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Зеленський (22411) контрнаступ (432) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС не полегшує контрнаступ ЗСУ, - Зеленський

гес,каховська

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни відчують, коли почнеться контрнаступ.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що зараз відбувається (підрив Каховської ГЕС. - Ред.), це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Це не допомагає нам у контрнаступі, це не полегшує контрнаступ. Важко сказати, який ефект це матиме. Я не можу детально розповідати про наш контрнаступ", - сказав глава держави.

На питання, чи почався контрнаступ ЗСУ Зеленський сказав: "Ви це відчуєте", коли почнеться наступ. ... Коли вони це побачать і відчують, то зрозуміють, що це почалося".

Також читайте: Данілов про контрнаступ: Не так довго лишилося чекати

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Читайте: Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Росіяни розуміють, що програють, але намагаються затягнути деокупацію

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Топ коментарі
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07.06.2023 21:18
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07.06.2023 21:24 Відповісти
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07.06.2023 21:27 Відповісти
Оттопись, подоляшавка дешевая.
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07.06.2023 21:29 Відповісти
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07.06.2023 21:46 Відповісти
Все, рашистик?
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07.06.2023 21:48 Відповісти
...ще ні, вася, у тебе цікавий випадок
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07.06.2023 21:49 Відповісти
Скільки платять?
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07.06.2023 21:48 Відповісти
...таким, як ти? Не знаю, я на Велику Окружну не виїжджаю...
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07.06.2023 21:54 Відповісти
Питання було тобі.
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07.06.2023 21:56 Відповісти
...ти з налогової? Тоді йди за руським кораблем Якщо шукаєш багатого чоловіка - звернись на специалізований сервіс в інтернеті...
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07.06.2023 21:59 Відповісти
Щож скільки платять ти сказати нехочеш, але бачу що переплачують.
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07.06.2023 22:06 Відповісти
...чудовий зразок "жіночої логіки"
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07.06.2023 22:08 Відповісти

А вот так сможешь, рашистик?
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07.06.2023 21:50 Відповісти
...так, як ти, не зможу, бо для цього мені прийдеться деградувати до твого рівня, а там ти мене своїм досвідом задавиш...
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07.06.2023 21:52 Відповісти
Вася, ты туп как и все рашотролли. Ну пораскинь своим маленьким и жадным до денег мозжечком... Жотя он катаясь по твоей пустой черепной коробке создает только лишний шум...
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07.06.2023 21:56 Відповісти
...дуже складний у тебе випадок, вася, нажаль... Може, тобі сюди?
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07.06.2023 22:01 Відповісти
А тебе сюда, Вася:

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07.06.2023 22:10 Відповісти
...нажаль, тебе вилікують тількі такі ліки...
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07.06.2023 22:13 Відповісти
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07.06.2023 21:24 Відповісти
Перепрошую.. Тут є не тільки порохоботи.. Тут безліч людей, які не побачили на жаль за усі 30 років державника ! Тому в Україні ще має бути нарешті Справжній Президент !!!
Який буде дбати не лише про власну кишеню
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07.06.2023 21:31 Відповісти
Это верно. Потому что голосовать на выборах надо "за", а не тупо "против". Надеюсь что после этой войны уже никто, повторяю, никто не будет голосовать "по приколу".
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07.06.2023 21:46 Відповісти
Яке воно "президент", а ZEскотино?! Ця потвора, "найвеличніший" ухилянт та зрадник, НАСЛІДОК твоєї інфантильності
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07.06.2023 21:35 Відповісти
Військові гелікоптери. А то ви всьо на плотах, на плотах. Ніяк не вийшло зупинити наступ, то греблю нафіх. Оман рулить
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07.06.2023 21:38 Відповісти
А це погано?
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07.06.2023 21:51 Відповісти
Попередив путю.
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07.06.2023 21:20 Відповісти
Ось думка справжнього стратега!
Вибачте зробив описку - написав зайву літеру «т».
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07.06.2023 21:21 Відповісти
Так вже Данілов сказав шо рашка відчує а ми побачим .
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07.06.2023 21:21 Відповісти
Блін, це вже перебор з тим бла-бла про наступ. Або вже десь рухайтеся, або припиніть про це балачки!
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07.06.2023 21:23 Відповісти
У вас там щось випало, поверніться до попередніх коментарів?
Ми вас втрачаємо....
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07.06.2023 21:29 Відповісти
Ну а що робити коли дебіли постійно лізуть з ци запитанням?!))
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07.06.2023 21:51 Відповісти
Цікаво, як там Баканов?
Чи добре спиться.
А як гарненько трубіціна евакуювали..

Проте на справедливе запитання "Чому влада Зеленського рік тому здала окупантам без спротиву Каховську ГЕС", цар відповів, як інфантільний:

"Я для себе знаю"
Потенційно основна причина інфантильності багатьох дорослих - небажання брати на себе відповідальність.
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07.06.2023 21:26 Відповісти
Гундосий виродок, так хто, тварино, розмінував Чонгар?!
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07.06.2023 21:29 Відповісти
Відповідь у запитанні.
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07.06.2023 21:33 Відповісти
сапери
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07.06.2023 21:42 Відповісти
Та ти тільки ****** про наступ, потолоч зелена! Дограєшся, що союзники пошлють тебе з твоєю брехнею.
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07.06.2023 21:37 Відповісти
Догрались ми
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07.06.2023 21:42 Відповісти
Ще в 19 році, коли наріт останню клепку втратив.
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07.06.2023 21:43 Відповісти
Та да
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07.06.2023 21:51 Відповісти
Коли пишеш тута то прапорець то зміни. Ви москалі таки тупі.
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07.06.2023 21:50 Відповісти
🤦
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07.06.2023 21:52 Відповісти
Шо це за гамериканець сьогоднішньої реєстрації з новоязом.
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07.06.2023 21:52 Відповісти
забаньте свинособаку.
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07.06.2023 21:53 Відповісти
кацап, тобі на хрін
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07.06.2023 21:58 Відповісти
Нажаль наш президент почав оправдовуватись тим що підрив греблі нам невигідний в контрнаступі. От скажіть тепер чи він не лох? Чи може ОП йому текст заситати підсунув?
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07.06.2023 21:53 Відповісти
Він не лох він ворог
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07.06.2023 22:00 Відповісти
Тобто ***** знов всіх переграв?
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07.06.2023 21:54 Відповісти
Вище не зрозуміли??? Контрнаступ буде після Перемоги!
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07.06.2023 22:08 Відповісти
а до того трохи зростуть тарифи...
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07.06.2023 22:09 Відповісти
протифаза синуса венери до місяця в апогеї логарифма не полегшує наступ ЗСУ.
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07.06.2023 22:08 Відповісти
Запор мысли приводит к поносу слов...
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07.06.2023 22:22 Відповісти
Таке враження, що він не нарадується, що більше при владі протримається. Вже декілька разів в своїх відосиках-серіалах це обсмоктує...
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07.06.2023 22:26 Відповісти
А ТЕПЕР НА ХВИЛИНКУ УЯВІТЬ ЯКИЙ СМОРІД ПІДНЯВСЯ БИ У ВСІХ ЗМІ ЯК ЩО ПІДРИВ
КАХОВСЬКОЇ ГЕС БУВ БИ ПРИ ПОРОШЕНКО.
Уявили ?
Це відповідь чому зараз клоун за президента.

P. S.

Тут ось який секрет - з розумної людини багато питають на відміну від безмозкої.
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08.06.2023 02:50 Відповісти
 
 