Об’єкти "Нафтогазу" потрапили під масовану атаку РФ, - Чернишов

Унаслідок масованої атаки РФ під вогнем вкотре опинилася енергетична інфраструктура України. Пошкоджено об’єкти Групи "Нафтогаз".

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Обʼєкти "Групи Нафтогаз також потрапили під удар. Маємо локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення обʼєктів. Ведуться необхідні роботи.

Головне – на обʼєктах не постраждали люди", - написав він.

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Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.