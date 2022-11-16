Україна повідомила США про спробу перехопити ракету поблизу Польщі, - CNN
Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар американського чиновника CNN.
Поки невідомо, чи ця ракета ППО є тією самою ракетою, що вдарила по Польщі, але ця інформація стала основою для поточної оцінки США.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А "признание" " "про спробу України перехопити ракету поблизу Польщі" звучит как явка с повинной.
Вот это итог того,что человек поперся на президентское место не имея к тому никаких оснований.
И такие же у него друзья и "советники" Стыдно за страну.
И почему оно не поехало на саммит, на котором можно было поговорить вживую с многими политиками?
Только потому, что "говорит" оно только читая с бумажки то, что ему сочинили. А вживую ж надо на какой-то вопрос ответить, а оно ж только по бамажке
Уверен на 100%, что Порох поехал бы лично и всех там растормошил и не стыдно было бы на это смотреть и слушать
Второе - российские ракеты, ведь, летели не со стороны Польши, а со стороны Каспийского моря(ну если петлю над Польшей не делали). А следовательно, неисправная ракета ПВО должна была бы упасть в другом направлении, хотя чудеса случаются.
Третье - признание украинской стороной косвенной вины имеет под собой какие-то причины и возможно "плюшки". Типа, США говорит - Не будет обострять, а вам за "признание" кое-что подкинем.
Інша справа коли б НАТО дійсно хотіло конфронтації з рашкою, то тамагавки ще вчора рівняли Воронєж.
Глава итальянского правительства сказала точнее: виновата Россия ( даже если то была защитная реакция Украины).
выпустить на волю правду и подписать себе политический суицид? да тебя там прикопают недалеко, если поймают и поймут, что увидел сильно много. ты что думаешь, спустить на тормозах самолёт качинского было выгодно только кремлю?
https://youtu.be/Jd8ElZ6nlkw
..іноді краще вже мовчати, бо "неначасі"?..(
Когда все можно четко установить
В любом случае
Только массовые обстрелы или вторжение
Это уже сказали вчера
отаке воно "нато - так нато, підставляємо й отримуємо задоволення"
Хватит обсасывать эту тему, на войне всякое случается) В любом случае Украина и Польша -братья, а ****** моксели - наши враги.
Премьер Нидерландов:
"Чья бы ракета не упала в Польше,
причина этого - ракетные удары РФ по Украине"
Вечерний зеленский "так это ж наша ракета перехватывала ихнюю! ничего делать не надо!"
Смотрите единый теле3.14елфон !
как скажет сша, так и будет
the trailer stood upon,
wooden planks on iron carriers.
The crater appears too huge,
for the little damage done:
just the trailer fell aside,
the tractor appears completely unharmed,
all tires seem intact.
There is grain scattered all over.
Insurance damage claims to get some money,
or a disgusted neighbor, sick of whatever.
The area is not much populated,
and the rocket hit exactly a village farm area,
and not the yard, but some bridging construction,
and additionally killed 2 persons,
that were at the time at that spot.
Too many random numbers.