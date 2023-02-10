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Попко Сергій (70) повітряна тривога (796)

Росія атакувала Україну ракетами, по всій країні оголошували тривогу (оновлено)

карта

Росіяни вранці 10 лютого підняли в повітря бомбадрувальники Ту-95 та завдали по Україні ракетного удару.

Першим про те, що росіяни підняли бомбардувальники, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал КМВА.

За його словами, головною метою "шахедів", які росіяни вночі запустили на територію України, була розвідка розташування українських ППО. Після цього росіяни вдарили по Харкову, Запоріжжю та Дніпру.

"На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття", - написав Попко.

Дивіться: Окупанти обстріляли центр Херсона запалювальними боєприпасами. ВIДЕО

Станом на 8:30, згідно з картою повітряних тривог, тривога була оголошена по всій території України.

Станом на 12:00 в більшості регіонів - відбій повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ракети запустили двома хвилями.

В Харкові через удар, що стався близько 10:30, поранено 8 людей.

Вибухи пролунали в Кривому Розі. В Києві та області, а також на Полтавщині повідомили про роботу ППО. Пізніше стало відомо також про роботу ППО у Львові, на Івано-Франківщині та в Вінниці. У Хмельницькому після вибуху частина міста залишилася без електропостачання, ще одну ракету та один "шахед" на Хмельниччині збили сили ППО.

В Києві уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Також росіяни близько 10 ранку завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, через це можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Російську ракету також зафіксовано в повітряному просторі Молдови, це підтвердило тамтешнє міністерство оборони. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, два російських "Калібри" перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

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Топ коментарі
+32
Асфальтом. Прикривайтесь асфальтом. І не забувайте: в усьому винен Вальцман.
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10.02.2023 08:44
+26
Що, не подобається, зелене чмо, коли правду кажуть?
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10.02.2023 08:48
+24
Тим, хто голосував "по пріколу", тепер лишилось тільки прикриватись асфальтом. А також сміятись. Пригадай: "проголосуем за клоуна, так хоть пасмеемся"
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10.02.2023 09:01
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https://t.me/war_monitor monitor

⚠️ Зліт МіГ-31К ВПС рф.

МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

МіГ-31К можуть супроводжувати:
- Винищувачі Су-30СМ;

Інформація у повідомленні оновлюється.

https://t.me/war_monitor @war_monitor

54.5Kviewshttps://t.me/war_monitor/5442 08:33

https://t.me/war_monitor monitor

❗️ Пуски ракет стратегічною авіацією Ту-95 у режимі радіомовчання.

