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Новости Война
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Попко Сергей (57) воздушная тревога (686)

По всей Украине воздушная тревога (обновлено)

карта

Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.

По его словам, главной целью шахедов, которые россияне ночью запустили на территорию Украины, была разведка расположения украинских ПВО. После этого россияне ударили по Харькову, Запорожью и Днепру.

"На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара. Поэтому еще раз подчеркиваю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие", - написал Попко.

По состоянию на 8:30 согласно карте воздушных тревог, тревога объявлена по всей территории Украины.

Читайте также: Над Киевом было зафиксировано около 20 ракет, все цели сбило ПВО, - КГВА

ОБНОВЛЕНО

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применили экстренные отключения света.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ракеты запустили двумя волнами.

В Харькове из-за удара, произошедшего около 10:30, ранены 8 человек.

Взрывы раздались в Кривом Роге. В Киеве и области, а также в Полтавской области сообщили о работе ПВО. Позже стало известно также о работе ПВО во Львове, на Ивано-Франковщине и Виннице. В Хмельницком после взрыва часть города осталась без электроснабжения, еще одну ракету и один "шахед" в Хмельницкой области сбили силы ПВО.

В Киеве обломки российской ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Также россияне около 10 утра нанесли удар по критической инфраструктуре Харькова, поэтому могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Российская ракета также зафиксирована в воздушном пространстве Молдовы, это подтвердило тамошнее министерство обороны. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, два российских "Калибра" пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.
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Топ комментарии
+32
Асфальтом. Прикривайтесь асфальтом. І не забувайте: в усьому винен Вальцман.
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10.02.2023 08:44
+26
Що, не подобається, зелене чмо, коли правду кажуть?
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10.02.2023 08:48
+24
Тим, хто голосував "по пріколу", тепер лишилось тільки прикриватись асфальтом. А також сміятись. Пригадай: "проголосуем за клоуна, так хоть пасмеемся"
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10.02.2023 09:01
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https://t.me/war_monitor monitor

⚠️ Зліт МіГ-31К ВПС рф.

МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

МіГ-31К можуть супроводжувати:
- Винищувачі Су-30СМ;

Інформація у повідомленні оновлюється.

https://t.me/war_monitor @war_monitor

54.5Kviewshttps://t.me/war_monitor/5442 08:33

https://t.me/war_monitor monitor

❗️ Пуски ракет стратегічною авіацією Ту-95 у режимі радіомовчання.

