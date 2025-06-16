УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3784 відвідувача онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
4 656 43

ЦАХАЛ завершив удари по місцях виробництва зброї в Ірані

Ізраїль б’є по Ірану

Ізраїль завершив масштабну серію ударів по об'єктах, які виробляли зброю в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

В повідомленні йдеться, що удари були спрямовані на об'єкти інфраструктури, що належать Корпусу вартових ісламської революції, гвардійським силам "Кудс" і збройним силам Ірану.

"Цілями були численні об'єкти з виробництва зброї по всьому Ірану", - розповідають військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран готовий до угоди, яка гарантуватиме відсутність ядерної зброї в країні, - глава МЗС Аракчі

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Читайте: Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак, - Нетаньягу

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2334)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
рф вже дуже давно, з 2023 року не отримує шахедів з Ірану. Все що по нам летить - це все російського виробництва, а від ірану там залишилась тільки концепція аероплану, начиння вже зовсім інше.
показати весь коментар
16.06.2025 01:34 Відповісти
+7
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Пряма мова Макрона: "Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України - ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником".
показати весь коментар
16.06.2025 05:09 Відповісти
+6
Кремлівський уйо@ок більше не отримуватиме іранських Шахедів
щоби скидати їх на нашу краіну 😠
показати весь коментар
16.06.2025 01:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А даремно.
показати весь коментар
16.06.2025 01:26 Відповісти
Кремлівський уйо@ок більше не отримуватиме іранських Шахедів
щоби скидати їх на нашу краіну 😠
показати весь коментар
16.06.2025 01:27 Відповісти
отримуватиме з Північної Кореї - ще ********* і в значно більшій кількості
показати весь коментар
16.06.2025 01:33 Відповісти
Ага. Такі ж *******, як снаряди та ракети отримує.
показати весь коментар
16.06.2025 08:34 Відповісти
новіщі
показати весь коментар
16.06.2025 15:47 Відповісти
рф вже дуже давно, з 2023 року не отримує шахедів з Ірану. Все що по нам летить - це все російського виробництва, а від ірану там залишилась тільки концепція аероплану, начиння вже зовсім інше.
показати весь коментар
16.06.2025 01:34 Відповісти
ну от, поламали людині настрій

а вона явно налаштувалась на шашлички і відкриття кордонів
показати весь коментар
16.06.2025 01:37 Відповісти
у кого були шашлички і вільний виїзд за кордон в того вони і залишились, у них тільки грошей добавилось, решта бігае як пацюки від ТЦК і обурюеться в комментарах.
показати весь коментар
16.06.2025 07:28 Відповісти
У вас літера "Є" залипла... Змініть мову на клавіатурі з російської на українську.... Якщо вона у вас є звичайно....🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.06.2025 08:01 Відповісти
Вони те "начиння", значною мірою, через Іран, отримували...А зараз іранці почнуть "пальці загинать" кацапам - бо треба ж буде відновлювать побите євреями! А у Путьки й так все - "в напряге"... Техніки - "пад абрез", "м"ясом" штурмує... А Тут ще й Іран "виставлятиме рахунки"...
показати весь коментар
16.06.2025 06:30 Відповісти
Нещодавно показували збиту Герань.
Плата GPS і керування іранська.
показати весь коментар
16.06.2025 07:55 Відповісти
РФ виробляє сама всі запчастини та аузли Шахедів чи займається тільки збіркою, як завжди?
показати весь коментар
16.06.2025 08:32 Відповісти
https://youtu.be/6cMGLb4yECw?t=205 Паника и хаос в Тегеране: ликвидированы генералы - удары по штабам и нефтебазам
показати весь коментар
16.06.2025 01:29 Відповісти
- Куме! А чого серед козаків не було жидів?
- Чого не було? Були! Просто вони на старість усі лисіють і у їхніх козаків "оселедця" не видно!...

В якщо реально - то у реєстрових записах є імена євреїв-козаків... Перші, здається, ще з часів походу поляків на Москву (спроба московських бояр, посадить на трон у Москві, королевича Володислава)...
показати весь коментар
16.06.2025 06:54 Відповісти
це пуста дрисня якоїсь газетки, в дусі відосиків Зе

