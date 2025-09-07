Міноборони РФ про нічний обстріл по Україні: "Усі призначені об’єкти уражені. По інших удари не завдавались"

Міністерство оборони Росії заявило про масований удар по об’єктах в Україні в ніч на 7 вересня.

За даними відомства, атака була здійснена високоточною зброєю та ударними безпілотниками по об’єктах виробництва, ремонту, зберігання і запуску БПЛА, а також по військових авіабазах у центральній, південній і східній частинах України.

У Міноборони РФ заявили, що серед цілей були промислове підприємство "Київ-67" на західній околиці столиці та логістична база "СТС-ГРУП" на південній околиці Києва.

"Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені. По інших об'єктах в межах Києва удари не завдавалися", - заявили в міністерстві.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

