Міноборони РФ про нічний обстріл по Україні: "Усі призначені об’єкти уражені. По інших удари не завдавались"
Міністерство оборони Росії заявило про масований удар по об’єктах в Україні в ніч на 7 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства оборони Росії.
За даними відомства, атака була здійснена високоточною зброєю та ударними безпілотниками по об’єктах виробництва, ремонту, зберігання і запуску БПЛА, а також по військових авіабазах у центральній, південній і східній частинах України.
У Міноборони РФ заявили, що серед цілей були промислове підприємство "Київ-67" на західній околиці столиці та логістична база "СТС-ГРУП" на південній околиці Києва.
"Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені. По інших об'єктах в межах Києва удари не завдавалися", - заявили в міністерстві.
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
Тобто - 800 дронів і ракет кацапня витратила на те щоб вразити пару кімнат - на верхньому поверсі кабміну , кількох металевих конструкцій Крюківського мосту , та два три десятки квартир і приватних будинків . Це і був такий план ??
---------------------------------------------------------------------------------
Врут и не краснеют.
А куда тогда летело 747 сбитых дрона, если все цели были уже поражены?