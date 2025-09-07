Стармер: Удари РФ по Києву показують, що Путін почувається безкарним

Нічний масований удар Росії по Києву та інших регіонах України свідчить, що російський диктатор Володимир Путін не сприймає серйозно вимоги укласти мир та "почувається безкарним".

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

Стармер наголосив, що внаслідок обстрілів загинули люди, пошкоджена інфраструктура, а вперше під ударом опинилася будівля уряду України.

"Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету", - зазначив британський прем’єр.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

