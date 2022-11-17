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Новини Війна
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Україна може отримати доступ до місця вибуху ракети, - польська влада

ракета,польща

Україна, ймовірно, отримає доступ до місця вибуху на південному сході Польщі, де ракета вбила двох людей.

Про це заявив головний радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумоч, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у середу, що доступ до місця вибуху вимагатиме згоди обох країн, які ведуть розслідування, Польщі та США.

У Варшаві кажуть, що вибух, швидше за все, був викликаний українською ракетою ППО, що відхилилася, що Київ заперечує.

"На місці знаходиться польсько-американська слідча група. Українці запросили доступ до місця проведення розслідування. Якщо обидві сторони погодяться і, наскільки я знаю, не буде заперечень з американського боку, такий доступ може бути отриманий найближчим часом", - сказав Кумоч телеканалу TVN 24.

Читайте: Байден не згоден із Зеленським, що в Польщі впала не українська ракета

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера також повідомив канал RMF FM, що, наскільки йому відомо, Дуда не заперечував проти присутності на місці події українських спостерігачів.

Кумоч сказав, що Польща має відеосвідчення вибуху. "Справді, є відеоматеріали, я не хотів би говорити про зміст матеріалів, які я бачив у режимі секретності, але, звичайно, прем'єр таку інформацію давав, такі матеріали є", - сказав Кумоч.

За його словами, на зйомках з кордону "помітні певні речі". "Ви бачите кадри над Україною, бойові дії за Україну, і в якийсь момент за дуже короткий час ви бачите певну послідовність подій", - додав він.

Інших подробиць Кумоч не повідомив. Він сказав, що хоче, щоб українці ознайомилися з цими матеріалами першими, зв'язавшись із тими, хто веде слідство.

Також читайте: Трагедія в Польщі не сталася б, якби Росія не вторглася в Україну, - США на Радбезі ООН

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також читайте: Трюдо щодо падіння ракети в Польщі: "Росія несе відповідальність"

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Автор: 

Польща (8615) ракети (4057)


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Топ коментарі
+23
После того , как по решению Бидона там уже все подчистили? Не смешите.
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17.11.2022 11:06
+20
Все всё прекрасно понимают: ракета - расейская, выпущена с белоруси. Но Байден решил, что так будет неудобно и решили спустить дело на тормозах. Если бы представили доказательства того, что ракета кацапская, нужно было бы предпринимать какие-то действия. Пока этого делать не очень хотят, а хотят ограничиться потоками словоблудия. Есть смысл не мешать ему в этом, и не пытаться доказать обратное. Выяснять сейчас отношения с США - это не очень умнО.
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17.11.2022 11:10
+15
Во всем этом спектакле расследований, есть один реальный индикатор. Это молчание руцкой помойки. Вы представляете какая бы вонь была бы от них по всему миру, если бы это реально была бы ракета Украины. То то же!
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17.11.2022 12:14
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После того , как по решению Бидона там уже все подчистили? Не смешите.
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17.11.2022 11:06 Відповісти
Не так