https://t.me/war_monitor @war_monitor

7.1Kviewshttps://t.me/war_monitor/5443 08:40
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10.02.2023 08:42 Ответить
Та чи є у них тей Кинджал? Чи проста імітація?
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10.02.2023 08:57 Ответить
Запит направ
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10.02.2023 09:10 Ответить
Асфальтом. Прикривайтесь асфальтом. І не забувайте: в усьому винен Вальцман.
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10.02.2023 08:44 Ответить
Що, не подобається, зелене чмо, коли правду кажуть?
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10.02.2023 08:48 Ответить
Три роки шукали "мірь в глазах хутіна", похерили оборону, знищили весь запас протипіхотних мін, а тепер хороші?
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10.02.2023 09:09 Ответить
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10.02.2023 08:53 Ответить
Тим, хто голосував "по пріколу", тепер лишилось тільки прикриватись асфальтом. А також сміятись. Пригадай: "проголосуем за клоуна, так хоть пасмеемся"
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10.02.2023 09:01 Ответить
Пригадай ще, як хутін казав: "для нас лучше будєт, еслі презідентом станєт зєлєнскій". І ти за нього проголосував. А той за два з половиною роки розвалив всю оборонку, повідкривав на патріотів карні справи, збагатив коломойського на його прокладках "великого будівництва". Зараз іде війна, гинуть наші кращі люди, а щось не чув, щоб хтось з зелених воював, хіба що в батальйонах "монако", "крушавель", або на фронтах таїландського узбережжя індійського океану. Це такі як ти їх повибирали, на горе нашим дітям і онукам. Тепер вони плюють людям в очі, плюють на Конституцію України, розкрадають все, що можуть. Їхній лозунг: "Страна багатая, краді так, чтоб і внукам хватіло".
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10.02.2023 09:12 Ответить
а для тих, хто голосував не "по пріколу", передбачений якийсь інший алгоритм дій? ну, крім ставання в позу "навколо всі п.дараси, а я - д'артаньян!"?
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10.02.2023 09:13 Ответить
ваші пропозиції (у межах КПК звісно)?
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10.02.2023 09:29 Ответить
роздати всім, хто голосував за П.П., білі пальта, і зобов'язати носити 24/7. мені теж належне, якщо що. а якщо серйозно, реально вже за.бало читати варіації на тему "жрі-тє". не підберу кращої аналогії, але ми всі зараз в одному автобусі, водія якого вибрало 3/4 пасажирів за його красиву маєчку, а не за здібності. 1/4 пасажирів правда думає, що їх не розмаже в фарш, якщо що? просто тому, що вони знали, що від такого водія нічого хорошого не можна було чекати?
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10.02.2023 09:39 Ответить
Так, зараз в одному автобусі. Саме тому Вальцман і робить те, що робить - допомагає армії чим може. До речі, де допомога від коломойського, який збагатився на асфальті, а тепер і на війні?
А мою роботу, оскільки для активної служби я вже давно застарий, я бачу в тому, щоб розліпляти очі і вуха тим, у кого вони залиті гівном, яке ллється з телевізора і інших змі, які зелені забрали собі всупереч Конституції, прикриваючись війною.
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10.02.2023 09:49 Ответить
не зовсім розумію причину застосування прізвища "вальцман" в цьому контексті. а так да, все правильно. тільки коломойський наші коментарі рідко читає, думаю.
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10.02.2023 09:52 Ответить
Перепрошую дуже, забув лапки ("кавички") поставити. Дякую.
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10.02.2023 10:20 Ответить
То що, мовчати? Де кримінальне переслідування ідеологів примирення (а по суті зрадникам) з віковічним екзистенційним ворогом - московією? Немає, сидять на місцях і керують далі. Не треба забирати останній привілей українського народу - право критикувати владу.
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10.02.2023 09:50 Ответить
здається, критикувати владу краще фізично в районі банкової, ні? а то зі сторони ця критика більше схожа на срач з елементами тролінгу.
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10.02.2023 09:56 Ответить
Сказати правду - це тролінг. Цікава в нас реальність.
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10.02.2023 10:02 Ответить
тобто критика влади - сказати комусь з ніком "ghdk7898" "прикритись асфальтом"? да вас можна креативним дизайнером брати у відділ вкладишів жуйок "love is".
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10.02.2023 10:09 Ответить
Я щось писав сьогодні про асфальт? Як там у Кучково погода?
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10.02.2023 10:54 Ответить
взагалі-то ви влізли в чужу гілку, яка саме з нього і почалась. але чукча не читатель, да? ну і класика, публічно запідозрити опонента. кучково... що це, взагалі? з яких нетрів вашої свідомості?
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10.02.2023 11:04 Ответить
То ваша приватна гілка? Кучково - це чудовий маркер. Як паляниця. Тепер видно хто і звідки.
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10.02.2023 11:11 Ответить
вася, чесно, ви не дуже цікавий співбесідник. ну так сталось, як кажуть у нас в кучково: "чавоуж". але крім того у вас відсутня чуйка, коли потрібно тихенько злитись ( не від слова "злість"). аби була, вона б спрацювала півгодини назад.
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10.02.2023 11:23 Ответить
Та мені все одно, Іллюшенька. Печеньку заробив?
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10.02.2023 11:25 Ответить
Тим хто голосував за Зе по приколу, коли почалось велике "будівництво" я дарував оцю гіфку. Але я не здогадувався як це виявиьтся влучно, коли кошти на оборону закатали в асфальт
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10.02.2023 11:07 Ответить
rus - ni, peace - da
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10.02.2023 08:45 Ответить
Блджд! Только свет включили и тут же выключили! Успели только чайник вскипятить
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10.02.2023 08:47 Ответить
Повезло.
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10.02.2023 08:50 Ответить
Сегодня наверное последние или вообще должны закончаться по подсчетам гур-"01.01.2023 У россии осталось ракет на 2-3 массированных удара по Украине. Сейчас они вынуждены уменьшать количество ракет в каждой такой атаке, одновременно увеличивая временной промежуток между ними, чтобы сохранять уровень интенсивности, считает руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов".
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10.02.2023 08:47 Ответить
Не ужели вы верите в эти сказки?)
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10.02.2023 08:48 Ответить
сарказм не улавливаете? конечно нет
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10.02.2023 08:50 Ответить
