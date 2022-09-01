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війна (56084) МАГАТЕ (373) Енергодар (244) Запорізька АЕС (884) Рафаель Гроссі (163)

Місія МАГАТЕ вирушає у бік ЗАЕС, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) ухвалила рішення про рух у напрямку м. Енергодару Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція, попри напружену ситуацію за маршрутом прямування.

Про це повідомив голова місії, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша передова група з безпеки місії зранку вирушила на перевірку. І вони підтвердили, що ситуація напружена. Але ми ухвалили рішення про те, що висуваємося. Але були змушені повернутися. Але ми маємо рухатися. Прямо зараз. Я щойно спілкувався з регіональним військовим командуванням, він сам набрав мене, щоб узгодити це. Ми почали працювати. Вирушаємо", - сказав Гроссі в інтерв'ю журналістам у четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Енергодар: "Сука! Москалі шо творять!". ВIДЕО

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і має 1 вересня відвідати ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Але якщо вистачить у місії рішучості і сприятиме вдача, то це буде прецендент для всіх міжнародних організацій. Принаймі публічно Гроссі показує добрі наміри і відповідальність за роботу. Як буде насправді - побачимо
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01.09.2022 12:45
+2
Пішли вабанк.
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01.09.2022 12:51
+2
Поки що МАГАТЕ самі сміливі та наполегливі серед усіх організацій, тому оркам їх легше знищити, ніж потім відбріхуватись по їхньому звіту.

терораша не так давно знищила у літаку усю політичну та військову еліту Польщі, то якась місія магате для них на тимчасово окупованій територіі - це взагалі дуже легка здобич. Вони ж будуть вважати, що ще більше налякали нас та світ.
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01.09.2022 13:17
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Орки їх знищать та звалять на нас.

Ця місія приречена.
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01.09.2022 12:38 Відповісти
Але якщо вистачить у місії рішучості і сприятиме вдача, то це буде прецендент для всіх міжнародних організацій. Принаймі публічно Гроссі показує добрі наміри і відповідальність за роботу. Як буде насправді - побачимо
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01.09.2022 12:45 Відповісти
Поки що МАГАТЕ самі сміливі та наполегливі серед усіх організацій, тому оркам їх легше знищити, ніж потім відбріхуватись по їхньому звіту.

терораша не так давно знищила у літаку усю політичну та військову еліту Польщі, то якась місія магате для них на тимчасово окупованій територіі - це взагалі дуже легка здобич. Вони ж будуть вважати, що ще більше налякали нас та світ.
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01.09.2022 13:17 Відповісти
Ну і нічого страшного, ці істоти ніякої відповідальності ні за що не несуть, можуть писати у звіті що завгодно, звикли їздити по світові, жити у дорогих готелях і вдавати з себе бог зна що. Людство нічого не втратить. Щодо України, їх зеледент кликав, він же буде і далі цю ситуацію розгрібати.
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01.09.2022 13:09 Відповісти
Загін їх захисту,з кого він складається
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01.09.2022 12:43 Відповісти
З тих, хто допомагає. Українці ж самі ні на що не здатні! (САРКАЗМ)
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01.09.2022 13:11 Відповісти
Пішли вабанк.
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01.09.2022 12:51 Відповісти
tak podoljak govoril shto oni uzhe na ZAES.... kto breshe ?

https://www.youtube.com/watch?v=tYb9n1w207k
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01.09.2022 12:53 Відповісти
Подоляк як завжди бреше. Це такий же ворог як і Путлер.
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01.09.2022 13:04 Відповісти
Абсолютно не понимаю смысл этой миссии.
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01.09.2022 13:23 Відповісти
А якщо кацапи і оту місію в заручники візьмуть?
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01.09.2022 13:32 Відповісти
Тогда Гуттериш выразит глубокую озабоченность.
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01.09.2022 13:57 Відповісти
нам не пофігу?
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01.09.2022 14:01 Відповісти
Миссию какой то таксист видать везет по счетчику, по всей области круги наматывает.
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01.09.2022 13:56 Відповісти
 
 