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Украина сообщила США о попытке перехвата ракеты возле Польши, - CNN

польща

Украинские военные сообщили США и союзникам, что пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий американского чиновника CNN.

Пока неизвестно, является ли эта ракета ПВО той же ракетой, которая ударила по Польше, но эта информация послужила основой для текущей оценки США.

Читайте также: Зеленский о взрыве в Польше: "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета"

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Автор: 

обстрел (27685) ПВО (2820) Польша (8497) ракеты (3599) ВСУ (6673)


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Топ комментарии
+30
Думаю, усе вже досліджено - уламки російської ракети, але кто запустив, звідки - вони "не знають". Короче роблять все, щоб ніяк не втручатись воєнно
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16.11.2022 17:55
+24
Мене дивує ступінь абсурду, візьміть уламки і дослідіть😡😡🙄
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16.11.2022 17:52
+21
Хватит нести дичь в ракету ПВО может поверить ,только наивный ребёнок, или предайте гласности расследование, специально куплю билет , хочу посмотреть на это место . Власти Польши готовы пустить независимых людей
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16.11.2022 18:02
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Как в мультфильме - верим , каждому слову верим .
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16.11.2022 17:52 Ответить
Это даже не мультфильм, это несмешная комедия.

А "признание" " "про спробу України перехопити ракету поблизу Польщі" звучит как явка с повинной.

Вот это итог того,что человек поперся на президентское место не имея к тому никаких оснований.
И такие же у него друзья и "советники" Стыдно за страну.

И почему оно не поехало на саммит, на котором можно было поговорить вживую с многими политиками?
Только потому, что "говорит" оно только читая с бумажки то, что ему сочинили. А вживую ж надо на какой-то вопрос ответить, а оно ж только по бамажке
Уверен на 100%, что Порох поехал бы лично и всех там растормошил и не стыдно было бы на это смотреть и слушать
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16.11.2022 18:40 Ответить
Усiп'ять рокiв "тормошив"
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16.11.2022 19:38 Ответить
Ну, тут я с вами не соглашусь. Признаться в работе ПВО это нормальній ход, шила в мешке не утаишь. Другое дело, что ракета системы ПВО, не поразив цель, должна была самоликвидироваться, это первое.
Второе - российские ракеты, ведь, летели не со стороны Польши, а со стороны Каспийского моря(ну если петлю над Польшей не делали). А следовательно, неисправная ракета ПВО должна была бы упасть в другом направлении, хотя чудеса случаются.
Третье - признание украинской стороной косвенной вины имеет под собой какие-то причины и возможно "плюшки". Типа, США говорит - Не будет обострять, а вам за "признание" кое-что подкинем.
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16.11.2022 21:23 Ответить
Мене дивує ступінь абсурду, візьміть уламки і дослідіть😡😡🙄
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16.11.2022 17:52 Ответить
Думаю, усе вже досліджено - уламки російської ракети, але кто запустив, звідки - вони "не знають". Короче роблять все, щоб ніяк не втручатись воєнно
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16.11.2022 17:55 Ответить
Ну не виключати ж їм Польщу з НАТО заднім числом, ось і розкарячились в смішній позі.
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16.11.2022 21:54 Ответить
Гаразд, уламки російської ракети і що далі? Все одно спишуть на випадковість.
Інша справа коли б НАТО дійсно хотіло конфронтації з рашкою, то тамагавки ще вчора рівняли Воронєж.
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16.11.2022 18:06 Ответить
Так ось і відповідь, чия ракета: https://www.ostro.org/ua/general/society/news/652259/
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16.11.2022 18:42 Ответить
Вчора ввечорі всі на чолі з Байденом сказали , впевнено сказали , що це була російська ракета і випущена кацапами . Вони що , людей за супердурнів тримають ? Та завдяки супутникам там було це відомо через декілька хвилин . А до ранку ракета "стала" Українською ! Виявилось , що ці ганчірки знову злякалися ***** . То признайтеся , не морочте нікому голову . Єдине шкода , що не скористалися нагодою знищити недокраїну орків . Ну і як там про "захищати кожен дюйм території країн НАТО "??? **********) випробовувало їх . Тепер нехай чекають .
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16.11.2022 18:54 Ответить
До чого тут супутники? Пуски ракет ПРО відстежував у режимі реального часу E- 5 Sentry AWACS.
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16.11.2022 22:48 Ответить
Shit happens, some say...
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16.11.2022 17:55 Ответить
Вагон експертів, є уламки, є трасери радарів, усіляки розвідувальні літаки там 24/7 у небі... "Вони там намагалися перехопити, може то воно і впало?".
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16.11.2022 17:55 Ответить
Позорище
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16.11.2022 17:58 Ответить
Цирк! І клоуни! Тільки не смішно...
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16.11.2022 17:57 Ответить
Це виглядає так, ніби - вазми все на себя, и тебе ничего не будет.
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16.11.2022 17:58 Ответить
Не хотят вписываться! Вот и придумывают всякую дичь.Бункерный упырь только радостно потрет лапки и пульнет ещё пару раз. Из плюсов - Хорватия нам вертолеты передаёт, Германия ПВО и тд, а также заговорили о танках.
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16.11.2022 18:00 Ответить
Ой, не хочуть: https://www.ostro.org/ua/general/society/news/652259/
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16.11.2022 18:47 Ответить
Ох,ці політичні інтриги...
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16.11.2022 18:01 Ответить
Странное заявление...

