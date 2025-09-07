Стармер: Удары РФ по Киеву показывают, что Путин чувствует себя безнаказанным

Ночной массированный удар России по Киеву и другим регионам Украины свидетельствует, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир и "чувствует себя безнаказанным".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Стармер подчеркнул, что в результате обстрелов погибли люди, повреждена инфраструктура, а впервые под ударом оказалось здание правительства Украины.

"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - отметил британский премьер.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

