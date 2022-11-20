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Поляки закінчили обстеження місця вибуху ракети в Пшеводуві

польща

У прикордонному польському селі Пшеводув завершили обстеження місця вибуху ракети, яка вбила двох людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Станом на ранок неділі роботи завершено. В селі та безпосередньо на місці більше немає поліцейського контролю, слідчих та експертів.

Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Читайте: Падіння ракети в Польщі - нагадування про нерозсудливість Путіна, - Остін

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також читайте: Інцидент в Пшеводуві трагічний, але війна - трагедія куди більшого масштабу, - Качинський

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Автор: 

Польща (8628) ракети (4072)


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Топ коментарі
+14
Зброю зараз надають Україні безкоштовно. За лендлізом вона буде надана лише в оренду, після якої потрібно її повернути або купити.

Водночас, передача конкретних видів озброєнь залежить лише від політичної волі, а зовсім не від того, це подарунок чи лізинг. Далекобійні ракети не надають, щоб ***** не розпочало Третю світову. НАТО не може ризикувати життям мільйонів своїх громадян заради країни, яка взагалі не в НАТО, яка всю історію не могла вирішити, вона із Заходом чи вона з варварами, і яка навіть у 2019 році, після 5 років війни, обрала мир будь-якою ціною 73 відсотками голосів. Якого, вибачте мені, хера НАТО мусить ризикувати заради України?

НАТО постачає таке озброєння, яким окупантів було витіснено спочатку з півночі, потім із Харківської області, а нещодавно - з правобережжя Херсонщини. Іншу зброю потрібно було виробляти власними силами, потрібно було різними шляхами "повідомляти" Зеленському, що зупинка наших воєнних заводів неприйнятна, але ж ніхто ніде і не почухався у 2020-2021, а зараз вам НАТО у чомусь винне! Заїбало вже!
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20.11.2022 11:39 Відповісти
+7
мабуть домовились що стаду розказать.
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20.11.2022 11:06 Відповісти
+7
С 300 не залишає вирву глибиною 5 м., таку яму залишають ракети, які несуть 900 кг. вибухівки наприклад Х-101, всі заяви що це ракети українських ПВО апріорі брехня...
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20.11.2022 11:40 Відповісти
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І "комісія" яка обстежувала місце вибуху підтвердила "вердикт Байдена"!
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20.11.2022 11:01 Відповісти
С300 на таку відстань не летить. Заспокойтесь вже...
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20.11.2022 11:08 Відповісти
Москальские летят на 200 км. Как раз с Кобринского полигона С-300 могла и прилететь в Польшу.
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20.11.2022 11:22 Відповісти
Не летять вони на 200км.
Здається десь 120км - це максимум, а обстріли ведуть з менших набагато дистанцій
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20.11.2022 11:49 Відповісти
Москва продавала С-300 Венесуэле еще хен знает когда с дальностью 300 км. Добавлен еще один двигательный блок был в ракету.
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20.11.2022 21:53 Відповісти
