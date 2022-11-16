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Новости Война
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Самолет НАТО отследил упавшую в Польше ракету - CNN

літак

Самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши, отследил упавшую на территории этой страны ракету.

Об этом сообщил военный представитель Альянса, пишет Цензор.НЕТ.

"Информация с радиолокационными следами (ракеты. - Ред.) была предоставлена НАТО и Польше", - добавил военный чиновник.

Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за Украиной с начала российского вторжения. Самолет, пролетавший во вторник над Польшей, наблюдал за событиями в Украине.

Представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, отслеженную на территории Польши. Также он не сказал, откуда она была выпущена.

Смотрите также: Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе.. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 431 ребенок погиб и более 835 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

НАТО (10051) Польша (8497) ракеты (3599)


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Топ комментарии
+38
Не може бути таких вирв від ракет ппо які самоліквідовуться в повітрі якщо не потрапляють у ціль...
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16.11.2022 09:05
+30
А у літаку нати був іспанський диспетчер, який милувався польотом української ракети про.

Жоден дюйм території нати не постраждав

Відповідь рашці одменяється

Всім знову засунути голову у пісок
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16.11.2022 09:05
+15
Если бы она была Украинской, то все данные уже бы выложили.
А теперь надо сделать "хитроумное #бало", чтобы вывернуть факты (а именно - умышленный обстрел рф территорией Польши) с п#издежом про якобы "украинскую" ракету.
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16.11.2022 09:05
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Не може бути таких вирв від ракет ппо які самоліквідовуться в повітрі якщо не потрапляють у ціль...
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16.11.2022 09:05 Ответить
+100!

Приблизно такі вирви, але все ж менші, можуть бути лише у с-300, які кацапи переробляють у балістичні, але ж ми цим НЕ займаємось
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16.11.2022 09:08 Ответить
Аналіз не потрний, росія атакувала Україну. Наслідки можуть бути різними. 90 ракет це не смішно
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16.11.2022 09:52 Ответить
Панове, перевірив особисто : координати Львова : 49.8429 N , 24.0311 E
координати Києва : 50,4501 N, 30.5234 E
і координати Пшеводува : 50,4501 N, 24.0311 E

Кацапи рукожопі ввели не ті координати - от і все !!!!!!
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16.11.2022 11:05 Ответить
це я так розумію ви допомагаєте кацапам-відкореговуєте...
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16.11.2022 11:10 Ответить
А у літаку нати був іспанський диспетчер, який милувався польотом української ракети про.

Жоден дюйм території нати не постраждав

Відповідь рашці одменяється

Всім знову засунути голову у пісок
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16.11.2022 09:05 Ответить
Если бы она была Украинской, то все данные уже бы выложили.
А теперь надо сделать "хитроумное #бало", чтобы вывернуть факты (а именно - умышленный обстрел рф территорией Польши) с п#издежом про якобы "украинскую" ракету.
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16.11.2022 09:05 Ответить
Отвечу себе еще раз:
Если бы ракета была Украинской, выложили бы данные, показали, что Украина ведет боевые действия, и, в их ходе могут быть случайные отклонения. Тогда залет ракеты - это трагическая случайность, возникшая во время боевых действий вблизи границы с соседним государством.
Все, точка, тема закрыта.
Но это не произошло. Значит...
Точно - ракета была российской. Точно - конечная цель ракеты - цель на территории Польши.
Точно - ракета была запущена целенаправаленно и сознательно. Точно - командир, отдавший приказ о запуске, понимал, что начинает III Мировую Войну.
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16.11.2022 09:31 Ответить
Спешка хороша при ловле блох.
Чья бы ни была эта ракета, ситуацию можно использовать по разному.
А для того что бы использовать это правильно, нужно время для принятия решений. А инициировать это будет Польша, как пострадавшая сторона. У вас же нет сомнений, что Польша не дружественная для кацапов страна?
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16.11.2022 09:40 Ответить
Надеюсь Украина и Польша получат Профит от этой ситуации от США. За *******. Так как Байден дал полную заднюю. Как с Боингом в 2014 м. Путин знал что ничего не будет
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16.11.2022 10:47 Ответить
Уже сильно возбудились. Що будуть робити далі? Поки думають.
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16.11.2022 09:06 Ответить
Это мог быть пуск с Белоруси. Как раз такие воронки от ракет что падают на Николаев
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16.11.2022 09:08 Ответить
Хто всрався?