https://t.me/war_monitor @war_monitor

7.1Kviewshttps://t.me/war_monitor/5443 08:40
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10.02.2023 08:42 Відповісти
Та чи є у них тей Кинджал? Чи проста імітація?
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10.02.2023 08:57 Відповісти
Запит направ
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10.02.2023 09:10 Відповісти
Асфальтом. Прикривайтесь асфальтом. І не забувайте: в усьому винен Вальцман.
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10.02.2023 08:44 Відповісти
Що, не подобається, зелене чмо, коли правду кажуть?
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10.02.2023 08:48 Відповісти
Три роки шукали "мірь в глазах хутіна", похерили оборону, знищили весь запас протипіхотних мін, а тепер хороші?
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10.02.2023 09:09 Відповісти
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10.02.2023 08:53 Відповісти
Тим, хто голосував "по пріколу", тепер лишилось тільки прикриватись асфальтом. А також сміятись. Пригадай: "проголосуем за клоуна, так хоть пасмеемся"
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10.02.2023 09:01 Відповісти
Пригадай ще, як хутін казав: "для нас лучше будєт, еслі презідентом станєт зєлєнскій". І ти за нього проголосував. А той за два з половиною роки розвалив всю оборонку, повідкривав на патріотів карні справи, збагатив коломойського на його прокладках "великого будівництва". Зараз іде війна, гинуть наші кращі люди, а щось не чув, щоб хтось з зелених воював, хіба що в батальйонах "монако", "крушавель", або на фронтах таїландського узбережжя індійського океану. Це такі як ти їх повибирали, на горе нашим дітям і онукам. Тепер вони плюють людям в очі, плюють на Конституцію України, розкрадають все, що можуть. Їхній лозунг: "Страна багатая, краді так, чтоб і внукам хватіло".
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10.02.2023 09:12 Відповісти
а для тих, хто голосував не "по пріколу", передбачений якийсь інший алгоритм дій? ну, крім ставання в позу "навколо всі п.дараси, а я - д'артаньян!"?
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10.02.2023 09:13 Відповісти
ваші пропозиції (у межах КПК звісно)?
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10.02.2023 09:29 Відповісти
роздати всім, хто голосував за П.П., білі пальта, і зобов'язати носити 24/7. мені теж належне, якщо що. а якщо серйозно, реально вже за.бало читати варіації на тему "жрі-тє". не підберу кращої аналогії, але ми всі зараз в одному автобусі, водія якого вибрало 3/4 пасажирів за його красиву маєчку, а не за здібності. 1/4 пасажирів правда думає, що їх не розмаже в фарш, якщо що? просто тому, що вони знали, що від такого водія нічого хорошого не можна було чекати?
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10.02.2023 09:39 Відповісти
Так, зараз в одному автобусі. Саме тому Вальцман і робить те, що робить - допомагає армії чим може. До речі, де допомога від коломойського, який збагатився на асфальті, а тепер і на війні?
А мою роботу, оскільки для активної служби я вже давно застарий, я бачу в тому, щоб розліпляти очі і вуха тим, у кого вони залиті гівном, яке ллється з телевізора і інших змі, які зелені забрали собі всупереч Конституції, прикриваючись війною.
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10.02.2023 09:49 Відповісти
не зовсім розумію причину застосування прізвища "вальцман" в цьому контексті. а так да, все правильно. тільки коломойський наші коментарі рідко читає, думаю.
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10.02.2023 09:52 Відповісти
Перепрошую дуже, забув лапки ("кавички") поставити. Дякую.
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10.02.2023 10:20 Відповісти
То що, мовчати? Де кримінальне переслідування ідеологів примирення (а по суті зрадникам) з віковічним екзистенційним ворогом - московією? Немає, сидять на місцях і керують далі. Не треба забирати останній привілей українського народу - право критикувати владу.
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10.02.2023 09:50 Відповісти
здається, критикувати владу краще фізично в районі банкової, ні? а то зі сторони ця критика більше схожа на срач з елементами тролінгу.
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10.02.2023 09:56 Відповісти
Сказати правду - це тролінг. Цікава в нас реальність.
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10.02.2023 10:02 Відповісти
тобто критика влади - сказати комусь з ніком "ghdk7898" "прикритись асфальтом"? да вас можна креативним дизайнером брати у відділ вкладишів жуйок "love is".
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10.02.2023 10:09 Відповісти