Глава итальянского правительства сказала точнее: виновата Россия ( даже если то была защитная реакция Украины).
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16.11.2022 18:01 Ответить
Україна не звинувачують, річ про те що винна рашка в будь якому випадку через розв'язану війну
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16.11.2022 18:11 Ответить
Хватит нести дичь в ракету ПВО может поверить ,только наивный ребёнок, или предайте гласности расследование, специально куплю билет , хочу посмотреть на это место . Власти Польши готовы пустить независимых людей
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16.11.2022 18:02 Ответить
как ты себе єто представляешь? нет конечно.
выпустить на волю правду и подписать себе политический суицид? да тебя там прикопают недалеко, если поймают и поймут, что увидел сильно много. ты что думаешь, спустить на тормозах самолёт качинского было выгодно только кремлю?
https://youtu.be/Jd8ElZ6nlkw
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16.11.2022 18:29 Ответить
Обкакалась НАТО, на чолі з США. Якусь дурницю видумують і розповіжають, за ядерну війну казочки.
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16.11.2022 18:03 Ответить
Угу, аж день знадобився зізнатися. До ранку знайдуть укр військового, який чистосердечно зізнається. Позор!
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16.11.2022 18:03 Ответить
Гиии. У чому зiзна€ться?
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16.11.2022 19:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R7pzGAqRP_g сделай загадочное лицо, дура
..іноді краще вже мовчати, бо "неначасі"?..(
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16.11.2022 18:06 Ответить
Да уж, оборатушки знатные получились. Но, надеюсь, что наши всё-таки выторговали какие-то ништяки за этот придуманный позор.
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16.11.2022 18:07 Ответить
Опять же шо вы вцепились в эту ракету . Не было никакой ракеты, по кремлевски давайте , хлопок болотного газу . Це єдина версія що траплялося у Польши Только вот два человека умерло и их смерти на совести этих политиков
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16.11.2022 18:07 Ответить
Неприятно как они инцидент пытаются замять

Когда все можно четко установить
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16.11.2022 18:08 Ответить
Моя особиста думка-ракети були кацапські але щоб не вступати у війну деякі політики вирішили саме так,щоб не розпочинати з-ю світову...
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16.11.2022 18:08 Ответить
А моя, якби була чисто кацапська і впала десь в полі(лісі) то списали б на випадковість,а коли вже по мосту,чи летовищу і т.д.,тоді вже серйозна відповідь.
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16.11.2022 19:41 Ответить
Ну, дві ракети. Одна від русні, одна від нашого ППО. Може вдарило без вибуху, відхилило від курсу і полетіло далі, і все це щастя впало на Польщу. Нам ситуація тільки в плюс, бо нададуть більше зброї та ППО, меньше буде питань.
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16.11.2022 18:09 Ответить
Якось невдобно получається … хтось трошки забрехався
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16.11.2022 18:09 Ответить
Одна ракета не повод для 5 статьи

В любом случае

Только массовые обстрелы или вторжение

Это уже сказали вчера
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16.11.2022 18:14 Ответить
тогда помолимся за нато
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16.11.2022 23:07 Ответить
ну був ще варіант виключити Польщу з НАТО, проте поляки не погодилися

отаке воно "нато - так нато, підставляємо й отримуємо задоволення"
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16.11.2022 18:13 Ответить
росія зрозуміла шо дюйм за стандартами НАТО це більше за 7 км
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16.11.2022 18:14 Ответить
Полп последним даным Дуда сказал, что ему нужно посоветоватся с США допустить наших спецов на место или нет. А вот это уже пахнет мягко говоря не очень хорошей ситуацмией и попыткой замять инцидент
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16.11.2022 18:15 Ответить
Ок-тепер нехай дають нам свої ракети "які не падають".
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16.11.2022 18:15 Ответить
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор - https://socratify.net/quotes/*******-cherchill Уинстон Черчилль
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16.11.2022 18:27 Ответить
все вірно, але не знав, що Winston Leonard Spencer-Churchill- це кацапською сказав.
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16.11.2022 19:47 Ответить
Зі слів невідомого чиновника...бл, все зрозуміло. Брехня.
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16.11.2022 18:47 Ответить
Сейчас идет пресс-конференция Зеленского. Он вначале говорил о том, что по информации наших военных была российская ракета и попытка перехвата ее нашей ракетой ПВО.
Хватит обсасывать эту тему, на войне всякое случается) В любом случае Украина и Польша -братья, а ****** моксели - наши враги.
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16.11.2022 18:47 Ответить
Почему нельзя ответить достойно,а не как сопливый обкакавшийся хлопчик из детсада,

