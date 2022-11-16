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Україна повідомила США про спробу перехопити ракету поблизу Польщі, - CNN

польща

Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар американського чиновника CNN.

Поки невідомо, чи ця ракета ППО є тією самою ракетою, що вдарила по Польщі, але ця інформація стала основою для поточної оцінки США.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

обстріл (29037) ППО (3262) Польща (8615) ракети (4057) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+30
Думаю, усе вже досліджено - уламки російської ракети, але кто запустив, звідки - вони "не знають". Короче роблять все, щоб ніяк не втручатись воєнно
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16.11.2022 17:55
+24
Мене дивує ступінь абсурду, візьміть уламки і дослідіть😡😡🙄
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16.11.2022 17:52
+21
Хватит нести дичь в ракету ПВО может поверить ,только наивный ребёнок, или предайте гласности расследование, специально куплю билет , хочу посмотреть на это место . Власти Польши готовы пустить независимых людей
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16.11.2022 18:02
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Как в мультфильме - верим , каждому слову верим .
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16.11.2022 17:52 Відповісти
Это даже не мультфильм, это несмешная комедия.

А "признание" " "про спробу України перехопити ракету поблизу Польщі" звучит как явка с повинной.

Вот это итог того,что человек поперся на президентское место не имея к тому никаких оснований.
И такие же у него друзья и "советники" Стыдно за страну.

И почему оно не поехало на саммит, на котором можно было поговорить вживую с многими политиками?
Только потому, что "говорит" оно только читая с бумажки то, что ему сочинили. А вживую ж надо на какой-то вопрос ответить, а оно ж только по бамажке
Уверен на 100%, что Порох поехал бы лично и всех там растормошил и не стыдно было бы на это смотреть и слушать
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16.11.2022 18:40 Відповісти
Усiп'ять рокiв "тормошив"
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16.11.2022 19:38 Відповісти
Ну, тут я с вами не соглашусь. Признаться в работе ПВО это нормальній ход, шила в мешке не утаишь. Другое дело, что ракета системы ПВО, не поразив цель, должна была самоликвидироваться, это первое.
Второе - российские ракеты, ведь, летели не со стороны Польши, а со стороны Каспийского моря(ну если петлю над Польшей не делали). А следовательно, неисправная ракета ПВО должна была бы упасть в другом направлении, хотя чудеса случаются.
Третье - признание украинской стороной косвенной вины имеет под собой какие-то причины и возможно "плюшки". Типа, США говорит - Не будет обострять, а вам за "признание" кое-что подкинем.
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16.11.2022 21:23 Відповісти
Мене дивує ступінь абсурду, візьміть уламки і дослідіть😡😡🙄
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16.11.2022 17:52 Відповісти
Думаю, усе вже досліджено - уламки російської ракети, але кто запустив, звідки - вони "не знають". Короче роблять все, щоб ніяк не втручатись воєнно
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16.11.2022 17:55 Відповісти
Ну не виключати ж їм Польщу з НАТО заднім числом, ось і розкарячились в смішній позі.
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16.11.2022 21:54 Відповісти
Гаразд, уламки російської ракети і що далі? Все одно спишуть на випадковість.
Інша справа коли б НАТО дійсно хотіло конфронтації з рашкою, то тамагавки ще вчора рівняли Воронєж.
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16.11.2022 18:06 Відповісти
Так ось і відповідь, чия ракета: https://www.ostro.org/ua/general/society/news/652259/
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16.11.2022 18:42 Відповісти
Вчора ввечорі всі на чолі з Байденом сказали , впевнено сказали , що це була російська ракета і випущена кацапами . Вони що , людей за супердурнів тримають ? Та завдяки супутникам там було це відомо через декілька хвилин . А до ранку ракета "стала" Українською ! Виявилось , що ці ганчірки знову злякалися ***** . То признайтеся , не морочте нікому голову . Єдине шкода , що не скористалися нагодою знищити недокраїну орків . Ну і як там про "захищати кожен дюйм території країн НАТО "??? **********) випробовувало їх . Тепер нехай чекають .
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16.11.2022 18:54 Відповісти
До чого тут супутники? Пуски ракет ПРО відстежував у режимі реального часу E- 5 Sentry AWACS.
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16.11.2022 22:48 Відповісти
Shit happens, some say...
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16.11.2022 17:55 Відповісти
Вагон експертів, є уламки, є трасери радарів, усіляки розвідувальні літаки там 24/7 у небі... "Вони там намагалися перехопити, може то воно і впало?".
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16.11.2022 17:55 Відповісти
Позорище
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16.11.2022 17:58 Відповісти
Цирк! І клоуни! Тільки не смішно...
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16.11.2022 17:57 Відповісти
Це виглядає так, ніби - вазми все на себя, и тебе ничего не будет.
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16.11.2022 17:58 Відповісти
Не хотят вписываться! Вот и придумывают всякую дичь.Бункерный упырь только радостно потрет лапки и пульнет ещё пару раз. Из плюсов - Хорватия нам вертолеты передаёт, Германия ПВО и тд, а также заговорили о танках.
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16.11.2022 18:00 Відповісти
Ой, не хочуть: https://www.ostro.org/ua/general/society/news/652259/
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16.11.2022 18:47 Відповісти
Ох,ці політичні інтриги...
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16.11.2022 18:01 Відповісти
Странное заявление...

