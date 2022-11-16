Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі, - CNN
Літак НАТО, який пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала на території цієї країні.
Про це, як передає CNN, повідомив військовий представник Альянсу, пише Цензор.НЕТ.
"Інформацію з радіолокаційними слідами (ракети. - Ред.) було надано НАТО та Польщі", - додав військовий чиновник.
Літаки НАТО ведуть регулярне спостереження за Україною від початку російського вторгнення. Літак, який пролітав у вівторок над Польщею, спостерігав за подіями в Україні.
Представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, яка була відстежена на території Польщі. Також він не сказав, звідки вона була випущена.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
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Приблизно такі вирви, але все ж менші, можуть бути лише у с-300, які кацапи переробляють у балістичні, але ж ми цим НЕ займаємось
координати Києва : 50,4501 N, 30.5234 E
і координати Пшеводува : 50,4501 N, 24.0311 E
Кацапи рукожопі ввели не ті координати - от і все !!!!!!
Жоден дюйм території нати не постраждав
Відповідь рашці одменяється
Всім знову засунути голову у пісок
А теперь надо сделать "хитроумное #бало", чтобы вывернуть факты (а именно - умышленный обстрел рф территорией Польши) с п#издежом про якобы "украинскую" ракету.
Если бы ракета была Украинской, выложили бы данные, показали, что Украина ведет боевые действия, и, в их ходе могут быть случайные отклонения. Тогда залет ракеты - это трагическая случайность, возникшая во время боевых действий вблизи границы с соседним государством.
Все, точка, тема закрыта.
Но это не произошло. Значит...
Точно - ракета была российской. Точно - конечная цель ракеты - цель на территории Польши.
Точно - ракета была запущена целенаправаленно и сознательно. Точно - командир, отдавший приказ о запуске, понимал, что начинает III Мировую Войну.
Чья бы ни была эта ракета, ситуацию можно использовать по разному.
А для того что бы использовать это правильно, нужно время для принятия решений. А инициировать это будет Польша, как пострадавшая сторона. У вас же нет сомнений, что Польша не дружественная для кацапов страна?
Бацька....
А буйло чистенький, бо "бацанутий" із ЯО
Типа так....
там и сейчас куча россиян и никто батьку спрашивать не будет.
Чому не сбив ракету?
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
Там постоянно какие то "трансляции" совещаний похожие на бредни
в мае на шашлыкирождественская индейка или гусь...
Реєстрація: 10.10.2022
А непокаране нахабство призводить до трагедії!
А нахабніших за кацапів немає нікого!
НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться !
https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
2000м/с или 7200км/ч
Палить по ней глупо просто
В обмен танки, самолёты, ПВО/ПРО и ATACSM
Именно столько она летела над Польшей
2000м/с скорость и 6 километров
Село Пшеводув от границы 6-8 км
Да страшно подумать почему ?!
А вот ракеты 48Н6Е2 Фаворит, москальские для их С-300 имеют дальность до 200 км.
А это значит, что в польскую вьоску Przewodow вполне уверенно мог прилететь подарок дружеского белорусского полигона Кобрин, который вполне в зоне досягаемости.
Ну и воронку от фугаса никуда не спрячешь!
Президент США Джо Байден заявил после экстренной встречи с лидерами на саммите G20, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета, вероятно, была выпущена не "из России". Об этом https://www.golosameriki.com/a/biden-holds-emergency-meeting-with-global-leaders-on-poland-blasts/6836356.html сообщает Голос Америки. По словам американского лидера, западные державы поддержат Польшу в расследовании того, "что именно произошло" в результате ракетного удара по польской территории.
"Маловероятно, что она была выпущена из России, - сказал Байден, сославшись на траекторию полета ракеты. - Я все сделаю для того, чтобы мы точно выяснили, что произошло".