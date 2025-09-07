Зеленский о результатах работы дронов-перехватчиков: За эту ночь более полутора сотен перехватов

Во время массированной атаки РФ в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"За одну минувшую ночь было более 400 "Шахедов", общее количество дронов в том ударе было 810. То есть почти половина - это дроны, которые россияне используют для осложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Также были ракеты, в частности баллистика", - рассказал глава государства.

Он отметил, что значительную часть нашим воинам удалось сбить, и это весомый результат.

"Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. И также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики. Всех благодарю. Конечно, не все пока сбивается, и надо еще дополнительно усиливать нашу противовоздушную оборону. Это приоритетная задача. Россияне держат количество "Шахедов" в массированных ударах на уровне 300-400 за один такой удар, наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель", - сказал президент.

По словам Зеленского, это реально - потенциал производства есть, финансы и контракты - они есть, они обеспечиваются, однако требуется масштабирование соответствующих подразделений.

"Развивать эту технологию перехватчиков, внедрять ее, тренировать экипажи - все это - спасать жизни людей", - добавил глава государства.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

