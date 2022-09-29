У Росії мобілізували вже понад 100 тис. чоловіків, - Генштаб ЗСУ
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За свідченнями полонених військових РФ на Харківщині, мобілізація в Росії почалася ще 9 вересня. Менш ніж через тиждень сформований підрозділ був направлений в Україну.
Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу повідомив, що в РФ активно триває процес мобілізації, і "оголошена цифра в 300 тисяч не кінцева, і буде значно більша", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За даними Генштабу, в Росії мобілізували вже понад 100 тисяч чоловіків.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.
Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію "Хочу жить" щодо здачі в полон телефонують не лише мобілізовані росіяни, а й ті, кого ще не мобілізували у РФ.
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З другим і в кого проблем не виникає.
А роздавати зброю, щоб ви її розтащили по своїх норах це тупо.
видай ще якусь мудрість)))
- надо вьідать солдатам зімнюю форму - ето поможет ім нє замьорзнуть
Мотивація мобілізованих йти на війну проста - кожному "не хотелось бьі показатся сцикуном перед своими".
Спротив і ухилення від мобілізації з подальшими ймовірними репресіями рашистської влади і клеймом "труса" більшістю сприймається абсолютно неприйнятним у порівнянні із ризиком каліцтва чи загибелі.
Проте, така позиція - до "першого стрибка з парашюта" - поранення або контузії, після чого мотивація воювати обнуляється.
Висновок: оскільки поранені ворожі солдати і офіцери у переважній більшості назад в Україну не повертаються, то на цьому і має бути акцент бойової роботи українців у цій війні. Лише насичення українських військ артилерією і снарядами для масованого враження особового складу супротивника - основна передумова для розгрому всіх його мобілізаційних хвиль, що вже посунулись чи ще посунуться в Україну.