Глава итальянского правительства сказала точнее: виновата Россия ( даже если то была защитная реакция Украины).
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16.11.2022 18:01 Відповісти
Україна не звинувачують, річ про те що винна рашка в будь якому випадку через розв'язану війну
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16.11.2022 18:11 Відповісти
Хватит нести дичь в ракету ПВО может поверить ,только наивный ребёнок, или предайте гласности расследование, специально куплю билет , хочу посмотреть на это место . Власти Польши готовы пустить независимых людей
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16.11.2022 18:02 Відповісти
как ты себе єто представляешь? нет конечно.
выпустить на волю правду и подписать себе политический суицид? да тебя там прикопают недалеко, если поймают и поймут, что увидел сильно много. ты что думаешь, спустить на тормозах самолёт качинского было выгодно только кремлю?
https://youtu.be/Jd8ElZ6nlkw
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16.11.2022 18:29 Відповісти
Обкакалась НАТО, на чолі з США. Якусь дурницю видумують і розповіжають, за ядерну війну казочки.
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16.11.2022 18:03 Відповісти
Угу, аж день знадобився зізнатися. До ранку знайдуть укр військового, який чистосердечно зізнається. Позор!
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16.11.2022 18:03 Відповісти
Гиии. У чому зiзна€ться?
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16.11.2022 19:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R7pzGAqRP_g сделай загадочное лицо, дура
..іноді краще вже мовчати, бо "неначасі"?..(
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16.11.2022 18:06 Відповісти
Да уж, оборатушки знатные получились. Но, надеюсь, что наши всё-таки выторговали какие-то ништяки за этот придуманный позор.
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16.11.2022 18:07 Відповісти
Опять же шо вы вцепились в эту ракету . Не было никакой ракеты, по кремлевски давайте , хлопок болотного газу . Це єдина версія що траплялося у Польши Только вот два человека умерло и их смерти на совести этих политиков
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16.11.2022 18:07 Відповісти
Неприятно как они инцидент пытаются замять

Когда все можно четко установить
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16.11.2022 18:08 Відповісти
Моя особиста думка-ракети були кацапські але щоб не вступати у війну деякі політики вирішили саме так,щоб не розпочинати з-ю світову...
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16.11.2022 18:08 Відповісти
А моя, якби була чисто кацапська і впала десь в полі(лісі) то списали б на випадковість,а коли вже по мосту,чи летовищу і т.д.,тоді вже серйозна відповідь.
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16.11.2022 19:41 Відповісти
Ну, дві ракети. Одна від русні, одна від нашого ППО. Може вдарило без вибуху, відхилило від курсу і полетіло далі, і все це щастя впало на Польщу. Нам ситуація тільки в плюс, бо нададуть більше зброї та ППО, меньше буде питань.
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16.11.2022 18:09 Відповісти
Якось невдобно получається … хтось трошки забрехався
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16.11.2022 18:09 Відповісти
Одна ракета не повод для 5 статьи

В любом случае

Только массовые обстрелы или вторжение

Это уже сказали вчера
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16.11.2022 18:14 Відповісти
тогда помолимся за нато
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16.11.2022 23:07 Відповісти
ну був ще варіант виключити Польщу з НАТО, проте поляки не погодилися

отаке воно "нато - так нато, підставляємо й отримуємо задоволення"
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16.11.2022 18:13 Відповісти
росія зрозуміла шо дюйм за стандартами НАТО це більше за 7 км
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16.11.2022 18:14 Відповісти
Полп последним даным Дуда сказал, что ему нужно посоветоватся с США допустить наших спецов на место или нет. А вот это уже пахнет мягко говоря не очень хорошей ситуацмией и попыткой замять инцидент
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16.11.2022 18:15 Відповісти
Ок-тепер нехай дають нам свої ракети "які не падають".
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16.11.2022 18:15 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор - https://socratify.net/quotes/*******-cherchill Уинстон Черчилль
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16.11.2022 18:27 Відповісти
все вірно, але не знав, що Winston Leonard Spencer-Churchill- це кацапською сказав.
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16.11.2022 19:47 Відповісти
Зі слів невідомого чиновника...бл, все зрозуміло. Брехня.
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16.11.2022 18:47 Відповісти
Сейчас идет пресс-конференция Зеленского. Он вначале говорил о том, что по информации наших военных была российская ракета и попытка перехвата ее нашей ракетой ПВО.
Хватит обсасывать эту тему, на войне всякое случается) В любом случае Украина и Польша -братья, а ****** моксели - наши враги.
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16.11.2022 18:47 Відповісти
Почему нельзя ответить достойно,а не как сопливый обкакавшийся хлопчик из детсада,

