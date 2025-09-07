Минобороны РФ о ночном обстреле Украины: "Все назначенные объекты поражены. По другим удары не наносились"

Министерство обороны России заявило о массированном ударе по объектам в Украине в ночь на 7 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

По данным ведомства, атака была осуществлена высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам производства, ремонта, хранения и запуска БПЛА, а также по военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

В Минобороны РФ заявили, что среди целей были промышленное предприятие "Киев-67" на западной окраине столицы и логистическая база "СТС-ГРУПП" на южной окраине Киева.

"Цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены. По другим объектам в пределах Киева удары не наносились", - заявили в министерстве.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