Просто нужно подтвердить "правильную" версию
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17.11.2022 11:18 Відповісти
придурок ти Альоша, а бідон- це бойфренд твого батька.
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17.11.2022 11:57 Відповісти
Це треба було зробити зразу. (включити українців до експертної групи. можна було й кацапню)
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17.11.2022 12:52 Відповісти
А підміну там не могли за стільки часу провести? Щоб зберегти пику *уйлу і щоб не застосовувати 5статтю
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17.11.2022 11:09 Відповісти
Все всё прекрасно понимают: ракета - расейская, выпущена с белоруси. Но Байден решил, что так будет неудобно и решили спустить дело на тормозах. Если бы представили доказательства того, что ракета кацапская, нужно было бы предпринимать какие-то действия. Пока этого делать не очень хотят, а хотят ограничиться потоками словоблудия. Есть смысл не мешать ему в этом, и не пытаться доказать обратное. Выяснять сейчас отношения с США - это не очень умнО.
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17.11.2022 11:10 Відповісти
не очень вообще понятно - при чём тут сша? инцидент вроде как между украиной и польшей.
p.s. вопрос риторический, лично мне на самом деле всё более чем понятно, учитывая сведения про сущность байдена-обамы.
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17.11.2022 11:17 Відповісти
Польша - страна НАТО. Потому США здесь также вовлечены.
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17.11.2022 11:24 Відповісти
А почему не румыния или венгрия? сша в тысячах километров находится. и почему польша должна была спрашивать у администрации байдена разрешения на допуск украины? тебе ничё не странно?
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17.11.2022 11:39 Відповісти
А кто вооружает польскую армию современным вооружением? Венгрия или Румыния?
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17.11.2022 12:03 Відповісти
каким боком вооружение к факту этой трагедии? там что, для проведения расследований нужны поставки абрамсов? и разрешения на допуск украины к месту взрыва как то связаны с поставками сша оружия? хотя вообще связаны на самом деле - будут пытаться поляки вякать правду - урежут им еще какую-нибудь программу, как обрезали абрамсы после поставки нам т-72, несмотря на запрет админ. байдена-обамы.
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17.11.2022 12:11 Відповісти
Польша платит определённый налог за членство в НАТО как и каждая страна
Это новость для тебя?
Там свои взаиморасчеты
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17.11.2022 21:09 Відповісти
География ни при чем. А вот что важно, так это возможности.
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17.11.2022 12:36 Відповісти
Может и не умно, но и оставлять себя убийцами поляков ещё глупее
Это вызовет нежелательный резонанс у польского общества
Ну никто же из поляков не пошёл с про тестом к рос консульствам
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17.11.2022 13:01 Відповісти
Раз Україну як союзника не допускають на місце прильоту ракет. в Польщі значить прикривають *****.
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17.11.2022 13:08 Відповісти
Щоб бути союзником, треба було у 2019 Зеленському подавати заявку на членство у НАТО.
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17.11.2022 14:07 Відповісти
"Убийца поляков" звучит довольно преувеличенно. Никто не будет Украину обвинять в том, что они убили поляков. Повторюсь, все всё прекрасно понимают. Есть другая проблема: что будет делать НАТО, если в Польшу массово полетят "украинские" ракеты из белоруси? Создан прецендент, и это неправильно. Но и выставлять Байдена дурнем нельзя. Потому конкретно в данной ситуации нужно не слишком нагнетать и не слишком рваться доказывать собственную невиновность, в которой и так никто не сомневается. А что будет дальше, поглядим.
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17.11.2022 13:39 Відповісти
@

>нужно не слишком нагнетать и не слишком рваться доказывать собственную невиновность, в которой и так никто не сомневается

Саме так!

Але, Зе здобув популярність у світі через те, що він не дипломат і демонструє свої яйця там де треба і там де не треба. Додайте ще те, що він - не Сократ, і ви маєте повну картину.

