Самолет НАТО отследил упавшую в Польше ракету - CNN
Самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши, отследил упавшую на территории этой страны ракету.
Об этом сообщил военный представитель Альянса, пишет Цензор.НЕТ.
"Информация с радиолокационными следами (ракеты. - Ред.) была предоставлена НАТО и Польше", - добавил военный чиновник.
Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за Украиной с начала российского вторжения. Самолет, пролетавший во вторник над Польшей, наблюдал за событиями в Украине.
Представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, отслеженную на территории Польши. Также он не сказал, откуда она была выпущена.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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Приблизно такі вирви, але все ж менші, можуть бути лише у с-300, які кацапи переробляють у балістичні, але ж ми цим НЕ займаємось
координати Києва : 50,4501 N, 30.5234 E
і координати Пшеводува : 50,4501 N, 24.0311 E
Кацапи рукожопі ввели не ті координати - от і все !!!!!!
Жоден дюйм території нати не постраждав
Відповідь рашці одменяється
Всім знову засунути голову у пісок
А теперь надо сделать "хитроумное #бало", чтобы вывернуть факты (а именно - умышленный обстрел рф территорией Польши) с п#издежом про якобы "украинскую" ракету.
Если бы ракета была Украинской, выложили бы данные, показали, что Украина ведет боевые действия, и, в их ходе могут быть случайные отклонения. Тогда залет ракеты - это трагическая случайность, возникшая во время боевых действий вблизи границы с соседним государством.
Все, точка, тема закрыта.
Но это не произошло. Значит...
Точно - ракета была российской. Точно - конечная цель ракеты - цель на территории Польши.
Точно - ракета была запущена целенаправаленно и сознательно. Точно - командир, отдавший приказ о запуске, понимал, что начинает III Мировую Войну.
Чья бы ни была эта ракета, ситуацию можно использовать по разному.
А для того что бы использовать это правильно, нужно время для принятия решений. А инициировать это будет Польша, как пострадавшая сторона. У вас же нет сомнений, что Польша не дружественная для кацапов страна?
Бацька....
А буйло чистенький, бо "бацанутий" із ЯО
Типа так....
там и сейчас куча россиян и никто батьку спрашивать не будет.
Чому не сбив ракету?
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
Там постоянно какие то "трансляции" совещаний похожие на бредни
в мае на шашлыкирождественская индейка или гусь...
Реєстрація: 10.10.2022
А непокаране нахабство призводить до трагедії!
А нахабніших за кацапів немає нікого!
НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться !
https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
2000м/с или 7200км/ч
Палить по ней глупо просто
В обмен танки, самолёты, ПВО/ПРО и ATACSM
Именно столько она летела над Польшей
2000м/с скорость и 6 километров
Село Пшеводув от границы 6-8 км
Да страшно подумать почему ?!
А вот ракеты 48Н6Е2 Фаворит, москальские для их С-300 имеют дальность до 200 км.
А это значит, что в польскую вьоску Przewodow вполне уверенно мог прилететь подарок дружеского белорусского полигона Кобрин, который вполне в зоне досягаемости.
Ну и воронку от фугаса никуда не спрячешь!
Президент США Джо Байден заявил после экстренной встречи с лидерами на саммите G20, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета, вероятно, была выпущена не "из России". Об этом https://www.golosameriki.com/a/biden-holds-emergency-meeting-with-global-leaders-on-poland-blasts/6836356.html сообщает Голос Америки. По словам американского лидера, западные державы поддержат Польшу в расследовании того, "что именно произошло" в результате ракетного удара по польской территории.
"Маловероятно, что она была выпущена из России, - сказал Байден, сославшись на траекторию полета ракеты. - Я все сделаю для того, чтобы мы точно выяснили, что произошло".