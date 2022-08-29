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Новини
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Ніколенко розкрив деталі візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

магате

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеділок прибуде до Києва і ближчими днями розпочне роботу на Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію на запрошення уряду України. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо від МАГАТЕ чіткого викладу фактів порушення Росією ядерних протоколів на ЗАЕС, - Кулеба

Делегація міжнародних експертів вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва.

Це означає, що до Енергодару місія потрапить з території, контрольованої урядом України.

Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями і сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

"Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту", - зазначив Олег Ніколенко.

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У МЗС розраховують, що що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

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25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію

Автор: 

МАГАТЕ (709) Ніколенко Олег (365) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+7
Я нічого особливого не очікую від цієї місії. Ну але все-таки може мстивий маньяк путлер все-таки забереться з ЗАЕС у вигляді жесту дохлої молі.
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29.08.2022 18:53
+6
Жєст дохлої молі - це круте визначення. Прошу дозволу добавити цей вислів в свій лексикон
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29.08.2022 19:08
+3
ласкаво прошу). його й не я придумала)
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29.08.2022 19:12
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Я нічого особливого не очікую від цієї місії. Ну але все-таки може мстивий маньяк путлер все-таки забереться з ЗАЕС у вигляді жесту дохлої молі.
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29.08.2022 18:53 Відповісти
так надія ж останньою..
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29.08.2022 18:54 Відповісти
Жєст дохлої молі - це круте визначення. Прошу дозволу добавити цей вислів в свій лексикон
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29.08.2022 19:08 Відповісти
ласкаво прошу). його й не я придумала)
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29.08.2022 19:12 Відповісти
Дякую. Це я для того, щоб у плагіаті мене не звинуватили
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30.08.2022 17:25 Відповісти
МАГАТЕ зробить свої висновки, а рішення прийматимуть великі й сильні дядьки.
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29.08.2022 19:46 Відповісти
І ці дядьки зовсім навіть не палають любов'ю до Х.ла, тож будуть раді черговому приводу посадити москалів на пляшку!
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29.08.2022 21:56 Відповісти
у них там що - піший похід???

о..а де розмістять гостей?
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29.08.2022 18:53 Відповісти
В реакторі, щоб дійшло
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29.08.2022 19:33 Відповісти
Цікаво, який склад цієї команди? Скільки там з роzії?
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29.08.2022 18:58 Відповісти
склад відомий. країни балтії, китай, загалом 12 країн. великобританію і сша виключили, через їх буцімто "упереджене ставлення" до рашистської *********.
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29.08.2022 19:15 Відповісти
Якщо нема з московії - добре. Можна на щось розраховувати.
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29.08.2022 19:34 Відповісти
Балтія - це однозначно наші друзі!

Китаю точно не треба якихось атомних інцидентів, адже навіть вони розуміють, що роіся реально звар'ювала!
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29.08.2022 21:58 Відповісти
 
 