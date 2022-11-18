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Українські експерти працюють на місці трагедії у Польщі, - Кулеба

ракета,польща

На місці падіння ракети у польському Пшеводуві вже працюють українські експерти.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводуві, спричиненої російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за надання їм доступу. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі", - зазначив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорив із Рау доступ до місця падіння ракети: "Українські експерти вже у Польщі"

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Автор: 

Польща (8621) ракети (4066) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Байден сказал-ракета украинская-значит-украинская! Это только Нидерландам надо было 8 (восемь) лет, чтобы определить чья ракета.
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18.11.2022 20:41 Відповісти
+8
Прямо отак і скажуть))) Та ракета ще не впала, Байден заявив що вона з нашого ППО. Бояться образити путіна, а то ще нападе.
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18.11.2022 20:50 Відповісти
+7
Та шо там довго длубатися? Летіли собі 2 російські Х-101, а коли пролітали над Україною, швидко перевзулися і одна стала від українського С-300. Друга розчинилися в повітрі.
Чим не пояснення?
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18.11.2022 20:47 Відповісти
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Ну ось і нарешті , все з.ясують і без обіняків) , хоча які обіняки наша країна ************ як може , коли інші тільки дивляться) , хоча можно ще більше зброї давати , бо у мардору її ще вдосталь)
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18.11.2022 20:39 Відповісти
да? и прям вот так нам правду расскажут? ну да, ну да..
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18.11.2022 20:43 Відповісти
Ещё и с учётом, колько времени прошло после прилёта... Остаётся только догадываться, что наши эксперты там увидят
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18.11.2022 21:11 Відповісти
Прямо отак і скажуть))) Та ракета ще не впала, Байден заявив що вона з нашого ППО. Бояться образити путіна, а то ще нападе.
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18.11.2022 20:50 Відповісти
Что там можно выяснить после того , как всё подмели , перекопали и обломки убрали ? Теперь можно любые выдавать за найденные на месте проишествия .
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18.11.2022 20:58 Відповісти
Байден сказал-ракета украинская-значит-украинская! Это только Нидерландам надо было 8 (восемь) лет, чтобы определить чья ракета.
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18.11.2022 20:41 Відповісти
та привезіть вже шматок касабскої..
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18.11.2022 20:43 Відповісти
Та шо там довго длубатися? Летіли собі 2 російські Х-101, а коли пролітали над Україною, швидко перевзулися і одна стала від українського С-300. Друга розчинилися в повітрі.
Чим не пояснення?
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18.11.2022 20:47 Відповісти
Хіба ви не знаєте як працюють медіахвойди заради сенсацій та хайпу?
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18.11.2022 21:29 Відповісти
Після того як за стільки днів обставили "як треба" істини там вже незнайдеш.
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18.11.2022 20:50 Відповісти
Впевнений , що наші фахівці зможуть дослідити і отримати вірні результати цієї трагедіі з рашинськими ракетами 🤔😡
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18.11.2022 20:53 Відповісти
В том, что наши разберутся - сомнений нет, но дадут ли бидоны эти выводы обнародовать - сомневаюсь. К сожелению они заказывают музыку, а у нас вместо оружия шампура для шашлыка и турецкие асфальтоукладчики.
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18.11.2022 21:24 Відповісти
Так или иначе вьісшее руководство и спецслужбьі Польши будут знать правду, и наверняка ей поделятся с другими спецслужбами стран НАТО, а єто уже большой плюс.
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18.11.2022 21:34 Відповісти
Они ее знают как минимум с 16 числа и объявили об этом, но бидон с обамой им заткнули пысок.
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18.11.2022 22:35 Відповісти
Да, но 16-го у поляков не бьіло ни криминалистов из Украиньі, ни базьі обломков переделаньіх С300, ни трекинга с радаров Украиньі. Вобщем ничего, кроме упоротого заявления бидона, которое теоретически даже правильное, но для 1980-го года, а не для 2022-го.
Будет дальнейшее развитие єтой истории, возможно не сильно публичное, но точно будет.
И нам очень важно, что бьі политическое руководство в Польше не только знало правду, но и имело прямьіе доказательства. Украина может и должна предоставить такую помощь. Єто очень важно.
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18.11.2022 23:29 Відповісти
 
 