Зеленський про результати роботи дронів-перехоплювачів: За цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень

зеленський

Під час масованої атаки РФ в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому віднозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"За одну минулу ніч було більш ніж 400 "шахедів", загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, зокрема балістика", - розповів глава держави.

Він зазначив, що значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат.

"Є результати щодо дронів-перехоплювачів: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. І також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники. Всім дякую. Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість "шахедів" у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник", - сказав президент.

За словами Зеленського, це  реально – потенціал виробництва є, фінанси та контракти – вони є, вони забезпечуються, однак потрібне масштабування відповідних підрозділів.

"Розвивати цю технологію перехоплювачів, упроваджувати її, тренувати екіпажі – усе це – рятувати життя людей", - додав глава держави.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Зеленський Володимир (25405) дрони (5446) перехоплення (361)
Топ коментарі
+13
Йди вже спати Вова і не зай🤬уй людей!
Імпотент розповідає про потенціал 🤔
Це повний пздц.
Дожилися!
показати весь коментар
07.09.2025 21:38 Відповісти
+12
Миндич вже почав виробляти дрони-перехоплювачі?
показати весь коментар
07.09.2025 21:36 Відповісти
+10
А хто розмінував Чонгар, відвів бригади з Гостомелю і від Харкова? Хто скоротив армію на 40% і закрив всі ракетні програми? І хто краде кожний Божий день в стікаючих кров'ю українців? А????
показати весь коментар
07.09.2025 21:47 Відповісти
виготовляють в кількостях, за що розробникам і виробникам велика подяка

і смердіти тут про якогось міндіча не доречно зовсім
показати весь коментар
07.09.2025 21:58 Відповісти
Цікавий коментар.Правда підтвердити вірність твоєго твердження нічим.
показати весь коментар
07.09.2025 22:09 Відповісти
Олексій голова! Чого варта лише фраза: виготовляють в кількостях.
показати весь коментар
07.09.2025 22:14 Відповісти
з чого я би став тобі щось підтверджувати ?
показати весь коментар
07.09.2025 22:20 Відповісти
І тому з ппо в піхоту переводять?Масштабуватори фігові?
показати весь коментар
07.09.2025 21:43 Відповісти
Вони?

показати весь коментар
07.09.2025 21:44 Відповісти
Навіть літаючий топор ***** це ніщо в порівнянні з цим
показати весь коментар
07.09.2025 21:54 Відповісти
українцям це не цікаво. не гойдайте човен . головне бавовна та пиримога
показати весь коментар
07.09.2025 21:57 Відповісти
Дрони Міндіча, ракета «Фламінго», перехоплювачі «Шахедів» - КАСЬЯНОВ | УП. Інтервʼю
https://www.youtube.com/watch?v=GegGoJaEuY4
показати весь коментар
07.09.2025 21:52 Відповісти
Скот
показати весь коментар
07.09.2025 21:53 Відповісти
пуйло те саме говорить
показати весь коментар
07.09.2025 21:59 Відповісти
Серж, ти хоч усвідомлюєш наскільки ти жалюгідний? Подобається тобі ганьбитися?
показати весь коментар
07.09.2025 22:18 Відповісти
Серйозно?
"Кто угодно, только не Порошенко",- путин.
показати весь коментар
07.09.2025 22:11 Відповісти
Найефективніші дрони-перехоплювачі в Україні, виготовляє компанія, яка раніше була пов'язана лише з кіноіндустрією.
Віримо Вова!!!
А полупокер - це половина гри в покер😆
показати весь коментар
07.09.2025 22:00 Відповісти
 
 