Я щось писав сьогодні про асфальт? Як там у Кучково погода?
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10.02.2023 10:54 Відповісти
взагалі-то ви влізли в чужу гілку, яка саме з нього і почалась. але чукча не читатель, да? ну і класика, публічно запідозрити опонента. кучково... що це, взагалі? з яких нетрів вашої свідомості?
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10.02.2023 11:04 Відповісти
То ваша приватна гілка? Кучково - це чудовий маркер. Як паляниця. Тепер видно хто і звідки.
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10.02.2023 11:11 Відповісти
вася, чесно, ви не дуже цікавий співбесідник. ну так сталось, як кажуть у нас в кучково: "чавоуж". але крім того у вас відсутня чуйка, коли потрібно тихенько злитись ( не від слова "злість"). аби була, вона б спрацювала півгодини назад.
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10.02.2023 11:23 Відповісти
Та мені все одно, Іллюшенька. Печеньку заробив?
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10.02.2023 11:25 Відповісти
Тим хто голосував за Зе по приколу, коли почалось велике "будівництво" я дарував оцю гіфку. Але я не здогадувався як це виявиьтся влучно, коли кошти на оборону закатали в асфальт
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10.02.2023 11:07 Відповісти
rus - ni, peace - da
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10.02.2023 08:45 Відповісти
Блджд! Только свет включили и тут же выключили! Успели только чайник вскипятить
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10.02.2023 08:47 Відповісти
Повезло.
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10.02.2023 08:50 Відповісти
Сегодня наверное последние или вообще должны закончаться по подсчетам гур-"01.01.2023 У россии осталось ракет на 2-3 массированных удара по Украине. Сейчас они вынуждены уменьшать количество ракет в каждой такой атаке, одновременно увеличивая временной промежуток между ними, чтобы сохранять уровень интенсивности, считает руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов".
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10.02.2023 08:47 Відповісти
Не ужели вы верите в эти сказки?)
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10.02.2023 08:48 Відповісти
сарказм не улавливаете? конечно нет
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10.02.2023 08:50 Відповісти
Щось від вас хлопці "Nikolai Chizhevsky" та "Виталий" надто "руССкім духом" тхне! Чи ви забули як на початку повномасштабного нападу жодного дня не було буз великої кількості пусків ракет по Україні?! А зараз майже раз на два тижні!!! І тоді ми чули лише про "Калібри", "Іскандери", іноді "Х" різних модифікацій, і навіть пару раз про "Кинжали", а зараз, як правило, перероблені з ППО ракети до С-300, ба навіть С-400! Тож НАБАГАТО менше стало у рашистів ракет дальньої дії і вони вимушені обстрілювати тим чим можуть, а можуть вони вже зовсім мало у порівнянні з лютим-березнем попереднього року!!!
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10.02.2023 09:47 Відповісти
Або наші сцикуни, або москальські боти-провокатори "фсьопропалоунихмногаракетмывсеумрём"...
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10.02.2023 10:06 Відповісти
Ой, а хто це вчора розпинався про провал російського ракетного терору?
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10.02.2023 08:56 Відповісти
Данілов сказав, що ми теж можемо бити власною зброєю углиб кацапстану. У нас є армія дронів і флот дронів. Потенціал у нас великий, а зі спроможностями якось не складається. А довбаний какцап чомусь продовжує бомбити - без піару.
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10.02.2023 09:00 Відповісти
Можемо бити х*** м по клавішам піаніно!
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10.02.2023 09:13 Відповісти
Диви не зламай свій об "інструмент" цапчику ти наш буквіно-цифровий! Що там ваше )(уйло, скільки чемоданчиків з лайном заповнив?! Навіть смішно як боїться кремлядьський окурок залишити свій біоматеріал, по якому могли б дізнатися скількі ж "Путіних" є, і чи є серед них справжній?!
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10.02.2023 09:21 Відповісти
А Зеленський справжній?
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10.02.2023 09:25 Відповісти
Є сумніви?! Він "ходить" у чемоданчик чи п'є лише ЗІ СВОЄЇ кружки?! В нього кожен раз різні вуха та скули?! Тож не хрюкай свино-собака!
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10.02.2023 09:48 Відповісти
