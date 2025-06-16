РУС
4 656 43

ЦАХАЛ завершил удары по местам производства оружия в Иране

Израиль бьет по Ирану

Израиль завершил масштабную серию ударов по объектам, которые производили оружие в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

В сообщении говорится, что удары были направлены на объекты инфраструктуры, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции, гвардейским силам "Кудс" и вооруженным силам Ирана.

"Целями были многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану", - рассказывают военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран готов к соглашению, которое будет гарантировать отсутствие ядерного оружия в стране, - глава МИД Аракчи

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Читайте: Иран должен остановить свою ядерную программу, если хочет прекращения атак, - Нетаньяху

Израиль (2096) Иран (2074)
+13
рф вже дуже давно, з 2023 року не отримує шахедів з Ірану. Все що по нам летить - це все російського виробництва, а від ірану там залишилась тільки концепція аероплану, начиння вже зовсім інше.
16.06.2025 01:34 Ответить
+7
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Пряма мова Макрона: "Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України - ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником".
16.06.2025 05:09 Ответить
+6
Кремлівський уйо@ок більше не отримуватиме іранських Шахедів
щоби скидати їх на нашу краіну 😠
16.06.2025 01:27 Ответить
А даремно.
16.06.2025 01:26 Ответить
Кремлівський уйо@ок більше не отримуватиме іранських Шахедів
щоби скидати їх на нашу краіну 😠
16.06.2025 01:27 Ответить
отримуватиме з Північної Кореї - ще ********* і в значно більшій кількості
16.06.2025 01:33 Ответить
Ага. Такі ж *******, як снаряди та ракети отримує.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:34 Ответить
новіщі
16.06.2025 15:47 Ответить
рф вже дуже давно, з 2023 року не отримує шахедів з Ірану. Все що по нам летить - це все російського виробництва, а від ірану там залишилась тільки концепція аероплану, начиння вже зовсім інше.
16.06.2025 01:34 Ответить
ну от, поламали людині настрій

а вона явно налаштувалась на шашлички і відкриття кордонів
16.06.2025 01:37 Ответить
у кого були шашлички і вільний виїзд за кордон в того вони і залишились, у них тільки грошей добавилось, решта бігае як пацюки від ТЦК і обурюеться в комментарах.
16.06.2025 07:28 Ответить
У вас літера "Є" залипла... Змініть мову на клавіатурі з російської на українську.... Якщо вона у вас є звичайно....🤣🤣🤣
16.06.2025 08:01 Ответить
Вони те "начиння", значною мірою, через Іран, отримували...А зараз іранці почнуть "пальці загинать" кацапам - бо треба ж буде відновлювать побите євреями! А у Путьки й так все - "в напряге"... Техніки - "пад абрез", "м"ясом" штурмує... А Тут ще й Іран "виставлятиме рахунки"...
16.06.2025 06:30 Ответить
Нещодавно показували збиту Герань.
Плата GPS і керування іранська.
16.06.2025 07:55 Ответить
РФ виробляє сама всі запчастини та аузли Шахедів чи займається тільки збіркою, як завжди?
16.06.2025 08:32 Ответить
https://youtu.be/6cMGLb4yECw?t=205 Паника и хаос в Тегеране: ликвидированы генералы - удары по штабам и нефтебазам
16.06.2025 01:29 Ответить
- Куме! А чого серед козаків не було жидів?
- Чого не було? Були! Просто вони на старість усі лисіють і у їхніх козаків "оселедця" не видно!...

В якщо реально - то у реєстрових записах є імена євреїв-козаків... Перші, здається, ще з часів походу поляків на Москву (спроба московських бояр, посадить на трон у Москві, королевича Володислава)...
16.06.2025 06:54 Ответить
це пуста дрисня якоїсь газетки, в дусі відосиків Зе

