ЦАХАЛ завершил удары по местам производства оружия в Иране
Израиль завершил масштабную серию ударов по объектам, которые производили оружие в Иране.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
В сообщении говорится, что удары были направлены на объекты инфраструктуры, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции, гвардейским силам "Кудс" и вооруженным силам Ирана.
"Целями были многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану", - рассказывают военные.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
щоби скидати їх на нашу краіну 😠
а вона явно налаштувалась на шашлички і відкриття кордонів
Плата GPS і керування іранська.
- Чого не було? Були! Просто вони на старість усі лисіють і у їхніх козаків "оселедця" не видно!...
В якщо реально - то у реєстрових записах є імена євреїв-козаків... Перші, здається, ще з часів походу поляків на Москву (спроба московських бояр, посадить на трон у Москві, королевича Володислава)...
в Ірані виробництво зброї знаходиться в підземних фабриках, і в Ізраїля нема протибункерних бомб
80 метрів .
Добре , коли маєш ЧИМ це робити ... 200 літаків в одній атаці - це для нас фантастика ...
А ми рф колупаємо авіамодельними бпла з вибухівкою 5 кг, а результату майже нема.
Хоча я можу помилятись, бо можливо ваші коменти можуть бути цілеспрямованою діяльністю.
І осколків, з снарядів кацапських, жменю набрав... Той, що повз вухо продзижчав - залишу. "На пам"ять". рівно 58 грамів. Решту передам - відправиш "господарям"...
Євреї ще ті фантазери - загинуло, мовляв, 2 людини, а з них 5 тільки українців.
Отож.
Розсказцє діду про війну онукам:
- Спіймали значить нас німці і кажуть: - або сосіть, або розстріляємо. Майже всіх розстріляли.
- А як же ти діду?
- Мене теж розстріляли ...
Вранішнє субботнє 14-го від Швеця , тому тільки про те, що нормального сталося й станеться для України на фоні війни Ізраїлю з Іраном , й не тільки+ новини від НАТО - див з 35хв -50сек
Режим аятоли , і його самого - необхідно знищити . Зараз він ледве тримається . Такого шансу може більше і не бути . Не слухайте іржавого дебіла .