Поляки закінчили обстеження місця вибуху ракети в Пшеводуві
У прикордонному польському селі Пшеводув завершили обстеження місця вибуху ракети, яка вбила двох людей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Станом на ранок неділі роботи завершено. В селі та безпосередньо на місці більше немає поліцейського контролю, слідчих та експертів.
Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
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Здається десь 120км - це максимум, а обстріли ведуть з менших набагато дистанцій
Були ще спроби атаки Миколаєва з Каховки, а це саме 100 - 120 км. Ніц не вийшло.
Робіть висновок самі. Я лише констатував факти, бо живу практично на фронті Миколаєва, під військовим аеродромом.
Да и на фото была деталь от двигателя ракеты 9М83 - той, которой стреляют С300.
Вот только ПВО всегда стреляет навстречу летящей ракете, туда же нацелены и радары, и ракеты С 300 не гоняются за ракетой в случае промаха, как ракеты воздух-воздух.
А Х-101 попадет именно туда, чьи внесут координаты с точностью 100-200м. Но этими ракетами стреляют по конкретным подстанциям, нефтебазам огромным. А десятки С 300 и Шахедов прикрывают своими тушками несколько точных ракет как х-101, Калибр или х-55.
Так и здесь - НАТО не хочет начинать третью мировую из-за двух убитых поляков.
Водночас, передача конкретних видів озброєнь залежить лише від політичної волі, а зовсім не від того, це подарунок чи лізинг. Далекобійні ракети не надають, щоб ***** не розпочало Третю світову. НАТО не може ризикувати життям мільйонів своїх громадян заради країни, яка взагалі не в НАТО, яка всю історію не могла вирішити, вона із Заходом чи вона з варварами, і яка навіть у 2019 році, після 5 років війни, обрала мир будь-якою ціною 73 відсотками голосів. Якого, вибачте мені, хера НАТО мусить ризикувати заради України?
НАТО постачає таке озброєння, яким окупантів було витіснено спочатку з півночі, потім із Харківської області, а нещодавно - з правобережжя Херсонщини. Іншу зброю потрібно було виробляти власними силами, потрібно було різними шляхами "повідомляти" Зеленському, що зупинка наших воєнних заводів неприйнятна, але ж ніхто ніде і не почухався у 2020-2021, а зараз вам НАТО у чомусь винне! Заїбало вже!
Немає жодної різниці у видах і кількості озброєнь по лендлізу і не по лендлізу. По лендлізу нам можуть передавати все те саме і у тій же кількості, але вже не у подарунок.
До лендлізу прийдеться звернутись, коли республіканці не погодять черговий пакет військової допомоги Україні.
Ця подія могла народити кіпішу і перебити початок ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ, тому вирішили замяти, спихнувши на Україну....☹️☹️☹️
Це була дійсно ракета С300, але не українська. Орки переробили її на земля-земля, в неї є така функція. Але щоб вона була точніша, туди посадили двох мобіків. Один крутив педалі, інший рулив крильчатками. Ціль була вразити Боневтіка у самісеньке сердце, бо в Херсоні то невдалося, мобіки набухалися і не змогли долетіти. Тепер же ж палива було вдвічи більше, тому план був залетіти на територію Польщі, а потім розвернутися і вдарити по Боневтікові. Але як завжди, щось пійшло не так, мобіки побачили знизу сільгосптехніку та унітази, і вирішили приземлитися прямо там.