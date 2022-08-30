Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, - CNN
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были замечены репортерами CNN в гостинице в столице Украины во вторник, 30 августа.
Визит миссии проходит на фоне возобновления обстрелов объекта и растущих опасений по поводу возможной ядерной аварии. Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.
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