Ян наші зайшли в Херсон, то ті вже перестали насипати з під Гладковки, Збур'ївки, Скадовського району (від 70 до 90 км). Відтіснились далі. Остання спроба прильоту в Миколаїв була десь з Каланчацького району (~110-140 км). В цей раз вони розвалили п'ятиповерхівку в районі ЗД вокзалу. Куди цілил, ХЗ. Потім була ще одна спроба, але ракети попадали не долетів кілометрів 30, попадали у полі.
Були ще спроби атаки Миколаєва з Каховки, а це саме 100 - 120 км. Ніц не вийшло.
Робіть висновок самі. Я лише констатував факти, бо живу практично на фронті Миколаєва, під військовим аеродромом.
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20.11.2022 12:04 Відповісти
Ракеты С-300 "Антей 2500" по паспорту Рособоронпрома имеют дальность до 350 км. И вес взрывчатки в боеголовке 130-150 кг. Как раз на такую воронку и чтобы трактор целый остался - даже покрышки не сорвало. А вот от тонной боеголовки не осталось бы самой зерносушилки и даже воробьям ничего не осталось бы поклевать.
Да и на фото была деталь от двигателя ракеты 9М83 - той, которой стреляют С300.
Вот только ПВО всегда стреляет навстречу летящей ракете, туда же нацелены и радары, и ракеты С 300 не гоняются за ракетой в случае промаха, как ракеты воздух-воздух.
А Х-101 попадет именно туда, чьи внесут координаты с точностью 100-200м. Но этими ракетами стреляют по конкретным подстанциям, нефтебазам огромным. А десятки С 300 и Шахедов прикрывают своими тушками несколько точных ракет как х-101, Калибр или х-55.
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20.11.2022 13:03 Відповісти
Можливо вони так і заявили, можливо. Тільки куди вони так летять? Вонт ж з землі виходять і летять в якихось шарах атмосфери, а там, як вже карта ляже. Тут же, перешаманили цю дуру, добавивши якийся блок наведення і що? А те, що та хрінь піднялась чуток і тут же починає падати. До речі, не факт, що туди і вибухового гімна більше не напхали по "модернізації".
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20.11.2022 16:45 Відповісти
С 300 не залишає вирву глибиною 5 м., таку яму залишають ракети, які несуть 900 кг. вибухівки наприклад Х-101, всі заяви що це ракети українських ПВО апріорі брехня...
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20.11.2022 11:40 Відповісти
Подивіться фото вирв із Запоріжжя від С-300. Вони ще більші
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20.11.2022 11:47 Відповісти
Якщо вибухівка спрацьовує після занурення у відносно м'який грунт, то ще й не такі вирви бувають.
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20.11.2022 12:12 Відповісти
мабуть домовились що стаду розказать.
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20.11.2022 11:06 Відповісти
Так же как про сбитие Буком Боинга. Там не хотели портить отношения с Путиным и просто молчали лет 5-6. Только головами кивали слушая про успехи летчика Волошина.
Так и здесь - НАТО не хочет начинать третью мировую из-за двух убитых поляков.
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20.11.2022 13:05 Відповісти
Чому Байдена порівнюють з нашими. Західні керівники , на відміну від наших, відповідають і за слова і за вчинки.
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20.11.2022 11:10 Відповісти
особливо яскравим прикладом того, як "Західні керівники , на відміну від наших, відповідають і за слова і за вчинки." є надання Україні "ленд-лізу" з першого жовтня.Нє?
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20.11.2022 11:16 Відповісти
нам поставляют бесплатно, не?
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20.11.2022 11:27 Відповісти
Зброю зараз надають Україні безкоштовно. За лендлізом вона буде надана лише в оренду, після якої потрібно її повернути або купити.

