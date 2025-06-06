Атака РФ на Київ: постраждали 32 людини, з них двоє дітей, рятувальні роботи зупинили до ранку

Рятувальники призупинили аварійно-рятувальні роботи у Солом’янському районі столиці. Розбір завалів після масованого обстрілу РФ планують продовжити завтра 7 червня.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рятувальники з ночі до вечора ліквідовували наслідки жорстоких обстрілів столиці. Ворог завдав комбінованих ударів по Києву, спричинивши значні руйнування", - йдеться у повідомленні.

За даними надзвичайників, впродовж дня постраждали 32 людини, зокрема 2 дітей.

Серед рятувальників - 16 постраждалих, 3 рятувальники загинули.

Аварійно-рятувальні роботи буде відновлено завтра зранку, додали в ДСНС.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

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