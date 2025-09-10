Стармер про вторгнення російських дронів у Польщу: "Надзвичайно необдуманий крок Росії"
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав вторгнення російських дронів у Польщу "глибоко тривожним", а дії Росії - "нерозсудливими".
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"Це був надзвичайно необдуманий крок Росії, який лише нагадує нам про відверте нехтування миром з боку президента Путіна та постійні бомбардування, яким щодня піддаються невинні українці", - сказав прем’єр.
Він додав, що зв’язався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "щоб чітко висловити нашу підтримку Польщі".
"Я щиро дякую НАТО та польським збройним силам, які швидко відреагували, щоб захистити Альянс. Разом з нашими партнерами - і завдяки нашому лідерству в "Коаліції охочих" - ми будемо продовжувати посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - додав Стармер.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
не обдуманий, бо спочатку планували україну, швиденько!
як, що б думали то спочатку країни балтії....
а от, як щоб: балтія, польща, а вже потім вся європа, то все б дуже гарно склалося.
чи, вже всьо?
Ну, тревожьтесь теперь за Польшу. Украину своими тревогами уже ушатали
"Гудіт как улєй
Родной завод
А мнє то х..лі?
Є..сь он в рот
Вєсь етот улей" (С)
Яка гадаєте- третя світова чи погудять і розійдуться?
Это когда на серьезное мероприятие
Все пришли в костюмах
А ты один - в купальнике - и выглядишь ,конечно, полным идиотом !!!!