Бацька....
А буйло чистенький, бо "бацанутий" із ЯО
Типа так....
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16.11.2022 09:11 Ответить
С территории Белоруси как бы по нам не одну ракету запустили.
там и сейчас куча россиян и никто батьку спрашивать не будет.
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16.11.2022 09:17 Ответить
Тобто представник НАТО учора прочитав новини на цензорі, домалював туди літак для привабливості та сьогодні доповів отакоє.
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16.11.2022 09:08 Ответить
А куда делась ракета , по которой стреляло украинское ППО ?
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16.11.2022 09:12 Ответить
Що робив тоді літак НАТО?
Чому не сбив ракету?
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16.11.2022 09:12 Ответить
Щоб не підвищувати градус ескалації, мабуть.
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16.11.2022 09:31 Ответить
Бо він - розвідник, а не винищувач.
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16.11.2022 09:58 Ответить
16.11.2022 08:01 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
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16.11.2022 09:12 Ответить
"Генерал СВР" помойка для вбросов

Там постоянно какие то "трансляции" совещаний похожие на бредни
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16.11.2022 09:22 Ответить
Поляки по TVN-24 тільки що сказали що по інформації "AP" ракета яка впала на Польщу була випущена нашою ППО!!!
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16.11.2022 09:12 Ответить
Такая же херня как с Боингом. Байден дал заднюю, надеюсь Польша и Украина получат Профит за *******
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16.11.2022 10:50 Ответить
та не нагнетайте... скоро в мае на шашлыки рождественская индейка или гусь...
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16.11.2022 09:14 Ответить
та да, рождественнские базарчики только открыли, тут не до эскалации. только из за ковида в предыдущие сезоны были такие убытки, а теперь шо, опять?
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16.11.2022 09:21 Ответить
Может НАТО не хочет отвечать раше , вот и говорят что украинская ракета ?
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16.11.2022 09:14 Ответить
Мадам, вы просто Ванга, какая-то.)))
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16.11.2022 09:18 Ответить
А Вы новорожденный троль? 🤣🤣🤣



Реєстрація: 10.10.2022
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16.11.2022 09:19 Ответить
Да нет, со стажем, на спорт юа. с 2009года, на фб с 2015, на укр.правда с ее рождения, а на цензор попал недавно, получил бан на фб на месяц за разжигание ненависти к козломордым.
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16.11.2022 12:24 Ответить
Зараз скажуть що це українська провокація щоб втягнути Польщу в війну
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16.11.2022 09:17 Ответить
в принципе рефрейминг события идёт по полной и новая рамка уже прорисованна. проехали. вобщем, пока Украина способна оборонять границы нато, параша побоится вступать с нато в войну.
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16.11.2022 09:18 Ответить
Обісране, сцикливе НАТО.
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16.11.2022 09:21 Ответить
Как ДВЕ ракеты ПВО могут попасть в одно место, это просто невозможно, если их не направлять специально.
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16.11.2022 09:22 Ответить
Одна ракета уже оказывается была
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16.11.2022 09:24 Ответить
Які дві ракети? "...відстежив ракету(!), яка впала на території цієї країни". Це вчора було дві і з території росії, а сьогодні вже одна і не зрозуміло звідки. Ось такі метаморфози за ніч трапилися.....
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16.11.2022 09:26 Ответить
А завтра, до речі, може вже і ні однієї не залишитись..... Такі справи, таке воно, НАТО.
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16.11.2022 09:31 Ответить
Смутно якось воно все, ніхто правди не говорить, всі висловлюють стурбованість!
А непокаране нахабство призводить до трагедії!
А нахабніших за кацапів немає нікого!
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16.11.2022 09:27 Ответить
Азимут к примеру 300 градусов дальность полета 500 км...ракета попадает в цель точно...разлет не более 5 метров...Гаймарс бьёт точнее+ - метр...
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16.11.2022 09:27 Ответить
.

НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?

НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???

НАТО, не ганьбiться !


https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
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16.11.2022 09:27 Ответить
Тобто виходить що Польща не має також захисту від ракет? В Польщі встановлені американські системи ПРО НЕ ПВО як В УКРАЇНІ А ПРО.

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16.11.2022 09:28 Ответить
вони думали, що впаде недалеко від кордону по Україні, навіщо їх збивати, хай летять... а оно от як виявилось
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16.11.2022 09:30 Ответить
Если это С-300 то она пролетела эти 6км за секунды

2000м/с или 7200км/ч

Палить по ней глупо просто
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16.11.2022 09:34 Ответить
Я бы на месте Украины взял бы вину на себя. Но не за бесплатно...

