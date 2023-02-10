Росія атакувала Україну ракетами, по всій країні оголошували тривогу (оновлено)

Росіяни вранці 10 лютого підняли в повітря бомбадрувальники Ту-95 та завдали по Україні ракетного удару.

Першим про те, що росіяни підняли бомбардувальники, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал КМВА.

За його словами, головною метою "шахедів", які росіяни вночі запустили на територію України, була розвідка розташування українських ППО. Після цього росіяни вдарили по Харкову, Запоріжжю та Дніпру.

"На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття", - написав Попко.

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Станом на 8:30, згідно з картою повітряних тривог, тривога була оголошена по всій території України.

Станом на 12:00 в більшості регіонів - відбій повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ракети запустили двома хвилями.

В Харкові через удар, що стався близько 10:30, поранено 8 людей.

Вибухи пролунали в Кривому Розі. В Києві та області, а також на Полтавщині повідомили про роботу ППО. Пізніше стало відомо також про роботу ППО у Львові, на Івано-Франківщині та в Вінниці. У Хмельницькому після вибуху частина міста залишилася без електропостачання, ще одну ракету та один "шахед" на Хмельниччині збили сили ППО.

В Києві уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Також росіяни близько 10 ранку завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, через це можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Російську ракету також зафіксовано в повітряному просторі Молдови, це підтвердило тамтешнє міністерство оборони. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, два російських "Калібри" перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.