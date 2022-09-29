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У Росії мобілізували вже понад 100 тис. чоловіків, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мобілізація

За свідченнями полонених військових РФ на Харківщині, мобілізація в Росії почалася ще 9 вересня. Менш ніж через тиждень сформований підрозділ був направлений в Україну.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу повідомив, що в РФ активно триває процес мобілізації, і "оголошена цифра в 300 тисяч не кінцева, і буде значно більша", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними Генштабу, в Росії мобілізували вже понад 100 тисяч чоловіків.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія оголошувала мобілізацію лише двічі: у 1914 та 1941. Це багато говорить про українців, - Пентагон

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Також читайте: Єврокомісія розробляє рекомендації щодо надання притулку в країнах Євросоюзу втікачам від мобілізації з РФ

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію "Хочу жить" щодо здачі в полон телефонують не лише мобілізовані росіяни, а й ті, кого ще не мобілізували у РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
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29.09.2022 15:54
+7
Встигли мобілізувати.Кацапи розбігаються як таргани,коли включають світло.
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29.09.2022 15:50
+6
"добрий"кацап то дохлий кацап
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29.09.2022 15:52
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Встигли мобілізувати.Кацапи розбігаються як таргани,коли включають світло.
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29.09.2022 15:50 Відповісти
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29.09.2022 16:30 Відповісти
100к дятлов? может быть
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29.09.2022 15:51 Відповісти
"добрий"кацап то дохлий кацап
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29.09.2022 15:52 Відповісти
Да вже і наши набирають, хоч пару тижнів тому тут добровольців в чергу ставили.
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29.09.2022 15:53 Відповісти
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29.09.2022 15:54 Відповісти
На заході пишуть, що вже є наказ )(уйла накшталт наказу 227 сраліна у 42 році "ні шагу назад" (про так звані "заградотряди"). Чмобіків навіть їхнє командування вважає м'ясом і розуміють, що ті можуть драпати із "лінії фронту".
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29.09.2022 15:58 Відповісти
Самомобилизация намного активнее однако, токи сбора Грузия.. Казахстан)
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29.09.2022 16:00 Відповісти
Украина должна раздавать оружие народу для самозащиты!!! Нужно поставить на каждой улице пункты для вступления в ВСУ или тероборону. Украина тоже обязана увеличивать численность войск!!!
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29.09.2022 16:04 Відповісти
"раздавать оружие" і вступити до ЗСУ - це дві великі різниці.
З другим і в кого проблем не виникає.
А роздавати зброю, щоб ви її розтащили по своїх норах це тупо.
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29.09.2022 16:50 Відповісти
А в начале войны что спасло Украину ты не помнишь??? оружие раздавали народу прямо с грузовиков на улицах! И я имел ввиду и то и то делать! Если будет каждая семья в Украине с оружием, то русские больше не смогут зайти ни в один город и пытками заниматься, насиловать, и грабить, и убивать. Потому что люди будут защищать каждый район! В Швейцарии оружие есть у всего народа и в Украине должно быть также!!! Швейцария - это лучшая модель для Украины! И с нашим народом и прямую демократию нужно принять аналогичную, как в Швейцарии. А второе - поставить кругом пункты, чтобы больше людей вступали в ВСУ и нужно наладить логистику, чтобы сразу отправлять их на обучение в страны НАТО! Потому что хорошо обученные солдаты стоят 10 плохо обученных.
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29.09.2022 17:47 Відповісти
Те, що в Києві роздавали автомати аж ніяк не вплинуло на оборону Києва.
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29.09.2022 17:53 Відповісти
Да ты что? Неужели не возникает? Бл..ть, меня уже хрен знает сколько раз возили и никто, **** не берет. Военный билет с апреля в военкомате в пачке документов лежит уже даже не забираю. То возраст не тот, то ВУС. Пополняют определенные специальности. Ну а я тем временем уже картошку вырастить успел и собрать. А думал, что жене придется
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29.09.2022 18:27 Відповісти
Ну то це говорить про професійний підхід до мобілізації, а не як в кацапів - коли згрібають всіх підряд і це тільки ослабить їхню армію.
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29.09.2022 19:37 Відповісти
Украина должна направлять больше солдат обучаться в странах НАТО! Обучиная Армия во много раз эффективнее российской.
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29.09.2022 16:06 Відповісти
та ти гігант мислі *****
видай ще якусь мудрість)))
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29.09.2022 16:51 Відповісти
а ты кремлебот судя по всему, если тебя раздражает то, что Украинцы обучаются в странах НАТО.
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29.09.2022 17:48 Відповісти
хто тобі сказав, що це мене "раздражаєт", русскочєлюстной ти наш?
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29.09.2022 17:51 Відповісти
ты и сказал. тебя раздражает, что я написал, а я написал именно это. логически тебя это раздражает.
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29.09.2022 18:08 Відповісти
Та ні, я ще хочу мудрості від капітана очевидності, типу:
- надо вьідать солдатам зімнюю форму - ето поможет ім нє замьорзнуть
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29.09.2022 19:40 Відповісти
многие руские свиноматки рады сплавить своего агрессивного дебила муженька на фронт, чтобы его там убили, получить деньги и наконец-то спокойную жизнь без побоев.
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29.09.2022 16:07 Відповісти
100 тищ мобілізували, ще 300 тищ втікло.. цікаво, як на це відреагує ***********.
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29.09.2022 16:15 Відповісти
Рашисти в змозі мобілізувати живої сили на стільки, на скільки вистачить ресурсів для її елементарного спорядження.
Мотивація мобілізованих йти на війну проста - кожному "не хотелось бьі показатся сцикуном перед своими".
Спротив і ухилення від мобілізації з подальшими ймовірними репресіями рашистської влади і клеймом "труса" більшістю сприймається абсолютно неприйнятним у порівнянні із ризиком каліцтва чи загибелі.
Проте, така позиція - до "першого стрибка з парашюта" - поранення або контузії, після чого мотивація воювати обнуляється.
Висновок: оскільки поранені ворожі солдати і офіцери у переважній більшості назад в Україну не повертаються, то на цьому і має бути акцент бойової роботи українців у цій війні. Лише насичення українських військ артилерією і снарядами для масованого враження особового складу супротивника - основна передумова для розгрому всіх його мобілізаційних хвиль, що вже посунулись чи ще посунуться в Україну.
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29.09.2022 16:27 Відповісти
з такими темпами до нового року десь і буде близько мільйона.
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29.09.2022 17:44 Відповісти
Как раз тот случай, когда врагу можно нанести численные потери живой силы с целью деморализации всего рашистского общества. Брать в плен и кормить их нет смысла, с военной точки зрения мобики тоже не представляют ценного ресурса для обмена, одна алкашня с недоразвитыми (умные убежали закордон).
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29.09.2022 18:30 Відповісти
Ну і де ж нам ховати це кацапське гімно?
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29.09.2022 19:00 Відповісти
 
 