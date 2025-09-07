РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9284 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Украины
2 023 11

Минобороны РФ о ночном обстреле Украины: "Все назначенные объекты поражены. По другим удары не наносились"

Россия запустила ракеты

Министерство обороны России заявило о массированном ударе по объектам в Украине в ночь на 7 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

По данным ведомства, атака была осуществлена высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам производства, ремонта, хранения и запуска БПЛА, а также по военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

В Минобороны РФ заявили, что среди целей были промышленное предприятие "Киев-67" на западной окраине столицы и логистическая база "СТС-ГРУПП" на южной окраине Киева.

"Цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены. По другим объектам в пределах Киева удары не наносились", - заявили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер: Удары РФ по Киеву показывают, что Путин чувствует себя безнаказанным

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис: Массированный удар РФ по Украине свидетельствует о новой фазе эскалации

Автор: 

обстрел (29379) Минобороны рф (945)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Навіщо повторювати тут російську пропаганду? Що пишуть міжнародні терористи нікому нецікаво!
показать весь комментарий
07.09.2025 16:38 Ответить
+8
Це у варварів убити двох місячну дитину і його матір це законі ураження? бодай ви виродки виздихали разом з кривавим диктатором .
показать весь комментарий
07.09.2025 16:41 Ответить
+5
Це вже сюр, як в анекдоті: "ну є відео, є свідки, є відбитки, є зізнання - а докази де?"
показать весь комментарий
07.09.2025 16:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо повторювати тут російську пропаганду? Що пишуть міжнародні терористи нікому нецікаво!
показать весь комментарий
07.09.2025 16:38 Ответить
100%
Навіщо нам тут ця "інформація" ?!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:42 Ответить
Це у варварів убити двох місячну дитину і його матір це законі ураження? бодай ви виродки виздихали разом з кривавим диктатором .
показать весь комментарий
07.09.2025 16:41 Ответить
Із корінням та насінням!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:09 Ответить
Це вже сюр, як в анекдоті: "ну є відео, є свідки, є відбитки, є зізнання - а докази де?"
показать весь комментарий
07.09.2025 16:43 Ответить
..
Тобто - 800 дронів і ракет кацапня витратила на те щоб вразити пару кімнат - на верхньому поверсі кабміну , кількох металевих конструкцій Крюківського мосту , та два три десятки квартир і приватних будинків . Це і був такий план ??
показать весь комментарий
07.09.2025 16:46 Ответить
Щось замовкли за притягнення військово-політичного керівництва па-раші до кримінальної відповідальності.пуйло,шойгу лавров, герасімов та інші маразматики повинні бути якщо не в петлі так на нарах.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:46 Ответить
Натомість трампон, індус, кітайоза їх приймають з почастями й годують смачними стравами, хоча б підклали самому пуйлу в одну зних цианістого калію або прямо на очах у всіх наділи на руки кайданки. Ось сміху було б усім.
показать весь комментарий
07.09.2025 17:06 Ответить
Так не жре і не п'є падло ні чужих страв ні з чужої посуди. Навіть срати в чужий унітаз не хоче. За ним халдєй носе чумаданчик для лайна.
показать весь комментарий
07.09.2025 17:34 Ответить
А де призначені та уражені Україною цілі на території рф?!? Ураїнці зажадають помсти за удари 07.09.2025 року й не тільки! Кремель повиен бути знищено в труху!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:03 Ответить
"Усі призначені об'єкти уражені. По інших удари не наносились"
---------------------------------------------------------------------------------
Врут и не краснеют.
А куда тогда летело 747 сбитых дрона, если все цели были уже поражены?
показать весь комментарий
07.09.2025 17:53 Ответить
 
 