Стармер: Удары РФ по Киеву показывают, что Путин чувствует себя безнаказанным
Ночной массированный удар России по Киеву и другим регионам Украины свидетельствует, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир и "чувствует себя безнаказанным".
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Стармер подчеркнул, что в результате обстрелов погибли люди, повреждена инфраструктура, а впервые под ударом оказалось здание правительства Украины.
"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - отметил британский премьер.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
І виразити їм всім ,від нас, такі ж самі "озабочєнності "
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/7/7529727/ фото Свириденко показала руйнування у будівлі Кабміну
Трамп, напевно, справді суміщає обов'язки президента США и шефа адвокатскої контори Кремля - Білий дім ?
Або як заявив президент Португаліїї логіка дій Трампа пояснюється тим, що Трамп агент Кремля ?
Крім того Трамп в тому генерованому хаосі ефективно використовує/зловживає прийомами Whataboutism - "забивати" любу важливу тему яким небуть банальним "А що то у вас блестить під носом...", "дивіться он ворона полетіла", "у вас немає козирів"...
Може діяти безкарно. І шо?