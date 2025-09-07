Зеленський про результати роботи дронів-перехоплювачів: За цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень

Під час масованої атаки РФ в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому віднозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"За одну минулу ніч було більш ніж 400 "шахедів", загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, зокрема балістика", - розповів глава держави.

Він зазначив, що значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат.

"Є результати щодо дронів-перехоплювачів: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. І також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники. Всім дякую. Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість "шахедів" у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник", - сказав президент.

За словами Зеленського, це реально – потенціал виробництва є, фінанси та контракти – вони є, вони забезпечуються, однак потрібне масштабування відповідних підрозділів.

"Розвивати цю технологію перехоплювачів, упроваджувати її, тренувати екіпажі – усе це – рятувати життя людей", - додав глава держави.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