Якщо розумні люди не спроможуться переконати його попуститися, це може зіпсувати ставлення Байдена до української проблеми. Хоча фанам Зе це тільки додасть причин ще більше молитися на свого ідола.
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17.11.2022 18:40 Відповісти
О, то что он не Сократ я заметил уже давно и это больше всего меня поразило. Ведь человек провел на сцене несколько десятилетий, а самостоятельно двух слов связать не в состоянии: ни своих мыслей, ни способности высказаться по поводу чужих. Вот теперь и выгребаем за то, что выбрали этого "мыслителя и выдающегося деятеля всех времен и народов"...
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17.11.2022 18:55 Відповісти
А ты разок с поляками простыми общался? Я много раз, к нам на работу они приезжают шолковые а в быту за краснопузых топят многие.
Вот такие многие и будут считать всу убийцами, не все поголовно, но часть будет.
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17.11.2022 21:14 Відповісти
Всегда есть 10%. Но остаются 90, так что не все потеряно.
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18.11.2022 07:02 Відповісти
Задофіга уваги цьому епізоду, особливо на фоні масованих прильотів по Україні.
Що змінить це знання чий іменно снаряд прилетів? Прилетів він в результаті російської атаки...
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17.11.2022 11:10 Відповісти
Это ещё продемонстрирует ватной части Европы, что они на очереди
И побудило бы восточно европейские страны закрыть украинское нкбо
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17.11.2022 13:03 Відповісти
У ватної частини Європи відсутнє абстрактне мислення. Вони як свині - розуміють тільки киздюлі і тільки зараз. Шо буде завтра і шо було вчора для них - чорна скринька.
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17.11.2022 13:28 Відповісти
Зашліть туди Безуглу. Хай поляки теж афігєють
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17.11.2022 11:13 Відповісти
ще цієї курви там не вистачало.
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17.11.2022 12:20 Відповісти
дык две ракеты или уже одна?
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17.11.2022 11:16 Відповісти
Чого ж ви так впираєтесь з тим доступом? Та тому, що ракетами атакувала мокшань. І ще,: як це так , що про Україну без України???
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17.11.2022 11:18 Відповісти
Знову конспірологія. Хз, може реально ракета від нашого ППО вдарила, кажуть не спрацювала система самознищення.Але багато питань, то дві ракети,то одна.в перші часи після трагедії, пам'ятаю новину,"розвідка США підтверджує запуск ракет з території підорахи, зараз вже одна ракета української ППО. Мутна хрінь, але може ми себе накрутили, ніхто ж по факту нас не звинувачує, людей шкода звісно
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17.11.2022 11:21 Відповісти
ага. і до перемовин нас ніхто не примушує, єгеж? а заяви про стіл перемовин з кожної праски та урізання навіть тої невеликої допомоги що була то таке. співпадіння, випадковість.
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17.11.2022 11:43 Відповісти
1 неуязка, ракета залетела
2 не сработаоо польское пво
3 не сработала система самоуничтожения
4 раньше всех рапортовал бидон с деменцией, а не эксперты
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17.11.2022 13:06 Відповісти
а навіщо??? Байден вже провів дистанційну експертизу як Кашпіровський колись трясучими від Паркінсона руками та все розклав по полицям. Це не кацапська бо "не треба провокувати", НАТо не хоче ескалації та лишніх проблем і взагалі то не наша війна...
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17.11.2022 11:52 Відповісти
Во всем этом спектакле расследований, есть один реальный индикатор. Это молчание руцкой помойки. Вы представляете какая бы вонь была бы от них по всему миру, если бы это реально была бы ракета Украины. То то же!
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17.11.2022 12:14 Відповісти
Про конспірологію. Спочатку цей з цру з кацапією перетер, потім в Україну заявився, і тут жеж оце все. І так, до речі, всі, хто до нас перся з ''добрими порадами'' до того з ними перетирали. Окрім Джонсона, якого поважаю і якому вдячна
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17.11.2022 12:28 Відповісти
Все, кто видит карту - скажите : из какой точки бацькивщины или рашки должна была лететь атакующая ракета, чтоб украинская должна была её ловить над Польшей ? ! Прикиньте, как лубянские сейчас ржут.
Почему более понятный вариант, что раш-ракета летела по Западной Украине и пролетела - не разбирается , вообще ?
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17.11.2022 14:17 Відповісти
Обломки крылатой ракеты физически не могут пролететь 70 км от Яворив до Пшеводув, не говоря о том, чтобы еще произвести приличные взрывы.
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17.11.2022 23:28 Відповісти
потурання ***** з боку нато призвело до того, шо воно ще більше знахабніло
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17.11.2022 14:40 Відповісти
а ще так огидно навішали собак на Україну
мало того, шо потерпаємо від наймасованішої атаки с початку широкомасштабного вторгнення, так нас зробили винними, а вчорашні та сьогодняшні прильоти вже ні в кого не викликають занепокоєння - все потонуло в тій вирві під трахтором у польскому селі
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17.11.2022 14:45 Відповісти
Потому что не решён вопрос дальнейших мер, украинское небо открыто, результат днепр
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17.11.2022 21:17 Відповісти
якшо московія захопить Україну, то всі її ресурси повернуться проти Еуропи. Тоді ***** поставить під ружжо всіх українців та вдарить по Польщі без вагань
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17.11.2022 14:48 Відповісти
Он уже милицию днр поставил, ищут теперь милицанеров
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17.11.2022 21:15 Відповісти
Guys, let's all calm down. No one is blaming Ukrainians for this tragedy. We all know that such thing sooner or later could happen, and the only one responsible for this is Russia. Unfortunately we don't have access to radar tracks from AWACS and RAT-31, so we can only rely on our beliefs. Let's don't give fuel for Russian trolls to divide us.
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17.11.2022 14:48 Відповісти
ймовірно отримає... то шо, *****, ще навіть і невідомо чи отримає
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17.11.2022 15:03 Відповісти
"... нічого про Україну без України" - в дії. Найкращий доказ... Здається потрібно збирати кошти на закупівлю носових хустинок для всього НАТО, шмарклі обтирати...
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17.11.2022 15:18 Відповісти
Кошти не треба збирать, послать Ким чин Иру корбли с зерном в обмен на грязные и чистые бомбы
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17.11.2022 21:21 Відповісти
Це орки перевіряли що собою являє НАТО.І США і мордор і поляки, знають що ракета кацапська.Ракети С-300 самоліквідовуються при промаху,якщо їх використовувати за призначенням.А Україна використовує ці ракети саме так(земля-повітря).
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17.11.2022 15:30 Відповісти
а тут не доказано, а вирішено називать ракету українською. бо якщо це кацапська - потрібно вступать у війну.
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17.11.2022 16:41 Відповісти
Жах. Це просто жах. Вам би рішення суду з розгооосом на весь світ ібприпиненням допомоги найбільше сподобалося. Не доказано. Дуже добре, що не доказано. У війну і так давно вже вступили. Польща то напевно.
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17.11.2022 16:51 Відповісти
та ви мабудь не в курсі - русакам це сподобалось, вони там вимагають ще ракет, і знову звертать все на Україну...
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17.11.2022 17:35 Відповісти
@

