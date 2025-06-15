Германия призывает Иран к немедленным переговорам по ядерной программе
Германия готова инициировать немедленные переговоры с Ираном по ядерной программе страны, которые могут способствовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ARD заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
Вадефуль, который сейчас находится с визитом на Ближнем Востоке, заявил, что пытается способствовать деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.
Он отметил, что Тегеран ранее не воспользовался возможностью начать конструктивные переговоры, но надеется, что деэскалация "еще возможна".
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