в Ірані виробництво зброї знаходиться в підземних фабриках, і в Ізраїля нема протибункерних бомб
16.06.2025 01:32 Ответить
у ізраільтян нема GBU-57, бо носії цієї бомби B-2 Spirit, B-21 Raider. Все інше у них є, можливо є GBU-28 Bunker Buster, можливо ще є якісь. І цього виявилось достатньо щоб https://youtu.be/6cMGLb4yECw?t=713 знищити підземну ракетну базу. Як колись казала Мейр - у нас нема ядерної зброї, але якщо треба, то ми її застосуємо.
16.06.2025 02:02 Ответить
Нагадай хлопче - на якій глибині був знищенний сам насралла , та його оточення ?!
80 метрів .
16.06.2025 02:07 Ответить
ну це зовсім не означає, що протибункерні бомби тоді у Дахії проникли на глибину 80 метрів. Навіть GBU-57, носіями якої є тільки B-2 Spirit, та B-21 Raider, може вражати на глибину до 60 метрів. Є сумніви, що ті підземні споруди були заглиблені на таку глибину. Просто вони знаходились під багатоповерховими будівлями, які начебто повинні були захистити від бомбового удару. Тоді просто був здійснений комбінований авіаудар спочатку термобаричними бомбами, які склали наземні споруди до фундаменту, а потім вже протибункерними з ракетними прискорювачами. Сумарно тоді тонаж цього бомбового удару складав 85 тон. Тому навіть якщо насралла з усією шоблою сиділи на глибині 40-50 метрів, то тиск від вибухв пенетраторів на глибині 20 метрів просто склав все, що знаходилось на 20-30 метрів глибше.
16.06.2025 03:27 Ответить
"Ізраїль завершив масштабну серію ударів по об'єктах, які виробляли зброю в Ірані."
Добре , коли маєш ЧИМ це робити ... 200 літаків в одній атаці - це для нас фантастика ...
16.06.2025 01:41 Ответить
Ізраїль має більше 340 ******** літаків, включаючи 40 F-35I Lightning II, F-15 та F-16.
16.06.2025 03:48 Ответить
Вчора ізраїльські ВПС знищили черговий іранський військовий аеродром цього разу Мешхед. У чому особливість цього нальоту? А в тому, що це крайній північний схід Ірану, 100 км від Туркменістану, 200 км від Афганістану і ...2300 км. від кордонів Ізраїлю.
16.06.2025 07:10 Ответить
Швидко розїбали все що треба. От що значить, коли є нормальна зброя.
А ми рф колупаємо авіамодельними бпла з вибухівкою 5 кг, а результату майже нема.
16.06.2025 01:43 Ответить
В наших стратегічних БПЛА вибухівки до 120 кг, а не 5. Харе вже брехати.
16.06.2025 01:47 Ответить
Якби у наших БПЛА було вибухівки (саме вибухівки) 120 кг, то за один удар зносило зносило б пів-НПЗ.
16.06.2025 03:03 Ответить
як би ви цікавились ТТХ дронів діпстрайку, то не підмахували би тут зрадойобам, і не виглядали би повним профаном.
Хоча я можу помилятись, бо можливо ваші коменти можуть бути цілеспрямованою діяльністю.
16.06.2025 03:35 Ответить
Я назбирав кацапської шрапнелі, з кацапських ракет, у березні 2022-го. Уявляєш - посічена шрапнеллю, береза, сочиться соком, а поряд - убитий дід, років під 70. З берези тече сік, а з діда - кров...
І осколків, з снарядів кацапських, жменю набрав... Той, що повз вухо продзижчав - залишу. "На пам"ять". рівно 58 грамів. Решту передам - відправиш "господарям"...
16.06.2025 13:19 Ответить
і даремно! Який жах-нащо припинили
16.06.2025 01:44 Ответить
На сьогодні? Завтра продовжиться?
16.06.2025 02:32 Ответить
Так, Маріє.
16.06.2025 06:21 Ответить
Я думаю якби США так само атакували Рашку, то результат був би той самий.
16.06.2025 03:04 Ответить
На результат подивимось згодом, коли буде удар у відповідь.
Євреї ще ті фантазери - загинуло, мовляв, 2 людини, а з них 5 тільки українців.
Отож.
16.06.2025 04:07 Ответить
Невже всі виробництва ліквідували?
16.06.2025 04:50 Ответить
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Пряма мова Макрона: "Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України - ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником".
16.06.2025 05:09 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4790836-netaniahu-zaiavyv-scho-iran-namahavsia-yoho-vbyty

Нетаньягу заявив, що Іран намагався його вбити
16.06.2025 05:13 Ответить
Ну і що? Нашого "Блазня" "вбивають" регулярно... Раз на місяць... Він уже звик "помирать"... Сім років уже.. це вже просто "професія така"...
16.06.2025 06:58 Ответить
Це як в старому анекдоті:

Розсказцє діду про війну онукам:
- Спіймали значить нас німці і кажуть: - або сосіть, або розстріляємо. Майже всіх розстріляли.
- А як же ти діду?
- Мене теж розстріляли ...
16.06.2025 09:51 Ответить
"Шкіряним пістолетом"...
16.06.2025 13:08 Ответить
Для нашої України це добре - не буде іран надавати зброю ВБИВЦЯМ кремля!!!
16.06.2025 05:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YRP6b3bpSjc

Вранішнє субботнє 14-го від Швеця , тому тільки про те, що нормального сталося й станеться для України на фоні війни Ізраїлю з Іраном , й не тільки+ новини від НАТО - див з 35хв -50сек
16.06.2025 06:40 Ответить
щастя Ізраілю що він не мае спільних кордонів з Іраном бо щось зробити від навали по землі він би врядче що зміг.
16.06.2025 07:32 Ответить
Бис! Дай-ка ты ему ещё пару раз, для ума.
16.06.2025 07:33 Ответить
Треба добивати , якщо вже почали .. Недобитий ворог - значно небезпечніший .
Режим аятоли , і його самого - необхідно знищити . Зараз він ледве тримається . Такого шансу може більше і не бути . Не слухайте іржавого дебіла .
16.06.2025 08:08 Ответить
МОЛОДЦІ!!! Будемо надіятись, що ВБИВЦЯ пуйлон не швидко знайде зброю, яку поставляв іран!!!
16.06.2025 10:59 Ответить
 
 