УКР
Новини Обстріли України
Стармер: Удари РФ по Києву показують, що Путін почувається безкарним

стармер

Нічний масований удар Росії по Києву та інших регіонах України свідчить, що російський диктатор Володимир Путін не сприймає серйозно вимоги укласти мир та "почувається безкарним".

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

Стармер наголосив, що внаслідок обстрілів загинули люди, пошкоджена інфраструктура, а вперше під ударом опинилася будівля уряду України.

"Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету", - зазначив британський прем’єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас: Удар РФ по будівлі Кабміну в Києві свідчить про ескалацію війни

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду про масований обстріл України: Усе, що Росія може запропонувати світові, - це "тонни брехні та тисячі ракет"

Стармер Кір (262) війна в Україні (6047)
Топ коментарі
+1
А можна всі ці озабочєнності вкласти в одну новину ?
І виразити їм всім ,від нас, такі ж самі "озабочєнності "
показати весь коментар
07.09.2025 15:59 Відповісти
+1
Мабуть, Трамп на Алясці, і говорив з воєнним злочинцем, про такі злочини проти України??? При Байдені, ****** себе так не поводив, озирався!! А ось, уже більше 200 днів, він Трампу посилає,…. картини його молодих та буремних історій!
показати весь коментар
07.09.2025 16:01 Відповісти
+1
а пуйло бачить шо ви соплі жуєте і продовжує
показати весь коментар
07.09.2025 16:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна всі ці озабочєнності вкласти в одну новину ?
І виразити їм всім ,від нас, такі ж самі "озабочєнності "
показати весь коментар
07.09.2025 15:59 Відповісти
Мабуть, Трамп на Алясці, і говорив з воєнним злочинцем, про такі злочини проти України??? При Байдені, ****** себе так не поводив, озирався!! А ось, уже більше 200 днів, він Трампу посилає,…. картини його молодих та буремних історій!
показати весь коментар
07.09.2025 16:01 Відповісти
В 2014 році Британія потужно нахезала на Будапештський Меморандум, хто це забуває, або хто зеленй йолоп, той підпише ще якусь херь про гарантії. ПС. Не треба писати, що там не було власне гарантій... Кожен британський юрист знає фразу «дух та буква закона» "the spirit and the letter of the law". Це загальноприйнятий юридичний термін, який передбачає дотримання як формального, і неформального сенсу закону, саме його справжнього наміру.
показати весь коментар
07.09.2025 16:02 Відповісти
а пуйло бачить шо ви соплі жуєте і продовжує
показати весь коментар
07.09.2025 16:02 Відповісти
Так, почуваєтся безкарним. А шо вийому зробити окрім ваших бла бла бла та мізерних поставок зброї СОУ? Оно вже і у сша було і шо йому зробили?
показати весь коментар
07.09.2025 16:05 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 16:05 Відповісти
Випускайте Трампа! - шо він каже?
показати весь коментар
07.09.2025 16:06 Відповісти
рудий мовчить ніби всрався
показати весь коментар
07.09.2025 16:07 Відповісти
Таки так цей скаже, прямо як віщий Боян, - як скаже, так завяже, аж жжжжжуть пробирає від однієї лише думки, що Трамп скаже... Краще б вже ключкою від гольфа вїбав підсрачників своїм магівцям,- толку таки більше б було🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
07.09.2025 16:09 Відповісти
А як ще пуйло має себе почувати, коли колективний захід мовчить, як дитя всравшись🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
показати весь коментар
07.09.2025 16:06 Відповісти
дитя коли вкакається кричить , а от дорослий мовчить
показати весь коментар
07.09.2025 16:08 Відповісти
Тобі видніше🤔🧐😁І чого ти тут розкричався, певне рефлекторно 😝😜🤪
показати весь коментар
07.09.2025 16:12 Відповісти


