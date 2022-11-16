Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі, - CNN

Літак НАТО, який пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала на території цієї країні.

Про це, як передає CNN, повідомив військовий представник Альянсу, пише Цензор.НЕТ.

"Інформацію з радіолокаційними слідами (ракети. - Ред.) було надано НАТО та Польщі", - додав військовий чиновник.

Літаки НАТО ведуть регулярне спостереження за Україною від початку російського вторгнення. Літак, який пролітав у вівторок над Польщею, спостерігав за подіями в Україні.

Представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, яка була відстежена на території Польщі. Також він не сказав, звідки вона була випущена.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.