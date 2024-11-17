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Президентка Молдови Санду засудила масовану атаку РФ на енергооб’єкти України

Санду засудила масований удар РФ

Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила масовану атаку Росії проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури, завдану 17 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільниця Молдови написала в X (Twitter).

Санду засудила використання зимового періоду для примусу до підкорення цілої нації.

"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використовувати зиму як зброю, щоб примусити націю до покори,  – жорстоко і неприйнятно. Молдова на боці України", – ідеться в дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російську атаку по території України Польща підіймала авіацію

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка.

Автор: 

обстріл (28183) Мая Санду (252)


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Перша пішла))) До вечора начитаємось співчуттів, засуджень, стурбованостей, "невимовного жаху від нелюдських дій кацапів"... Краще б мовчали.
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17.11.2024 12:27 Відповісти
Наконец-то!!! Это то,чего мы все ждали!!!
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17.11.2024 12:29 Відповісти
Фуххх. Аж одразу відчулось полегшення. Дякуємо.
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17.11.2024 12:29 Відповісти
Дякувати за Все треба нашому Зеленому Вождю!...
... А Мая розумна жінка, що ви хотіли від неї почути, що вона нам небо закриє?!...
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17.11.2024 12:54 Відповісти
Спасибо конечно. Очень приятно. Но если быть откровенными - это максимум чем Молдова может нам помочь. Вот сейчас от Польши дождемся. Они там даже авиацию поднимали, вдруг к ним тоже ракета залетит - тогда пилот самолета должен позвонить своему командиру, тот позвонит своему генералу, генерал позвонит министру обороны, тот президенту, а президент уже в свою очередь наберет Байдена и спросит - можно ли им сбить в своем пространстве русскую крылатую ракету или это будет эскалацией?
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17.11.2024 13:02 Відповісти
Потужно!!!
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17.11.2024 13:12 Відповісти
Дякуємо пані Санду за непохитну стійкість і незламність!
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17.11.2024 14:14 Відповісти
Парашный вонючий Оглу бы на её месте уже понёс, что Украина сама себя атаковала.
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17.11.2024 22:46 Відповісти
 
 