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Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Ново-Александровке, движение колонны остановлено, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Ново-Александровке примерно за 20 км до линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к миссии.

"Здесь слышны прилеты. Но вдали", - отметил он.

Движение колонны остановлено.

Как сообщил агентству один из членов миссии, "ждем, когда будет безопасно".

Читайте: Оккупанты обстреляли Энергодар и территорию ЗАЭС в день визита миссии МАГАТЭ. По жилым кварталам била авиация, - ГУР

Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Читайте также: Представители РФ должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, - G7

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Ось , нехай увесь світ побачить , шо РАШЕЮ керуе безумець , який угрожае світу ядерною катастрофою

пора НАТО вступити у війну і розвалити рашу ‼️‼️‼️
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01.09.2022 10:28
+5
Місія обісцяна сидить штани сушить. Дали буде …
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01.09.2022 10:30
+4
собаці - собача смерть
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01.09.2022 10:27
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Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб, пишет РЕН ТВ.
https://news.zerkalo.io/world/21132.html?c
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01.09.2022 10:25 Ответить
собаці - собача смерть
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01.09.2022 10:27 Ответить
Он слишком много знал Про коррупцию в ЕС.
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01.09.2022 10:29 Ответить
Пытался рассмотреть из окна цену бензина на стелле заправки лукойл?
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01.09.2022 11:05 Ответить
Ось , нехай увесь світ побачить , шо РАШЕЮ керуе безумець , який угрожае світу ядерною катастрофою

пора НАТО вступити у війну і розвалити рашу ‼️‼️‼️
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01.09.2022 10:28 Ответить
Вам не терпится быть свидетелем ядерной войны?
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01.09.2022 12:41 Ответить
Місія обісцяна сидить штани сушить. Дали буде …
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01.09.2022 10:30 Ответить
А ничего что новоолександровка в другую степь от Энергодара? Или кто напрямик ездит тот дома не ночует?
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01.09.2022 11:07 Ответить
повідомив агентству один із членів місії, "чекаємо, коли буде безпечно".

Ближчими днями умисно будуть гатити, так шо...
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01.09.2022 11:16 Ответить
"Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильева, прибытие в Энергодар ожидается в течение часа" лента
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01.09.2022 11:44 Ответить
Есть смысл подождать информацию из более проверенных источников, чем говналента
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01.09.2022 12:04 Ответить
Ещё одна шарашка.
Они что из Нью Йорка до Энергодара 3 недели на электричках ехали?
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01.09.2022 14:22 Ответить
 
 