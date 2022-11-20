Поляки закінчили обстеження місця вибуху ракети в Пшеводуві

У прикордонному польському селі Пшеводув завершили обстеження місця вибуху ракети, яка вбила двох людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Станом на ранок неділі роботи завершено. В селі та безпосередньо на місці більше немає поліцейського контролю, слідчих та експертів.

Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

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Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

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Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.