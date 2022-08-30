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Місія МАГАТЕ прибула до Києва, - CNN

магате

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Члени делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) були помічені репортерами CNN у готелі в столиці України у вівторок, 30 серпня.

Візит місії відбувається на тлі відновлення обстрілів об'єкта і зростаючих побоювань з приводу можливої ядерної аварії. Місію очолює глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніколенко розкрив деталі візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

Автор: 

МАГАТЕ (709) Запорізька АЕС (1403)


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Які героічні пози.
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30.08.2022 11:50 Відповісти
Толку с них.Если бы они ввели войска ООН на АЭС.
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30.08.2022 11:50 Відповісти
какие войска а "мыротворцы" армяне таджики и прочая шелупонь из африки сосущие член Хло???
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30.08.2022 11:52 Відповісти
Они имеют право брать под свою защиту атомные объекты а кого пошлют тут вопрос.
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30.08.2022 11:58 Відповісти
для єтого должен голосовать СБ ООН,в котором правит бал параша и Китай.
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30.08.2022 12:29 Відповісти
с виду грозные.....
посмотрим, как быстро они умеют бегать......
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30.08.2022 11:52 Відповісти
Вангую, що рахіти (від слова раха) їх на ЗАЕС не пропустять (зайві свідки)...😎
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30.08.2022 12:11 Відповісти
Видать тяжелые командировки по миру, достается им беднягам. Профессиональная поза - прикрыть самое больное место...
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30.08.2022 12:50 Відповісти
 
 