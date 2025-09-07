РУС
905 27

Стармер: Удары РФ по Киеву показывают, что Путин чувствует себя безнаказанным

стармер

Ночной массированный удар России по Киеву и другим регионам Украины свидетельствует, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир и "чувствует себя безнаказанным".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Стармер подчеркнул, что в результате обстрелов погибли люди, повреждена инфраструктура, а впервые под ударом оказалось здание правительства Украины.

"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - отметил британский премьер.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Автор: 

Стармер Кир (259) война в Украине (6003)
Топ комментарии
+8
А можна всі ці озабочєнності вкласти в одну новину ?
І виразити їм всім ,від нас, такі ж самі "озабочєнності "
показать весь комментарий
07.09.2025 15:59 Ответить
+5
рудий мовчить ніби всрався
показать весь комментарий
07.09.2025 16:07 Ответить
+4
А як ще пуйло має себе почувати, коли колективний захід мовчить, як дитя всравшись🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
показать весь комментарий
07.09.2025 16:06 Ответить
А можна всі ці озабочєнності вкласти в одну новину ?
І виразити їм всім ,від нас, такі ж самі "озабочєнності "
показать весь комментарий
07.09.2025 15:59 Ответить
Ти зараз у розшуку. Онови дані у ТЦК.
показать весь комментарий
07.09.2025 17:43 Ответить
Мабуть, Трамп на Алясці, і говорив з воєнним злочинцем, про такі злочини проти України??? При Байдені, ****** себе так не поводив, озирався!! А ось, уже більше 200 днів, він Трампу посилає,…. картини його молодих та буремних історій!
показать весь комментарий
07.09.2025 16:01 Ответить
В 2014 році Британія потужно нахезала на Будапештський Меморандум, хто це забуває, або хто зеленй йолоп, той підпише ще якусь херь про гарантії. ПС. Не треба писати, що там не було власне гарантій... Кожен британський юрист знає фразу «дух та буква закона» "the spirit and the letter of the law". Це загальноприйнятий юридичний термін, який передбачає дотримання як формального, і неформального сенсу закону, саме його справжнього наміру.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:02 Ответить
Нічого такого зелені не підпишуть, вже є гіркий досвід попередника. Підписали мінськ-1, який нам у 2022 році відгукнуться.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:16 Ответить
а пуйло бачить шо ви соплі жуєте і продовжує
показать весь комментарий
07.09.2025 16:02 Ответить
Так, почуваєтся безкарним. А шо вийому зробити окрім ваших бла бла бла та мізерних поставок зброї СОУ? Оно вже і у сша було і шо йому зробили?
показать весь комментарий
07.09.2025 16:05 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 16:05 Ответить
Випускайте Трампа! - шо він каже?
показать весь комментарий
07.09.2025 16:06 Ответить
рудий мовчить ніби всрався
показать весь комментарий
07.09.2025 16:07 Ответить
Таки так цей скаже, прямо як віщий Боян, - як скаже, так завяже, аж жжжжжуть пробирає від однієї лише думки, що Трамп скаже... Краще б вже ключкою від гольфа вїбав підсрачників своїм магівцям,- толку таки більше б було🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
07.09.2025 16:09 Ответить
Трамп скаже, що він домовився з пулом про "мир", а Зеленський проти, тому пуйло буде безкарно бомбити Україну, доки Зеленський не погодиться...., я все що міг зробив...
показать весь комментарий
07.09.2025 16:59 Ответить
А як ще пуйло має себе почувати, коли колективний захід мовчить, як дитя всравшись🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
показать весь комментарий
07.09.2025 16:06 Ответить
дитя коли вкакається кричить , а от дорослий мовчить
показать весь комментарий
07.09.2025 16:08 Ответить
Тобі видніше🤔🧐😁І чого ти тут розкричався, певне рефлекторно 😝😜🤪
показать весь комментарий
07.09.2025 16:12 Ответить
нерепетуй
показать весь комментарий
07.09.2025 16:15 Ответить


https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/7/7529727/ фото Свириденко показала руйнування у будівлі Кабміну
показать весь комментарий
07.09.2025 16:10 Ответить
так він і є безкарним, а світ імпотентним...лише ЗСУ діють
показать весь комментарий
07.09.2025 16:16 Ответить
Трамп - генератор планетарного хаосу, Трампу поки що вдается робити Китай більш сильним, а Путіна ще більш наглим.

Трамп, напевно, справді суміщає обов'язки президента США и шефа адвокатскої контори Кремля - Білий дім ?

Або як заявив президент Португаліїї логіка дій Трампа пояснюється тим, що Трамп агент Кремля ?

Крім того Трамп в тому генерованому хаосі ефективно використовує/зловживає прийомами Whataboutism - "забивати" любу важливу тему яким небуть банальним "А що то у вас блестить під носом...", "дивіться он ворона полетіла", "у вас немає козирів"...
показать весь комментарий
07.09.2025 16:25 Ответить
А можна пару ракеток кацапських якось перенаправити на Варшаву, наприклад? А потім озабоченность висказати.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:25 Ответить
Звичайно, що лисий придурок з кремля почувається безкарним. Україна не може одна справитись з ордою, а Європа з америкою тільки після дрочить
показать весь комментарий
07.09.2025 16:27 Ответить
So what?

Може діяти безкарно. І шо?
показать весь комментарий
07.09.2025 16:29 Ответить
Зв*язали з сцикунами на свою голову. Одні безтолкові заяви.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:31 Ответить
Куколди кончені. Це вже не смішно.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:40 Ответить
Это обращение к Трампу? Бесполезно. Тут, понимаете, война с Венесуэлой вырисовывается, за...ли со своей Украиной, как говорится...
показать весь комментарий
07.09.2025 16:46 Ответить
потому он и чувствует себя безнаказанным что вы мудаки европейские розовые сопли жуёте вместо того чтобы дать Украине достаточно оружия для разгрома рашки!
показать весь комментарий
07.09.2025 16:47 Ответить
Даже рукопожатым Трампом
показать весь комментарий
07.09.2025 17:55 Ответить
 
 