В обмен танки, самолёты, ПВО/ПРО и ATACSM
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16.11.2022 09:28 Ответить
На себе можеш брати все, що завгодно. Тільки ніхто тобі ніяких плюшок не дасть. До речі, Кучма свого часу взяв на себе, вірніше на Україну літак авіакомпанії "Сибір", збитий над Чорним морем. Досі, іноді, нам його згадують.
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16.11.2022 11:14 Ответить
це напевно вперше мін-нападу болот сказало правду - "навмисна провокація з метою ескалації"
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16.11.2022 09:29 Ответить
даже если наши ракеты упали - мы защищали нашу территорию... первопричина - орковская ракета, а наши ПВО - ответка на ракетный удар
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16.11.2022 09:29 Ответить
ага неубедительно, ну подождем когда ху..ло шарахнет по польской столице. Но то что НАТО не сбили ракеты, не смогли защитить свои границы, они облажались знатно
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16.11.2022 09:31 Ответить
За 3 сек сбить ракету?
Именно столько она летела над Польшей
2000м/с скорость и 6 километров
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16.11.2022 09:42 Ответить
карту возьми местоо падения 105 км от границы
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16.11.2022 09:59 Ответить
Вранье

Село Пшеводув от границы 6-8 км
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16.11.2022 10:04 Ответить
Та що тут гадати; ви у "діспєтчєра карлоса" спитайте, хто збив державний ТУ-154 з Качинським та усім урядом Польщі і він вам скаже, що украінці.
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16.11.2022 09:38 Ответить
и снова какаято *****.........................................
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16.11.2022 09:47 Ответить
..данное оправдание НАТО вызывает смех,пузатые гиниралы ЕС не способны думать
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16.11.2022 09:58 Ответить
Отследили, но не говорят.
Да страшно подумать почему ?!
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16.11.2022 09:58 Ответить
Не хочеться воювати. Бо ж ще більше прилетить
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16.11.2022 10:23 Ответить
Обосрались памперсы поменяют и скажут. Про хлопок , болотного газа Короче , НАТО хочет сказать ,что Поляков не жалко
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16.11.2022 10:20 Ответить
Польша, может начинать рыть окопы
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16.11.2022 10:28 Ответить
Про менее и более важные страны-члены НАТО уже давно говорили. Сильное сомнение что Балтийские страны плюс Польша будут точно под зонтом альянса в случае нападения кацапии. Найдут сто причин как вывернуться с обязательств по совместной защите. Громкие заявления это одно, а реалии другое. Шольц с Макроном будут вертеться ужами на сковородке.
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16.11.2022 10:37 Ответить
" впала ракета російського виробництва" - ой боюсь это наша с-300.....
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16.11.2022 10:51 Ответить
Успокоились и выдохнули. Украинские С-300 достают максимум 75 км и не стоят на таком расстоянии от польской границы. Я так думаю и почти уверен, да и тогда это была бы стрельба "вдогонку", на что наши комплексы не способны.
А вот ракеты 48Н6Е2 Фаворит, москальские для их С-300 имеют дальность до 200 км.
А это значит, что в польскую вьоску Przewodow вполне уверенно мог прилететь подарок дружеского белорусского полигона Кобрин, который вполне в зоне досягаемости.
Ну и воронку от фугаса никуда не спрячешь!
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16.11.2022 10:59 Ответить
Лучше в очередной раз подрочить чем что то путнее с парашей сделать.
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16.11.2022 11:23 Ответить
"

Президент США Джо Байден заявил после экстренной встречи с лидерами на саммите G20, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета, вероятно, была выпущена не "из России". Об этом https://www.golosameriki.com/a/biden-holds-emergency-meeting-with-global-leaders-on-poland-blasts/6836356.html сообщает Голос Америки. По словам американского лидера, западные державы поддержат Польшу в расследовании того, "что именно произошло" в результате ракетного удара по польской территории.

"Маловероятно, что она была выпущена из России, - сказал Байден, сославшись на траекторию полета ракеты. - Я все сделаю для того, чтобы мы точно выяснили, что произошло".
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16.11.2022 11:25 Ответить
Та бляха, з Марсу вона прилетіла, рептилоїди запустили, що тут не ясно?
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16.11.2022 12:46 Ответить
 
 