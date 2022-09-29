У Росії мобілізували вже понад 100 тис. чоловіків, - Генштаб ЗСУ

За свідченнями полонених військових РФ на Харківщині, мобілізація в Росії почалася ще 9 вересня. Менш ніж через тиждень сформований підрозділ був направлений в Україну.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу повідомив, що в РФ активно триває процес мобілізації, і "оголошена цифра в 300 тисяч не кінцева, і буде значно більша", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними Генштабу, в Росії мобілізували вже понад 100 тисяч чоловіків.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

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У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

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Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію "Хочу жить" щодо здачі в полон телефонують не лише мобілізовані росіяни, а й ті, кого ще не мобілізували у РФ.