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Новости Война в Украине Война
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Миссия МАГАТЭ отправляется в сторону ЗАЭС, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Миссия Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) приняла решение о движении в направлении г. Энергодара Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция, несмотря на напряженную ситуацию по маршруту следования.

Об этом сообщил глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша передовая группа по безопасности миссии утром отправилась на проверку. И они подтвердили, что ситуация напряженная. Но мы приняли решение о том, что выдвигаемся. Но были вынуждены вернуться. Но мы должны двигаться. Прямо сейчас. Я только что общался с региональным военным командованием, он сам набрал меня, чтобы согласовать это. Мы начали работать. Отправляемся", - сказал Гросси в интервью журналистам в четверг.

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Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Але якщо вистачить у місії рішучості і сприятиме вдача, то це буде прецендент для всіх міжнародних організацій. Принаймі публічно Гроссі показує добрі наміри і відповідальність за роботу. Як буде насправді - побачимо
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01.09.2022 12:45
+2
Пішли вабанк.
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01.09.2022 12:51
+2
Поки що МАГАТЕ самі сміливі та наполегливі серед усіх організацій, тому оркам їх легше знищити, ніж потім відбріхуватись по їхньому звіту.

терораша не так давно знищила у літаку усю політичну та військову еліту Польщі, то якась місія магате для них на тимчасово окупованій територіі - це взагалі дуже легка здобич. Вони ж будуть вважати, що ще більше налякали нас та світ.
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01.09.2022 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Орки їх знищать та звалять на нас.

Ця місія приречена.
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01.09.2022 12:38 Ответить
Але якщо вистачить у місії рішучості і сприятиме вдача, то це буде прецендент для всіх міжнародних організацій. Принаймі публічно Гроссі показує добрі наміри і відповідальність за роботу. Як буде насправді - побачимо
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01.09.2022 12:45 Ответить
Поки що МАГАТЕ самі сміливі та наполегливі серед усіх організацій, тому оркам їх легше знищити, ніж потім відбріхуватись по їхньому звіту.

терораша не так давно знищила у літаку усю політичну та військову еліту Польщі, то якась місія магате для них на тимчасово окупованій територіі - це взагалі дуже легка здобич. Вони ж будуть вважати, що ще більше налякали нас та світ.
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01.09.2022 13:17 Ответить
Ну і нічого страшного, ці істоти ніякої відповідальності ні за що не несуть, можуть писати у звіті що завгодно, звикли їздити по світові, жити у дорогих готелях і вдавати з себе бог зна що. Людство нічого не втратить. Щодо України, їх зеледент кликав, він же буде і далі цю ситуацію розгрібати.
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01.09.2022 13:09 Ответить
Загін їх захисту,з кого він складається
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01.09.2022 12:43 Ответить
З тих, хто допомагає. Українці ж самі ні на що не здатні! (САРКАЗМ)
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01.09.2022 13:11 Ответить
Пішли вабанк.
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01.09.2022 12:51 Ответить
tak podoljak govoril shto oni uzhe na ZAES.... kto breshe ?

https://www.youtube.com/watch?v=tYb9n1w207k
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01.09.2022 12:53 Ответить
Подоляк як завжди бреше. Це такий же ворог як і Путлер.
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01.09.2022 13:04 Ответить
Абсолютно не понимаю смысл этой миссии.
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01.09.2022 13:23 Ответить
А якщо кацапи і оту місію в заручники візьмуть?
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01.09.2022 13:32 Ответить
Тогда Гуттериш выразит глубокую озабоченность.
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01.09.2022 13:57 Ответить
нам не пофігу?
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01.09.2022 14:01 Ответить
Миссию какой то таксист видать везет по счетчику, по всей области круги наматывает.
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01.09.2022 13:56 Ответить
 
 