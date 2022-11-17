Україна може отримати доступ до місця вибуху ракети, - польська влада
Україна, ймовірно, отримає доступ до місця вибуху на південному сході Польщі, де ракета вбила двох людей.
Про це заявив головний радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумоч, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив у середу, що доступ до місця вибуху вимагатиме згоди обох країн, які ведуть розслідування, Польщі та США.
У Варшаві кажуть, що вибух, швидше за все, був викликаний українською ракетою ППО, що відхилилася, що Київ заперечує.
"На місці знаходиться польсько-американська слідча група. Українці запросили доступ до місця проведення розслідування. Якщо обидві сторони погодяться і, наскільки я знаю, не буде заперечень з американського боку, такий доступ може бути отриманий найближчим часом", - сказав Кумоч телеканалу TVN 24.
Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера також повідомив канал RMF FM, що, наскільки йому відомо, Дуда не заперечував проти присутності на місці події українських спостерігачів.
Кумоч сказав, що Польща має відеосвідчення вибуху. "Справді, є відеоматеріали, я не хотів би говорити про зміст матеріалів, які я бачив у режимі секретності, але, звичайно, прем'єр таку інформацію давав, такі матеріали є", - сказав Кумоч.
За його словами, на зйомках з кордону "помітні певні речі". "Ви бачите кадри над Україною, бойові дії за Україну, і в якийсь момент за дуже короткий час ви бачите певну послідовність подій", - додав він.
Інших подробиць Кумоч не повідомив. Він сказав, що хоче, щоб українці ознайомилися з цими матеріалами першими, зв'язавшись із тими, хто веде слідство.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
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p.s. вопрос риторический, лично мне на самом деле всё более чем понятно, учитывая сведения про сущность байдена-обамы.
Это новость для тебя?
Там свои взаиморасчеты
Это вызовет нежелательный резонанс у польского общества
Ну никто же из поляков не пошёл с про тестом к рос консульствам
>нужно не слишком нагнетать и не слишком рваться доказывать собственную невиновность, в которой и так никто не сомневается
Саме так!
Але, Зе здобув популярність у світі через те, що він не дипломат і демонструє свої яйця там де треба і там де не треба. Додайте ще те, що він - не Сократ, і ви маєте повну картину.
Якщо розумні люди не спроможуться переконати його попуститися, це може зіпсувати ставлення Байдена до української проблеми. Хоча фанам Зе це тільки додасть причин ще більше молитися на свого ідола.
Вот такие многие и будут считать всу убийцами, не все поголовно, но часть будет.
Що змінить це знання чий іменно снаряд прилетів? Прилетів він в результаті російської атаки...
И побудило бы восточно европейские страны закрыть украинское нкбо
2 не сработаоо польское пво
3 не сработала система самоуничтожения
4 раньше всех рапортовал бидон с деменцией, а не эксперты
Почему более понятный вариант, что раш-ракета летела по Западной Украине и пролетела - не разбирается , вообще ?
мало того, шо потерпаємо від наймасованішої атаки с початку широкомасштабного вторгнення, так нас зробили винними, а вчорашні та сьогодняшні прильоти вже ні в кого не викликають занепокоєння - все потонуло в тій вирві під трахтором у польскому селі
>Тут демократія і всі уважають на громадську думку. Памятайте про це
Ми то пам'ятаєм, а ви?
Громадська думка в Україні вимагає неупередженого розслідування.
Не те, щоби я персонально підтримував таку ідею, але ж - потрібно вважати на громадську думку, це ж і є демократія, чи не так?
Чи ви вважаєте, що персональна думка президента, будь це Байден чи Дуда, - то і є думка громади, яку він представляє?
Цікава інтерпретація демократії виходить. Тоді і у роzzії, виходить, царює демократія... але, слава Богу, є люди, які з тим не згідні.
Єдина версія про українську ракету ППО С-300 розглядалася в контексті отих двох ракет, про які спершу повідомлялося. До ранку вже про другу ракету згадки зникли цілковито. Для мене версія падіння уламків російської та нашої ракет разом видавалася сумнівною через надмірну віддаль від кордону. Єдина версія, яку я вчора не розглядав, що наша ППО збила рашистську ракету вже над територією Польщі й уламки обох упали біля того села. Загалом, це могло б розглядатися, як порятунок для польської сторони, бо невідомо, куди могла долетіти (або була спрямована) рашистська ракета. Саме ця версія й ставала центральною десь до середини ночі.
А потім Байден жорстко настояв (без експертиз і підтверджень): ракета була українська й одна. І крапка. Інші версії не мають права на існування... Тільки при цьому винуватою в інциденті буде визнана саме московія, що в цій ситуації цілком логічно, а не Україна, яка захищала мирне населення. Президент Дуда та відповідні чиновники, ніби вибачаючись, відповіли на вимогу української сторони, що вони не проти допустити українських представників, але тільки після згоди Байдена.
Висновок може бути лише один: ракета Х-101 там точно була й летіла вона прямо вглиб Польщі. Найімовірніше, також була наша С-300, яка наздогнала її вже над польською територією та не допустила прольоту до обраної чи спонтанної цілі ураження. Але визнання факту, що рашистська ракета цілеспрямовано летить в глибину території країни-члена НАТО, це вже 100% підстава для 5-ої статті й не просто консультацій, а розгортання військ та якогось реагування. Не конче прямого удару по ерефії, але чогось, що дуже нагадує старт третьої світової. А в США цього категорично не захотіли. І якраз отака нерішучість, точніше, рішучість у запереченні явного факту, лякає найбільше. США уникли навіть гри нервів. Вирішили інцидент списати на Україну, визнаючи при тому політичним винуватцем москву. пуйлу та його пропагандистам це чудовий подарунок. А для нас болісний ляпас (явно незаслужений), хоча й без помітних наслідіків. (с) Т. Чорновіл
Я б рекомендував українській владі закрити це питання. Бо продовжувати це буде пісяти проти вітру.
От тільки чому зовсім не спрацювали системи ПРО НАТО у Польщі до прильоту ракет дуже дивно.
В этой истории много вранья. Я не понимаю, зачем нужно вообще врать? и еще Украину приплели к этому делу. Если ПВО Польши или США перехватило 2 кацапские ракеты уже на территории Польши, ну так надо прямо об этом сказать - была попытка нападения двумя ракетами, случайно или намеренно - неизвестно. Обе ракеты были сбиты, поэтому - ждем следующего раза и отбой воздушной тревоги. Но, почему-то, руководство США сразу обосралось - нет, нет! Это была Украинская ракета и никак иначе. Вы там, осторожно об этом говорите, а лучше сразу забудь-те! А иначе - мировая война! Война миров - мир капитализма против мира кацапстана!
Кстати, а где вторая ракета? Куда она попала и какие последствия взрыва? На одном видео, издалека четко видно два разных пожара с черным дымом. А на единственной фотке - нет самого факта взрыва ракеты. Резиновые колеса трактора и прицепа даже не пробиты, а должны были сгореть. Все железо должно быть разорвано в клочья и разбросано по сторонам. Краска на нем должна вся выгореть и обломки должны коптить. Но нет, все почти новое, как из магазина. Похоже, фугасного удара и термического воздействия вообще не было. Тогда, куда исчезли 130 кг взрывчатки от ракеты С-300 и практически неизрасходованное твердое топливо, которое "ой как хорошо" горит?
Чим тоді займається ПРО НАТО у Польщі, коли ще задовго до досягнення кордонів Польщі має фіксувати що саме і звідки летить?