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Новини Війна
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Місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Ново-Олександрівці, рух колони зупинено, - ЗМІ

заес

Місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Ново-Олександрівці приблизно за 20 км до лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до місії.

"Тут чути прильоти. Але вдалині", - зазначило воно.

Рух колони зупинено.

Як повідомив агентству один із членів місії, "чекаємо, коли буде безпечно".

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і має 1 вересня відвідати ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+5
Ось , нехай увесь світ побачить , шо РАШЕЮ керуе безумець , який угрожае світу ядерною катастрофою

пора НАТО вступити у війну і розвалити рашу ‼️‼️‼️
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01.09.2022 10:28
+5
Місія обісцяна сидить штани сушить. Дали буде …
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01.09.2022 10:30
+4
Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб, пишет https://ren.tv/news/v-rossii/1018426-predsedatel-soveta-direktorov-lukoil-vypal-iz-okna-bolnitsy-i-pogib?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РЕН ТВ .
https://news.zerkalo.io/world/21132.html?c
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01.09.2022 10:25
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Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб, пишет https://ren.tv/news/v-rossii/1018426-predsedatel-soveta-direktorov-lukoil-vypal-iz-okna-bolnitsy-i-pogib?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РЕН ТВ .
https://news.zerkalo.io/world/21132.html?c
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01.09.2022 10:25 Відповісти
собаці - собача смерть
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01.09.2022 10:27 Відповісти
Он слишком много знал Про коррупцию в ЕС.
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01.09.2022 10:29 Відповісти
Пытался рассмотреть из окна цену бензина на стелле заправки лукойл?
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01.09.2022 11:05 Відповісти
Ось , нехай увесь світ побачить , шо РАШЕЮ керуе безумець , який угрожае світу ядерною катастрофою

пора НАТО вступити у війну і розвалити рашу ‼️‼️‼️
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01.09.2022 10:28 Відповісти
Вам не терпится быть свидетелем ядерной войны?
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01.09.2022 12:41 Відповісти
Місія обісцяна сидить штани сушить. Дали буде …
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01.09.2022 10:30 Відповісти
А ничего что новоолександровка в другую степь от Энергодара? Или кто напрямик ездит тот дома не ночует?
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01.09.2022 11:07 Відповісти
повідомив агентству один із членів місії, "чекаємо, коли буде безпечно".

Ближчими днями умисно будуть гатити, так шо...
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01.09.2022 11:16 Відповісти
"Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильева, прибытие в Энергодар ожидается в течение часа" лента
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01.09.2022 11:44 Відповісти
Есть смысл подождать информацию из более проверенных источников, чем говналента
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01.09.2022 12:04 Відповісти
Ещё одна шарашка.
Они что из Нью Йорка до Энергодара 3 недели на электричках ехали?
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01.09.2022 14:22 Відповісти
 
 