в Ірані виробництво зброї знаходиться в підземних фабриках, і в Ізраїля нема протибункерних бомб
показати весь коментар
16.06.2025 01:32 Відповісти
у ізраільтян нема GBU-57, бо носії цієї бомби B-2 Spirit, B-21 Raider. Все інше у них є, можливо є GBU-28 Bunker Buster, можливо ще є якісь. І цього виявилось достатньо щоб https://youtu.be/6cMGLb4yECw?t=713 знищити підземну ракетну базу. Як колись казала Мейр - у нас нема ядерної зброї, але якщо треба, то ми її застосуємо.
показати весь коментар
16.06.2025 02:02 Відповісти
Нагадай хлопче - на якій глибині був знищенний сам насралла , та його оточення ?!
80 метрів .
показати весь коментар
16.06.2025 02:07 Відповісти
ну це зовсім не означає, що протибункерні бомби тоді у Дахії проникли на глибину 80 метрів. Навіть GBU-57, носіями якої є тільки B-2 Spirit, та B-21 Raider, може вражати на глибину до 60 метрів. Є сумніви, що ті підземні споруди були заглиблені на таку глибину. Просто вони знаходились під багатоповерховими будівлями, які начебто повинні були захистити від бомбового удару. Тоді просто був здійснений комбінований авіаудар спочатку термобаричними бомбами, які склали наземні споруди до фундаменту, а потім вже протибункерними з ракетними прискорювачами. Сумарно тоді тонаж цього бомбового удару складав 85 тон. Тому навіть якщо насралла з усією шоблою сиділи на глибині 40-50 метрів, то тиск від вибухв пенетраторів на глибині 20 метрів просто склав все, що знаходилось на 20-30 метрів глибше.
показати весь коментар
16.06.2025 03:27 Відповісти
"Ізраїль завершив масштабну серію ударів по об'єктах, які виробляли зброю в Ірані."
Добре , коли маєш ЧИМ це робити ... 200 літаків в одній атаці - це для нас фантастика ...
показати весь коментар
16.06.2025 01:41 Відповісти
Ізраїль має більше 340 ******** літаків, включаючи 40 F-35I Lightning II, F-15 та F-16.
показати весь коментар
16.06.2025 03:48 Відповісти
Вчора ізраїльські ВПС знищили черговий іранський військовий аеродром цього разу Мешхед. У чому особливість цього нальоту? А в тому, що це крайній північний схід Ірану, 100 км від Туркменістану, 200 км від Афганістану і ...2300 км. від кордонів Ізраїлю.
показати весь коментар
16.06.2025 07:10 Відповісти
Швидко розїбали все що треба. От що значить, коли є нормальна зброя.
А ми рф колупаємо авіамодельними бпла з вибухівкою 5 кг, а результату майже нема.
показати весь коментар
16.06.2025 01:43 Відповісти
В наших стратегічних БПЛА вибухівки до 120 кг, а не 5. Харе вже брехати.
показати весь коментар
16.06.2025 01:47 Відповісти
Якби у наших БПЛА було вибухівки (саме вибухівки) 120 кг, то за один удар зносило зносило б пів-НПЗ.
показати весь коментар
16.06.2025 03:03 Відповісти
як би ви цікавились ТТХ дронів діпстрайку, то не підмахували би тут зрадойобам, і не виглядали би повним профаном.
Хоча я можу помилятись, бо можливо ваші коменти можуть бути цілеспрямованою діяльністю.
показати весь коментар
16.06.2025 03:35 Відповісти
Я назбирав кацапської шрапнелі, з кацапських ракет, у березні 2022-го. Уявляєш - посічена шрапнеллю, береза, сочиться соком, а поряд - убитий дід, років під 70. З берези тече сік, а з діда - кров...
І осколків, з снарядів кацапських, жменю набрав... Той, що повз вухо продзижчав - залишу. "На пам"ять". рівно 58 грамів. Решту передам - відправиш "господарям"...
показати весь коментар
16.06.2025 13:19 Відповісти
і даремно! Який жах-нащо припинили
показати весь коментар
16.06.2025 01:44 Відповісти
На сьогодні? Завтра продовжиться?
показати весь коментар
16.06.2025 02:32 Відповісти
Так, Маріє.
показати весь коментар
16.06.2025 06:21 Відповісти
Я думаю якби США так само атакували Рашку, то результат був би той самий.
показати весь коментар
16.06.2025 03:04 Відповісти
На результат подивимось згодом, коли буде удар у відповідь.
Євреї ще ті фантазери - загинуло, мовляв, 2 людини, а з них 5 тільки українців.
Отож.
показати весь коментар
16.06.2025 04:07 Відповісти
Невже всі виробництва ліквідували?
показати весь коментар
16.06.2025 04:50 Відповісти
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Пряма мова Макрона: "Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України - ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником".
показати весь коментар
16.06.2025 05:09 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4790836-netaniahu-zaiavyv-scho-iran-namahavsia-yoho-vbyty

Нетаньягу заявив, що Іран намагався його вбити
показати весь коментар
16.06.2025 05:13 Відповісти
Ну і що? Нашого "Блазня" "вбивають" регулярно... Раз на місяць... Він уже звик "помирать"... Сім років уже.. це вже просто "професія така"...
показати весь коментар
16.06.2025 06:58 Відповісти
Це як в старому анекдоті:

Розсказцє діду про війну онукам:
- Спіймали значить нас німці і кажуть: - або сосіть, або розстріляємо. Майже всіх розстріляли.
- А як же ти діду?
- Мене теж розстріляли ...
показати весь коментар
16.06.2025 09:51 Відповісти
"Шкіряним пістолетом"...
показати весь коментар
16.06.2025 13:08 Відповісти
Для нашої України це добре - не буде іран надавати зброю ВБИВЦЯМ кремля!!!
показати весь коментар
16.06.2025 05:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YRP6b3bpSjc

Вранішнє субботнє 14-го від Швеця , тому тільки про те, що нормального сталося й станеться для України на фоні війни Ізраїлю з Іраном , й не тільки+ новини від НАТО - див з 35хв -50сек
показати весь коментар
16.06.2025 06:40 Відповісти
щастя Ізраілю що він не мае спільних кордонів з Іраном бо щось зробити від навали по землі він би врядче що зміг.
показати весь коментар
16.06.2025 07:32 Відповісти
Бис! Дай-ка ты ему ещё пару раз, для ума.
показати весь коментар
16.06.2025 07:33 Відповісти
Треба добивати , якщо вже почали .. Недобитий ворог - значно небезпечніший .
Режим аятоли , і його самого - необхідно знищити . Зараз він ледве тримається . Такого шансу може більше і не бути . Не слухайте іржавого дебіла .
показати весь коментар
16.06.2025 08:08 Відповісти
МОЛОДЦІ!!! Будемо надіятись, що ВБИВЦЯ пуйлон не швидко знайде зброю, яку поставляв іран!!!
показати весь коментар
16.06.2025 10:59 Відповісти
 
 