Німеччина закликає Іран до негайних переговорів щодо ядерної програми

іран

Німеччина готова ініціювати негайні переговори з Іраном щодо ядерної програми країни, які можуть сприяти деескалації ситуації на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю телеканалу ARD заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Вадефуль, який наразі перебуває із візитом на Близькому Сході, заявив, що намагається сприяти деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Він зауважив, що Тегеран раніше не скористався можливістю розпочати конструктивні переговори, але сподівається, що деескалація "ще можлива".

Також читайте: Іран готовий до угоди, яка гарантуватиме відсутність ядерної зброї в країні, - глава МЗС Аракчі

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав двох ударів по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Німеччина (7735) Ізраїль (1828) Іран (2334) ядерна зброя (1211) Вадефуль Йоганн (63)
Топ коментарі
+7
Да, да, да. Приклад України їм нагадайте.
15.06.2025 11:16 Відповісти
+3
Очередные бла бла бла. Вооружайтесь все кто может, война всех против всех. Щас ты враг завтра союзник и наоборот.
15.06.2025 11:57 Відповісти
+2
Німеччина закликає

От шо було б, якби Німеччина на закликала?
Лячно навіть уявити!
15.06.2025 11:16 Відповісти
Ліпше помовчали б. Це як з ****** перемовлятись. Ісламська республіка має добігти кінця.
15.06.2025 11:13 Відповісти
Ни якиз закликів, тільки стурблваність та глибока стурбованність доті покі Ізраіль не ліквідую цю ядерну гангрену разом з аятолами, ксіром та чалмами на президент ірану не підпишить капіьуляцуію.
15.06.2025 11:19 Відповісти
Підключайте хера шольця і фру в рот їі ***..ти меркель !
15.06.2025 11:21 Відповісти
Снова вылезли, нигде не участвующие, ротом показать какие они потужные. Примазаться, хотя у них всегда во всем виноват Израиль.
15.06.2025 11:28 Відповісти
Як не беруть участь Дойчебанк кредитував Іран, тільки в 22 році вони дали 3 млрд. євро кредитів.
15.06.2025 11:29 Відповісти
+++
15.06.2025 11:38 Відповісти
Навіщо??!!! 😲
15.06.2025 11:41 Відповісти
Це просто заява. Не більше
15.06.2025 11:52 Відповісти
Шось Китай мовчить - як всрався
15.06.2025 12:00 Відповісти
А может их еще пару дней побомбить? Может они аятоллу в Гаагу Новой Почтой согласятся отправить. Вот как хорошо мозги прочищает животворящая *********.
15.06.2025 12:04 Відповісти
Дурнику, руйнування в Ізраїлі разів в 10 більші, ніж в ірані.

Днів через 10 про Ізраїль ні за то вже не згадає.
15.06.2025 15:32 Відповісти
Такі переговори є за своєю суттю капітуляцією. Адже тільки Іран має визначати напрямок розвитку свого озброєння, тому переговори має вести з позиції сили для укладення справедливої угоди щодо ядерної програми.
15.06.2025 12:40 Відповісти
Меркель і Шольц вже Україну закликали і навіть садили за стіл
15.06.2025 13:10 Відповісти
Куди вже подівся коментар?
15.06.2025 13:45 Відповісти
Та, нахрен закликати
Хай жиди видадуть трибуналу злочинця нітаньяху і живуть в мирі.

Інакше - ніхто, крім старого і потента за них не впишеться.
15.06.2025 15:28 Відповісти
Поліція закликала маніяка, який уже вбив понад 50 людей, зупинитися, прийти до відділку і покаятись.
Взамін вони пропонують камеру з вільним доступом до інтернету, 5-разове харчування і ще купу розваг.
16.06.2025 07:02 Відповісти
 
 