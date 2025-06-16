ЦАХАЛ завершив удари по місцях виробництва зброї в Ірані
Ізраїль завершив масштабну серію ударів по об'єктах, які виробляли зброю в Ірані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
В повідомленні йдеться, що удари були спрямовані на об'єкти інфраструктури, що належать Корпусу вартових ісламської революції, гвардійським силам "Кудс" і збройним силам Ірану.
"Цілями були численні об'єкти з виробництва зброї по всьому Ірану", - розповідають військові.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
Пряма мова Макрона: "Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України - ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником".
Нетаньягу заявив, що Іран намагався його вбити
Вранішнє субботнє 14-го від Швеця , тому тільки про те, що нормального сталося й станеться для України на фоні війни Ізраїлю з Іраном , й не тільки+ новини від НАТО - див з 35хв -50сек
