Україна може отримати доступ до місця вибуху ракети, - польська влада

Україна, ймовірно, отримає доступ до місця вибуху на південному сході Польщі, де ракета вбила двох людей.

Про це заявив головний радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумоч, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у середу, що доступ до місця вибуху вимагатиме згоди обох країн, які ведуть розслідування, Польщі та США.

У Варшаві кажуть, що вибух, швидше за все, був викликаний українською ракетою ППО, що відхилилася, що Київ заперечує.

"На місці знаходиться польсько-американська слідча група. Українці запросили доступ до місця проведення розслідування. Якщо обидві сторони погодяться і, наскільки я знаю, не буде заперечень з американського боку, такий доступ може бути отриманий найближчим часом", - сказав Кумоч телеканалу TVN 24.

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Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера також повідомив канал RMF FM, що, наскільки йому відомо, Дуда не заперечував проти присутності на місці події українських спостерігачів.

Кумоч сказав, що Польща має відеосвідчення вибуху. "Справді, є відеоматеріали, я не хотів би говорити про зміст матеріалів, які я бачив у режимі секретності, але, звичайно, прем'єр таку інформацію давав, такі матеріали є", - сказав Кумоч.

За його словами, на зйомках з кордону "помітні певні речі". "Ви бачите кадри над Україною, бойові дії за Україну, і в якийсь момент за дуже короткий час ви бачите певну послідовність подій", - додав він.

Інших подробиць Кумоч не повідомив. Він сказав, що хоче, щоб українці ознайомилися з цими матеріалами першими, зв'язавшись із тими, хто веде слідство.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

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Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.