>Тут демократія і всі уважають на громадську думку. Памятайте про це

Ми то пам'ятаєм, а ви?

Громадська думка в Україні вимагає неупередженого розслідування.

Не те, щоби я персонально підтримував таку ідею, але ж - потрібно вважати на громадську думку, це ж і є демократія, чи не так?

Чи ви вважаєте, що персональна думка президента, будь це Байден чи Дуда, - то і є думка громади, яку він представляє?
Цікава інтерпретація демократії виходить. Тоді і у роzzії, виходить, царює демократія... але, слава Богу, є люди, які з тим не згідні.
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17.11.2022 20:05 Відповісти
припустимо що це була ракета С-300, то чи міг її випустити білорус, чи кацап з території білорусі?
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17.11.2022 16:39 Відповісти
...Мова про 5-ту статтю не йде, бо за відсутності прямих доказів планомірно скоєної атаки та загрози розростання агресії країни Альянсу не переходять у стан війни. Але вчора вже було запущено 4-ту статтю - механізм консультацій, який може передувати вступу НАТО у війну, або зняття напруги іншим способом. І за ніч відбувся різкий розворот саме за ініціативою президента Байдена. Але до того вже було спершу озвучено, а потім чітко заявлено міністром закордонних справ Польщі, що виявлено уламки саме Х-101, якими в ті самі години били по Україні, зокрема, по Львівщині. Це було константою до ночі.

Єдина версія про українську ракету ППО С-300 розглядалася в контексті отих двох ракет, про які спершу повідомлялося. До ранку вже про другу ракету згадки зникли цілковито. Для мене версія падіння уламків російської та нашої ракет разом видавалася сумнівною через надмірну віддаль від кордону. Єдина версія, яку я вчора не розглядав, що наша ППО збила рашистську ракету вже над територією Польщі й уламки обох упали біля того села. Загалом, це могло б розглядатися, як порятунок для польської сторони, бо невідомо, куди могла долетіти (або була спрямована) рашистська ракета. Саме ця версія й ставала центральною десь до середини ночі.

А потім Байден жорстко настояв (без експертиз і підтверджень): ракета була українська й одна. І крапка. Інші версії не мають права на існування... Тільки при цьому винуватою в інциденті буде визнана саме московія, що в цій ситуації цілком логічно, а не Україна, яка захищала мирне населення. Президент Дуда та відповідні чиновники, ніби вибачаючись, відповіли на вимогу української сторони, що вони не проти допустити українських представників, але тільки після згоди Байдена.

