УКР
2 451 11

Міноборони РФ про нічний обстріл по Україні: "Усі призначені об’єкти уражені. По інших удари не завдавались"

росія запустила ракети

Міністерство оборони Росії заявило про масований удар по об’єктах в Україні в ніч на 7 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства оборони Росії.

За даними відомства, атака була здійснена високоточною зброєю та ударними безпілотниками по об’єктах виробництва, ремонту, зберігання і запуску БПЛА, а також по військових авіабазах у центральній, південній і східній частинах України.

У Міноборони РФ заявили, що серед цілей були промислове підприємство "Київ-67" на західній околиці столиці та логістична база "СТС-ГРУП" на південній околиці Києва.

"Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені. По інших об'єктах в межах Києва удари не завдавалися", - заявили в міністерстві.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Автор: 

обстріл (30714) Міноборони рф (724)
Топ коментарі
+13
Навіщо повторювати тут російську пропаганду? Що пишуть міжнародні терористи нікому нецікаво!
показати весь коментар
07.09.2025 16:38 Відповісти
+11
Це у варварів убити двох місячну дитину і його матір це законі ураження? бодай ви виродки виздихали разом з кривавим диктатором .
показати весь коментар
07.09.2025 16:41 Відповісти
+7
Це вже сюр, як в анекдоті: "ну є відео, є свідки, є відбитки, є зізнання - а докази де?"
показати весь коментар
07.09.2025 16:43 Відповісти
100%
Навіщо нам тут ця "інформація" ?!
показати весь коментар
07.09.2025 17:42 Відповісти
Із корінням та насінням!
показати весь коментар
07.09.2025 17:09 Відповісти
..
Тобто - 800 дронів і ракет кацапня витратила на те щоб вразити пару кімнат - на верхньому поверсі кабміну , кількох металевих конструкцій Крюківського мосту , та два три десятки квартир і приватних будинків . Це і був такий план ??
показати весь коментар
07.09.2025 16:46 Відповісти
Щось замовкли за притягнення військово-політичного керівництва па-раші до кримінальної відповідальності.пуйло,шойгу лавров, герасімов та інші маразматики повинні бути якщо не в петлі так на нарах.
показати весь коментар
07.09.2025 16:46 Відповісти
Натомість трампон, індус, кітайоза їх приймають з почастями й годують смачними стравами, хоча б підклали самому пуйлу в одну зних цианістого калію або прямо на очах у всіх наділи на руки кайданки. Ось сміху було б усім.
показати весь коментар
07.09.2025 17:06 Відповісти
Так не жре і не п'є падло ні чужих страв ні з чужої посуди. Навіть срати в чужий унітаз не хоче. За ним халдєй носе чумаданчик для лайна.
показати весь коментар
07.09.2025 17:34 Відповісти
А де призначені та уражені Україною цілі на території рф?!? Ураїнці зажадають помсти за удари 07.09.2025 року й не тільки! Кремель повиен бути знищено в труху!
показати весь коментар
07.09.2025 17:03 Відповісти
"Усі призначені об'єкти уражені. По інших удари не наносились"
---------------------------------------------------------------------------------
Врут и не краснеют.
А куда тогда летело 747 сбитых дрона, если все цели были уже поражены?
показати весь коментар
07.09.2025 17:53 Відповісти
 
 