Стосовно морських дронів щось крім єдиного прикладу їх використання восени я більш інформації не чув, хоча гроші на них збирали і українці скинулись на дві сотні при зборі на одну, але вже декілька місяців результатів ми поки не побачили. Але стосовно ударів по Московії взагалі то не можливо щось надто відчути, бо на відміну від рашистів ЗСУ не б'ють по цивільним об'єктам розголос ударів по яким є резонансним, тому й не завжди публікується інформація на РоССії коли українці досягають успіхів при ударах по військових об'єктах роССійських нацистів, бо кожен такий успішний удар є поразкою АНАЛОговнєтної системи ППО Масквабада, який визнавати рашисти не бажають!!!
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10.02.2023 09:17 Відповісти
Вітсутня системність. Зробити кілька експериментальних зразків це одне, а налагодити серійне виробництво - зовсім інша історія
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10.02.2023 09:28 Відповісти
Тоді питання - навіщо збирати кошти на те, чого не можуть масово виробляти?! Куди ж тоді насправді пішли гроші???!!!
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10.02.2023 09:34 Відповісти
Можу зауважити у черговий раз лише те, що, як правило, масштабні ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України, після накопичення та підготовки великої кількості крилатих та балістичних ракет, рашисти здійснюють саме на передодні, або під час вихідних днів. Мабуть хочуть добитися найбільшого негативного ефекту для цивільних громадян України які сподіваються у вихідні скористатись електрикою для прання, прибирання та відпочинку. З точки зору роССійських нацистів це "логічно" не дивлячись на те, що у реальності досягають лише все більшої ненависті українців до роССіян!!!
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10.02.2023 09:09 Відповісти
І коли морози сильні,теж потрібно очікувати від гидоти
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10.02.2023 09:13 Відповісти
На жаль!
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10.02.2023 09:23 Відповісти
Орки, а як же обіцяні удари по ФРН, Англії та США? Чи кишка тонка?
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10.02.2023 09:17 Відповісти
Не знаю як у рашистів з лівером, але сфінкер в них стискається так, що може горіхи лускати, але при цьому вереск про "велич" теж зашкалює, мабуть для компенсації страху, який вони відчувають!
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10.02.2023 09:28 Відповісти
опять расхреначать єнергосистему опять все стоит когда уже єта фуйня кончится
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10.02.2023 09:20 Відповісти
звідки ви тільки, *****, лізете?
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10.02.2023 09:21 Відповісти
зрадів, що на тебе хоч хтось увагу звернув, да, звірятко? в спам, воєн яєчний.
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10.02.2023 09:31 Відповісти
Якщо Україна "жебрак", то тоді ХТОЖ є РоССія, вояки якої крадуть у "жебрака" комбайни, трактори, промислове обладнання, пральні машинки та іншу побутову техніку й пристрої, зерно, унітази, використану нижню білизну, і навіть собачі конури???!!!
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10.02.2023 09:32 Відповісти
ехай в вяликую паРашу - там тебе место...!
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10.02.2023 09:43 Відповісти
Він видалив свій пост зрозумівши, що у черговий раз рашист продемонстрував свою тупість та брехливість! ССикло ці роССійські нацисти, бо бояться правди як чорт ладана!
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10.02.2023 09:52 Відповісти
Подякувати тільки народу можно ...як не червонодупі,Кравчук і Кучма ,так шапошнік,як не шапошнік,то скоморох...тільки ту-22 було 58 шт.,ракет тільки х-22 420 шт.
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10.02.2023 10:10 Відповісти
Кучма та його прем'єр міністр Пустовойтенко передали росії два типа бомбардувальників та півтисячі ракет до них і це факт за який ніхто не відповів.
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10.02.2023 12:01 Відповісти
А ще ракети Скад з дальністю боя 300 км
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10.02.2023 10:11 Відповісти
Той хто пише що тривога через МіГ або помиляється, або відверто бреше бо навіть офіційно сказано про Ту-95 і зовсім не один. А від себе сповіщу, що особисто бачу роботу систем ППО які точно не проти дронів працюють, а призначені сами для знищення крилатих ракет, і пусків ракет ППО було чимало!!!
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10.02.2023 10:18 Відповісти
Треба щоб Румунія та Польша теж сбивала кинжали коли вони проходять біля кордону
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10.02.2023 11:51 Відповісти
Кажуть деякі російські ракети випущені з моря порушили повітряний простір Румунії але їх не збивали..
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10.02.2023 11:56 Відповісти
 
 