Стармер про вторгнення російських дронів у Польщу: "Надзвичайно необдуманий крок Росії"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав вторгнення російських дронів у Польщу "глибоко тривожним", а дії Росії - "нерозсудливими".

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Це був надзвичайно необдуманий крок Росії, який лише нагадує нам про відверте нехтування миром з боку президента Путіна та постійні бомбардування, яким щодня піддаються невинні українці", - сказав прем’єр.

Він додав, що зв’язався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "щоб чітко висловити нашу підтримку Польщі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заліт дронів на територію Польщі - випробування обороноспроможності НАТО, - Фіала

"Я щиро дякую НАТО та польським збройним силам, які швидко відреагували, щоб захистити Альянс. Разом з нашими партнерами - і завдяки нашому лідерству в "Коаліції охочих" - ми будемо продовжувати посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - додав Стармер.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters