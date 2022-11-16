Самолет НАТО отследил упавшую в Польше ракету - CNN

Самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши, отследил упавшую на территории этой страны ракету.

Об этом сообщил военный представитель Альянса, пишет Цензор.НЕТ.

"Информация с радиолокационными следами (ракеты. - Ред.) была предоставлена НАТО и Польше", - добавил военный чиновник.

Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за Украиной с начала российского вторжения. Самолет, пролетавший во вторник над Польшей, наблюдал за событиями в Украине.

Представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, отслеженную на территории Польши. Также он не сказал, откуда она была выпущена.

Смотрите также: Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе.. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 431 ребенок погиб и более 835 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.