Премьер Нидерландов:

"Чья бы ракета не упала в Польше,

причина этого - ракетные удары РФ по Украине"
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16.11.2022 18:50 Відповісти
Утренний зеленский "уже нападают на ПОльшу! Надо что-то делать!!!"

Вечерний зеленский "так это ж наша ракета перехватывала ихнюю! ничего делать не надо!"

Смотрите единый теле3.14елфон !
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16.11.2022 18:59 Відповісти
Илан Маск запустил 300 спутников на Орбиту .. Чтобы следить за рюSSkми Шариковыми и Швондерам🤣🤣🤣
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16.11.2022 19:04 Відповісти
Не надо было перехватывать пусть летела бы дальше и где ракета бы взорвалась варшаве
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16.11.2022 19:06 Відповісти
Дві ракети не можуть бути випадковістю. Якщо це були ракети С-300 під шумок випущені з Білорусі, з метою взяти НАТО на "слабо" відносно застосування 5 статті, то треба згадати, як під час останньої Вірмено-азербайджанської війни розвідка Азербайджану довідалась, що з території Вірменії готується пуск Іскандера по Азербайджану, і ця установка разом з ракетою була знищена за допомогою Байрактара. І нічого - немита проковтнула це, не застосувавши відповідну статтю договору ОДКБ. Так і у цьому випадку - треба рознести к бісовій матері усі пускові установки і аеродроми на території Білорусі. І подивитися - чи не слабо немитій буде відповісти.
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16.11.2022 19:07 Відповісти
Це абсурд, не пускати Україну до розслідування інцинденту в Польші, але при цьому її обвинувачувати, що ракета української ПВО.
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16.11.2022 19:09 Відповісти
А де російська ракета, яку ловили ?!
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16.11.2022 19:12 Відповісти
потерялась
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16.11.2022 23:09 Відповісти
Ни точки на европейской карте, ни пяди натовской територрии, ни сантиметра в жопу! Ну, если чуть-чуть, то один раз не *******. Вот такова риторика современной Европы. Пшык, одним словом.
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16.11.2022 19:29 Відповісти
Да причем здесь Европа.
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16.11.2022 20:54 Відповісти
то що ми їх всіх захищаємо це все дурня, головне щоб з путлєром нато не воювало, а так все по плану, памперси змінили і все ок
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16.11.2022 19:41 Відповісти
Ага саме так, наша С - 300 яка при промаху по цілі самоліквідується в повітрі.....
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16.11.2022 19:43 Відповісти
Раз поляки так кажуть та НАТО , ми не можемо виступати проти. Вони нам допомагають. Судячи з коментарів москалів вчорашніх, якщо вони верещать що то наша значить їх. А поляки та нато не можуть визнати, що то москальська, то що тоді у них за військо, якщо вони ракету пропустили. Якщо чесно я був впевнений, якщо в нас тривога, ракети не перший раз падають дуже близько до польського кордону, згадайте яворівський полігон, а вони нічого не думають та не роблять. Нас ніхто не звинувачує, подивіться польські новини.
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16.11.2022 20:39 Відповісти
Дивує ваша логіка, нам мало історичних ексцесів з Польщею, так нам намагаються ще повісити дві невинні смерті, якщо вам так зручно, то це ваша справа, а багатьом українцям в Польщі, НІ....
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16.11.2022 21:05 Відповісти
вы все равно ничего никому не докажете
как скажет сша, так и будет
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16.11.2022 23:10 Відповісти
What is that construction,
the trailer stood upon,
wooden planks on iron carriers.

The crater appears too huge,
for the little damage done:
just the trailer fell aside,
the tractor appears completely unharmed,
all tires seem intact.

There is grain scattered all over.

Insurance damage claims to get some money,
or a disgusted neighbor, sick of whatever.

The area is not much populated,
and the rocket hit exactly a village farm area,
and not the yard, but some bridging construction,
and additionally killed 2 persons,
that were at the time at that spot.

Too many random numbers.
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16.11.2022 21:55 Відповісти
Все делают что бы моль сохранил свою морду лица.
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16.11.2022 22:20 Відповісти
Ната абассалась! А вдруг ***** обидится...
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16.11.2022 22:25 Відповісти
очередная отмазка х**ла зермаками в ОП
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17.11.2022 14:18 Відповісти
 
 