Щось від вас хлопці "Nikolai Chizhevsky" та "Виталий" надто "руССкім духом" тхне! Чи ви забули як на початку повномасштабного нападу жодного дня не було буз великої кількості пусків ракет по Україні?! А зараз майже раз на два тижні!!! І тоді ми чули лише про "Калібри", "Іскандери", іноді "Х" різних модифікацій, і навіть пару раз про "Кинжали", а зараз, як правило, перероблені з ППО ракети до С-300, ба навіть С-400! Тож НАБАГАТО менше стало у рашистів ракет дальньої дії і вони вимушені обстрілювати тим чим можуть, а можуть вони вже зовсім мало у порівнянні з лютим-березнем попереднього року!!!
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10.02.2023 09:47 Ответить
Або наші сцикуни, або москальські боти-провокатори "фсьопропалоунихмногаракетмывсеумрём"...
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10.02.2023 10:06 Ответить
Ой, а хто це вчора розпинався про провал російського ракетного терору?
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10.02.2023 08:56 Ответить
Данілов сказав, що ми теж можемо бити власною зброєю углиб кацапстану. У нас є армія дронів і флот дронів. Потенціал у нас великий, а зі спроможностями якось не складається. А довбаний какцап чомусь продовжує бомбити - без піару.
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10.02.2023 09:00 Ответить
Можемо бити х*** м по клавішам піаніно!
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10.02.2023 09:13 Ответить
Диви не зламай свій об "інструмент" цапчику ти наш буквіно-цифровий! Що там ваше )(уйло, скільки чемоданчиків з лайном заповнив?! Навіть смішно як боїться кремлядьський окурок залишити свій біоматеріал, по якому могли б дізнатися скількі ж "Путіних" є, і чи є серед них справжній?!
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10.02.2023 09:21 Ответить
А Зеленський справжній?
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10.02.2023 09:25 Ответить
Є сумніви?! Він "ходить" у чемоданчик чи п'є лише ЗІ СВОЄЇ кружки?! В нього кожен раз різні вуха та скули?! Тож не хрюкай свино-собака!
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10.02.2023 09:48 Ответить
Стосовно морських дронів щось крім єдиного прикладу їх використання восени я більш інформації не чув, хоча гроші на них збирали і українці скинулись на дві сотні при зборі на одну, але вже декілька місяців результатів ми поки не побачили. Але стосовно ударів по Московії взагалі то не можливо щось надто відчути, бо на відміну від рашистів ЗСУ не б'ють по цивільним об'єктам розголос ударів по яким є резонансним, тому й не завжди публікується інформація на РоССії коли українці досягають успіхів при ударах по військових об'єктах роССійських нацистів, бо кожен такий успішний удар є поразкою АНАЛОговнєтної системи ППО Масквабада, який визнавати рашисти не бажають!!!
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10.02.2023 09:17 Ответить
Вітсутня системність. Зробити кілька експериментальних зразків це одне, а налагодити серійне виробництво - зовсім інша історія
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10.02.2023 09:28 Ответить
Тоді питання - навіщо збирати кошти на те, чого не можуть масово виробляти?! Куди ж тоді насправді пішли гроші???!!!
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10.02.2023 09:34 Ответить
Можу зауважити у черговий раз лише те, що, як правило, масштабні ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України, після накопичення та підготовки великої кількості крилатих та балістичних ракет, рашисти здійснюють саме на передодні, або під час вихідних днів. Мабуть хочуть добитися найбільшого негативного ефекту для цивільних громадян України які сподіваються у вихідні скористатись електрикою для прання, прибирання та відпочинку. З точки зору роССійських нацистів це "логічно" не дивлячись на те, що у реальності досягають лише все більшої ненависті українців до роССіян!!!
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10.02.2023 09:09 Ответить
І коли морози сильні,теж потрібно очікувати від гидоти
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10.02.2023 09:13 Ответить
На жаль!
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10.02.2023 09:23 Ответить
Орки, а як же обіцяні удари по ФРН, Англії та США? Чи кишка тонка?
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10.02.2023 09:17 Ответить
Не знаю як у рашистів з лівером, але сфінкер в них стискається так, що може горіхи лускати, але при цьому вереск про "велич" теж зашкалює, мабуть для компенсації страху, який вони відчувають!
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10.02.2023 09:28 Ответить
опять расхреначать єнергосистему опять все стоит когда уже єта фуйня кончится
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10.02.2023 09:20 Ответить
звідки ви тільки, *****, лізете?
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10.02.2023 09:21 Ответить
зрадів, що на тебе хоч хтось увагу звернув, да, звірятко? в спам, воєн яєчний.
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10.02.2023 09:31 Ответить
Якщо Україна "жебрак", то тоді ХТОЖ є РоССія, вояки якої крадуть у "жебрака" комбайни, трактори, промислове обладнання, пральні машинки та іншу побутову техніку й пристрої, зерно, унітази, використану нижню білизну, і навіть собачі конури???!!!
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10.02.2023 09:32 Ответить
ехай в вяликую паРашу - там тебе место...!
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10.02.2023 09:43 Ответить
Він видалив свій пост зрозумівши, що у черговий раз рашист продемонстрував свою тупість та брехливість! ССикло ці роССійські нацисти, бо бояться правди як чорт ладана!
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10.02.2023 09:52 Ответить
Подякувати тільки народу можно ...як не червонодупі,Кравчук і Кучма ,так шапошнік,як не шапошнік,то скоморох...тільки ту-22 було 58 шт.,ракет тільки х-22 420 шт.
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10.02.2023 10:10 Ответить
Кучма та його прем'єр міністр Пустовойтенко передали росії два типа бомбардувальників та півтисячі ракет до них і це факт за який ніхто не відповів.
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10.02.2023 12:01 Ответить
А ще ракети Скад з дальністю боя 300 км
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10.02.2023 10:11 Ответить
Той хто пише що тривога через МіГ або помиляється, або відверто бреше бо навіть офіційно сказано про Ту-95 і зовсім не один. А від себе сповіщу, що особисто бачу роботу систем ППО які точно не проти дронів працюють, а призначені сами для знищення крилатих ракет, і пусків ракет ППО було чимало!!!
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10.02.2023 10:18 Ответить
Треба щоб Румунія та Польша теж сбивала кинжали коли вони проходять біля кордону
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10.02.2023 11:51 Ответить
Кажуть деякі російські ракети випущені з моря порушили повітряний простір Румунії але їх не збивали..
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10.02.2023 11:56 Ответить
 
 