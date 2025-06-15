РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
Германия призывает Иран к немедленным переговорам по ядерной программе

іран

Германия готова инициировать немедленные переговоры с Ираном по ядерной программе страны, которые могут способствовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ARD заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Вадефуль, который сейчас находится с визитом на Ближнем Востоке, заявил, что пытается способствовать деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Он отметил, что Тегеран ранее не воспользовался возможностью начать конструктивные переговоры, но надеется, что деэскалация "еще возможна".

Также читайте: Иран готов к соглашению, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в стране, - глава МИД Аракчи

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Израиль (2096) Иран (2074) ядерное оружие (1390) Вадефуль Иоганн (63)
+7
Да, да, да. Приклад України їм нагадайте.
15.06.2025 11:16 Ответить
+3
Очередные бла бла бла. Вооружайтесь все кто может, война всех против всех. Щас ты враг завтра союзник и наоборот.
15.06.2025 11:57 Ответить
+2
Німеччина закликає

От шо було б, якби Німеччина на закликала?
Лячно навіть уявити!
15.06.2025 11:16 Ответить
Ліпше помовчали б. Це як з ****** перемовлятись. Ісламська республіка має добігти кінця.
15.06.2025 11:13 Ответить
Німеччина закликає

От шо було б, якби Німеччина на закликала?
Лячно навіть уявити!
15.06.2025 11:16 Ответить
Да, да, да. Приклад України їм нагадайте.
15.06.2025 11:16 Ответить
Ни якиз закликів, тільки стурблваність та глибока стурбованність доті покі Ізраіль не ліквідую цю ядерну гангрену разом з аятолами, ксіром та чалмами на президент ірану не підпишить капіьуляцуію.
15.06.2025 11:19 Ответить
Підключайте хера шольця і фру в рот їі ***..ти меркель !
15.06.2025 11:21 Ответить
Снова вылезли, нигде не участвующие, ротом показать какие они потужные. Примазаться, хотя у них всегда во всем виноват Израиль.
15.06.2025 11:28 Ответить
Як не беруть участь Дойчебанк кредитував Іран, тільки в 22 році вони дали 3 млрд. євро кредитів.
15.06.2025 11:29 Ответить
+++
15.06.2025 11:38 Ответить
Навіщо??!!! 😲
15.06.2025 11:41 Ответить
Це просто заява. Не більше
15.06.2025 11:52 Ответить
Очередные бла бла бла. Вооружайтесь все кто может, война всех против всех. Щас ты враг завтра союзник и наоборот.
15.06.2025 11:57 Ответить
Шось Китай мовчить - як всрався
15.06.2025 12:00 Ответить
А может их еще пару дней побомбить? Может они аятоллу в Гаагу Новой Почтой согласятся отправить. Вот как хорошо мозги прочищает животворящая *********.
15.06.2025 12:04 Ответить
Дурнику, руйнування в Ізраїлі разів в 10 більші, ніж в ірані.

Днів через 10 про Ізраїль ні за то вже не згадає.
15.06.2025 15:32 Ответить
Такі переговори є за своєю суттю капітуляцією. Адже тільки Іран має визначати напрямок розвитку свого озброєння, тому переговори має вести з позиції сили для укладення справедливої угоди щодо ядерної програми.
15.06.2025 12:40 Ответить
Меркель і Шольц вже Україну закликали і навіть садили за стіл
15.06.2025 13:10 Ответить
Куди вже подівся коментар?
15.06.2025 13:45 Ответить
Та, нахрен закликати
Хай жиди видадуть трибуналу злочинця нітаньяху і живуть в мирі.

Інакше - ніхто, крім старого і потента за них не впишеться.
15.06.2025 15:28 Ответить
Поліція закликала маніяка, який уже вбив понад 50 людей, зупинитися, прийти до відділку і покаятись.
Взамін вони пропонують камеру з вільним доступом до інтернету, 5-разове харчування і ще купу розваг.
16.06.2025 07:02 Ответить
 
 