Водночас, передача конкретних видів озброєнь залежить лише від політичної волі, а зовсім не від того, це подарунок чи лізинг. Далекобійні ракети не надають, щоб ***** не розпочало Третю світову. НАТО не може ризикувати життям мільйонів своїх громадян заради країни, яка взагалі не в НАТО, яка всю історію не могла вирішити, вона із Заходом чи вона з варварами, і яка навіть у 2019 році, після 5 років війни, обрала мир будь-якою ціною 73 відсотками голосів. Якого, вибачте мені, хера НАТО мусить ризикувати заради України?

НАТО постачає таке озброєння, яким окупантів було витіснено спочатку з півночі, потім із Харківської області, а нещодавно - з правобережжя Херсонщини. Іншу зброю потрібно було виробляти власними силами, потрібно було різними шляхами "повідомляти" Зеленському, що зупинка наших воєнних заводів неприйнятна, але ж ніхто ніде і не почухався у 2020-2021, а зараз вам НАТО у чомусь винне! Заїбало вже!
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20.11.2022 11:39 Відповісти
Сколько можно уже идиотам объяснять? они необучаемы!!!
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20.11.2022 13:32 Відповісти
Мова іде про обіцяний "ленд- ліз"."Ленд- ліз" надають США, а не НАТО.Варто зрозуміти різницю між тими видами озброєннь, їх кількості амуніції палива, і т.д і т п , котрі передбачені "ленд- лізом" і котрі не можуть поставляти Україниі.країни НАТО.Якщо потрібна "швидка" допомога Україні .щоб вигнати окупанта з території України ,то безумовно.що Україні потрібен "ленд- ліз".Але якщо це не є важливим для тих.хто поставляє озброєння .то воно його поставляють так і в тій кількості,в котрій вважають за доцільне поставляти самі,але не в тій кількості,котрі б можна було отримати згідно "ленд-лізу".А тепер можна всиавити і останнє Ваше речення з рашистського мовного вжитку і плюс до того мабуть , Україні і українському народові ніхто нічого не винен і ніхто нічого не обіцяв ,але то таке-(десяте)
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20.11.2022 14:12 Відповісти
А США вже не член НАТО? А інші члени НАТО не будуть зобов'язані вступити у війну у разі нападу на США? А у США немає військових баз у країнах Європи, по яких можуть вдарити кацапи? Ще будуть питання, як дії США можуть стосуватися всіх інших членів НАТО?

Немає жодної різниці у видах і кількості озброєнь по лендлізу і не по лендлізу. По лендлізу нам можуть передавати все те саме і у тій же кількості, але вже не у подарунок.

До лендлізу прийдеться звернутись, коли республіканці не погодять черговий пакет військової допомоги Україні.
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20.11.2022 14:42 Відповісти
А Трампа, як би ти назвав?
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20.11.2022 11:21 Відповісти
Хіба після тебе! Ти навіть українську не здатен вивчити, опудало )))
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20.11.2022 11:22 Відповісти
Шел бы ты за проектом 1164!
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20.11.2022 11:24 Відповісти
В нас здача міст Півдня та розмінування Чонгару "не на часі" - про ще казати?.. Варто на себе дивитись, чи не так?
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20.11.2022 11:20 Відповісти
А що зараз ми з тими "здавачами" можемо зробити якщо вони при владі?!Даже "шальная пуля" не дістане..
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20.11.2022 11:22 Відповісти
Блажен кто верует! И в Деда Мороза особенно!
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20.11.2022 13:06 Відповісти
Більш ніж впевнений, що це була москальська ракета....провокація москалів перед ФУТБОЛЬНИМ МУНДІАЛЕМ....

Ця подія могла народити кіпішу і перебити початок ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ, тому вирішили замяти, спихнувши на Україну....☹️☹️☹️
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20.11.2022 11:26 Відповісти
та при чому тут ЧС? ви так сильно хочете "великої бйні"? то Україна буде першою, якій дістанеться найбільше і не факт, що вона після того взагалі буде існувати!
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20.11.2022 15:01 Відповісти
Шо скажут то так і було .
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20.11.2022 11:31 Відповісти
Где вторая ракета или ее специально не ищут?
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20.11.2022 11:39 Відповісти
В лісах під Ковелем.
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20.11.2022 13:03 Відповісти
Кацапська ракета летіла вздовж кордону, наша перехопила, залишки обох приземлилися в Польщі, обломки нашої с300 там є, але бойова частина яка завдала руйнувань і вбила людей кацапська, але всі вже домовились що там була тільки наша ракета, бо якщо то кацапська то треба ж якісь міри приймати, легше на нас повісити.
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20.11.2022 12:07 Відповісти
сам бачив?
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20.11.2022 15:05 Відповісти
Короче кажучи, є надійна інфа.

Це була дійсно ракета С300, але не українська. Орки переробили її на земля-земля, в неї є така функція. Але щоб вона була точніша, туди посадили двох мобіків. Один крутив педалі, інший рулив крильчатками. Ціль була вразити Боневтіка у самісеньке сердце, бо в Херсоні то невдалося, мобіки набухалися і не змогли долетіти. Тепер же ж палива було вдвічи більше, тому план був залетіти на територію Польщі, а потім розвернутися і вдарити по Боневтікові. Але як завжди, щось пійшло не так, мобіки побачили знизу сільгосптехніку та унітази, і вирішили приземлитися прямо там.
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21.11.2022 14:29 Відповісти
 
 