Висновок може бути лише один: ракета Х-101 там точно була й летіла вона прямо вглиб Польщі. Найімовірніше, також була наша С-300, яка наздогнала її вже над польською територією та не допустила прольоту до обраної чи спонтанної цілі ураження. Але визнання факту, що рашистська ракета цілеспрямовано летить в глибину території країни-члена НАТО, це вже 100% підстава для 5-ої статті й не просто консультацій, а розгортання військ та якогось реагування. Не конче прямого удару по ерефії, але чогось, що дуже нагадує старт третьої світової. А в США цього категорично не захотіли. І якраз отака нерішучість, точніше, рішучість у запереченні явного факту, лякає найбільше. США уникли навіть гри нервів. Вирішили інцидент списати на Україну, визнаючи при тому політичним винуватцем москву. пуйлу та його пропагандистам це чудовий подарунок. А для нас болісний ляпас (явно незаслужений), хоча й без помітних наслідіків. (с) Т. Чорновіл
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17.11.2022 18:10 Відповісти
Вже і про 4-ту статю мова не йде.

Я б рекомендував українській владі закрити це питання. Бо продовжувати це буде пісяти проти вітру.
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17.11.2022 20:06 Відповісти
Суттєво інформаційний коментар, за що пошана.
От тільки чому зовсім не спрацювали системи ПРО НАТО у Польщі до прильоту ракет дуже дивно.
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18.11.2022 00:01 Відповісти
А кто сказал, что они не работали? У Польши есть своя ПВО и у США есть несколько Патриотов, которые они привезли в Польшу и разместили вдоль границы. И их задача была, как раз ловить ракеты по встречному курсу, сразу после пересечения границы Польши. Что они и сделали, правда с таким результатом, что выгоднее все свалить на Украину. Вряд ли, у Украины были какие-то стратегические объекты на самой границе с Польшей и соответственно, не было никакого смысла держать там С-300 (которых очень мало). А если, ближайший С-300 находился далеко, то его надо было "разворачивать назад" и стрелять в сторону Польши, с тем расчетом и надеждой, что вероятная точка сбития будет до достижения границ Польши. Только вот, зачем? У Польши своя ПВО подтянута к границе (+ Патриоты США) именно для этой цели! Ловить прорвавшиеся ракеты!

В этой истории много вранья. Я не понимаю, зачем нужно вообще врать? и еще Украину приплели к этому делу. Если ПВО Польши или США перехватило 2 кацапские ракеты уже на территории Польши, ну так надо прямо об этом сказать - была попытка нападения двумя ракетами, случайно или намеренно - неизвестно. Обе ракеты были сбиты, поэтому - ждем следующего раза и отбой воздушной тревоги. Но, почему-то, руководство США сразу обосралось - нет, нет! Это была Украинская ракета и никак иначе. Вы там, осторожно об этом говорите, а лучше сразу забудь-те! А иначе - мировая война! Война миров - мир капитализма против мира кацапстана!

Кстати, а где вторая ракета? Куда она попала и какие последствия взрыва? На одном видео, издалека четко видно два разных пожара с черным дымом. А на единственной фотке - нет самого факта взрыва ракеты. Резиновые колеса трактора и прицепа даже не пробиты, а должны были сгореть. Все железо должно быть разорвано в клочья и разбросано по сторонам. Краска на нем должна вся выгореть и обломки должны коптить. Но нет, все почти новое, как из магазина. Похоже, фугасного удара и термического воздействия вообще не было. Тогда, куда исчезли 130 кг взрывчатки от ракеты С-300 и практически неизрасходованное твердое топливо, которое "ой как хорошо" горит?
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18.11.2022 08:43 Відповісти
І ніхто не задається питанням: а яким чином чиясь ракета може спокійно влучати в населений пункт на території держави у складі НАТО?
Чим тоді займається ПРО НАТО у Польщі, коли ще задовго до досягнення кордонів Польщі має фіксувати що саме і звідки летить?
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17.11.2022 23:43 Відповісти
Зафіксував американський спец літак який моніторить небо над Україною з території Польщі.
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18.11.2022 08:26 Відповісти
І на перехват зарядів зреагувала ПРО НАТО і збила ракету? Було би логічно. Але чомусь не сталося збиття ракети яка летить не в ліс, не в поле, а саме у населений пункт.
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18.11.2022 11:44 Відповісти
 
 