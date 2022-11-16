Украина сообщила США о попытке перехвата ракеты возле Польши, - CNN
Украинские военные сообщили США и союзникам, что пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий американского чиновника CNN.
Пока неизвестно, является ли эта ракета ПВО той же ракетой, которая ударила по Польше, но эта информация послужила основой для текущей оценки США.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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А "признание" " "про спробу України перехопити ракету поблизу Польщі" звучит как явка с повинной.
Вот это итог того,что человек поперся на президентское место не имея к тому никаких оснований.
И такие же у него друзья и "советники" Стыдно за страну.
И почему оно не поехало на саммит, на котором можно было поговорить вживую с многими политиками?
Только потому, что "говорит" оно только читая с бумажки то, что ему сочинили. А вживую ж надо на какой-то вопрос ответить, а оно ж только по бамажке
Уверен на 100%, что Порох поехал бы лично и всех там растормошил и не стыдно было бы на это смотреть и слушать
Второе - российские ракеты, ведь, летели не со стороны Польши, а со стороны Каспийского моря(ну если петлю над Польшей не делали). А следовательно, неисправная ракета ПВО должна была бы упасть в другом направлении, хотя чудеса случаются.
Третье - признание украинской стороной косвенной вины имеет под собой какие-то причины и возможно "плюшки". Типа, США говорит - Не будет обострять, а вам за "признание" кое-что подкинем.
Інша справа коли б НАТО дійсно хотіло конфронтації з рашкою, то тамагавки ще вчора рівняли Воронєж.
Глава итальянского правительства сказала точнее: виновата Россия ( даже если то была защитная реакция Украины).
выпустить на волю правду и подписать себе политический суицид? да тебя там прикопают недалеко, если поймают и поймут, что увидел сильно много. ты что думаешь, спустить на тормозах самолёт качинского было выгодно только кремлю?
https://youtu.be/Jd8ElZ6nlkw
..іноді краще вже мовчати, бо "неначасі"?..(
Когда все можно четко установить
В любом случае
Только массовые обстрелы или вторжение
Это уже сказали вчера
отаке воно "нато - так нато, підставляємо й отримуємо задоволення"
Хватит обсасывать эту тему, на войне всякое случается) В любом случае Украина и Польша -братья, а ****** моксели - наши враги.
Премьер Нидерландов:
"Чья бы ракета не упала в Польше,
причина этого - ракетные удары РФ по Украине"
Вечерний зеленский "так это ж наша ракета перехватывала ихнюю! ничего делать не надо!"
Смотрите единый теле3.14елфон !
как скажет сша, так и будет
the trailer stood upon,
wooden planks on iron carriers.
The crater appears too huge,
for the little damage done:
just the trailer fell aside,
the tractor appears completely unharmed,
all tires seem intact.
There is grain scattered all over.
Insurance damage claims to get some money,
or a disgusted neighbor, sick of whatever.
The area is not much populated,
and the rocket hit exactly a village farm area,
and not the yard, but some bridging construction,
and additionally killed 2 persons,
that were at the time at that spot.
Too many random numbers.