Премьер Нидерландов:

"Чья бы ракета не упала в Польше,

причина этого - ракетные удары РФ по Украине"
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16.11.2022 18:50 Ответить
Утренний зеленский "уже нападают на ПОльшу! Надо что-то делать!!!"

Вечерний зеленский "так это ж наша ракета перехватывала ихнюю! ничего делать не надо!"

Смотрите единый теле3.14елфон !
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16.11.2022 18:59 Ответить
Илан Маск запустил 300 спутников на Орбиту .. Чтобы следить за рюSSkми Шариковыми и Швондерам🤣🤣🤣
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16.11.2022 19:04 Ответить
Не надо было перехватывать пусть летела бы дальше и где ракета бы взорвалась варшаве
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16.11.2022 19:06 Ответить
Дві ракети не можуть бути випадковістю. Якщо це були ракети С-300 під шумок випущені з Білорусі, з метою взяти НАТО на "слабо" відносно застосування 5 статті, то треба згадати, як під час останньої Вірмено-азербайджанської війни розвідка Азербайджану довідалась, що з території Вірменії готується пуск Іскандера по Азербайджану, і ця установка разом з ракетою була знищена за допомогою Байрактара. І нічого - немита проковтнула це, не застосувавши відповідну статтю договору ОДКБ. Так і у цьому випадку - треба рознести к бісовій матері усі пускові установки і аеродроми на території Білорусі. І подивитися - чи не слабо немитій буде відповісти.
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16.11.2022 19:07 Ответить
Це абсурд, не пускати Україну до розслідування інцинденту в Польші, але при цьому її обвинувачувати, що ракета української ПВО.
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16.11.2022 19:09 Ответить
А де російська ракета, яку ловили ?!
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16.11.2022 19:12 Ответить
потерялась
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16.11.2022 23:09 Ответить
Ни точки на европейской карте, ни пяди натовской територрии, ни сантиметра в жопу! Ну, если чуть-чуть, то один раз не *******. Вот такова риторика современной Европы. Пшык, одним словом.
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16.11.2022 19:29 Ответить
Да причем здесь Европа.
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16.11.2022 20:54 Ответить
то що ми їх всіх захищаємо це все дурня, головне щоб з путлєром нато не воювало, а так все по плану, памперси змінили і все ок
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16.11.2022 19:41 Ответить
Ага саме так, наша С - 300 яка при промаху по цілі самоліквідується в повітрі.....
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16.11.2022 19:43 Ответить
Раз поляки так кажуть та НАТО , ми не можемо виступати проти. Вони нам допомагають. Судячи з коментарів москалів вчорашніх, якщо вони верещать що то наша значить їх. А поляки та нато не можуть визнати, що то москальська, то що тоді у них за військо, якщо вони ракету пропустили. Якщо чесно я був впевнений, якщо в нас тривога, ракети не перший раз падають дуже близько до польського кордону, згадайте яворівський полігон, а вони нічого не думають та не роблять. Нас ніхто не звинувачує, подивіться польські новини.
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16.11.2022 20:39 Ответить
Дивує ваша логіка, нам мало історичних ексцесів з Польщею, так нам намагаються ще повісити дві невинні смерті, якщо вам так зручно, то це ваша справа, а багатьом українцям в Польщі, НІ....
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16.11.2022 21:05 Ответить
вы все равно ничего никому не докажете
как скажет сша, так и будет
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16.11.2022 23:10 Ответить
What is that construction,
the trailer stood upon,
wooden planks on iron carriers.

The crater appears too huge,
for the little damage done:
just the trailer fell aside,
the tractor appears completely unharmed,
all tires seem intact.

There is grain scattered all over.

Insurance damage claims to get some money,
or a disgusted neighbor, sick of whatever.

The area is not much populated,
and the rocket hit exactly a village farm area,
and not the yard, but some bridging construction,
and additionally killed 2 persons,
that were at the time at that spot.

Too many random numbers.
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16.11.2022 21:55 Ответить
Все делают что бы моль сохранил свою морду лица.
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16.11.2022 22:20 Ответить
Ната абассалась! А вдруг ***** обидится...
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16.11.2022 22:25 Ответить
очередная отмазка х**ла зермаками в ОП
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17.11.2022 14:18 Ответить
 
 