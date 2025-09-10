УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
2 013 30

Стармер про вторгнення російських дронів у Польщу: "Надзвичайно необдуманий крок Росії"

стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав вторгнення російських дронів у Польщу "глибоко тривожним", а дії Росії - "нерозсудливими".

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Це був надзвичайно необдуманий крок Росії, який лише нагадує нам про відверте нехтування миром з боку президента Путіна та постійні бомбардування, яким щодня піддаються невинні українці", - сказав прем’єр.

Він додав, що зв’язався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "щоб чітко висловити нашу підтримку Польщі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заліт дронів на територію Польщі - випробування обороноспроможності НАТО, - Фіала

"Я щиро дякую НАТО та польським збройним силам, які швидко відреагували, щоб захистити Альянс. Разом з нашими партнерами - і завдяки нашому лідерству в "Коаліції охочих" - ми будемо продовжувати посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - додав Стармер.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters

Топ коментарі
+17
Навпаки - обдуманий!
10.09.2025 13:26 Відповісти
10.09.2025 13:26 Відповісти
+4
*****, та мовчіть вже заради Христа. Досить копати дно.🤦
10.09.2025 13:33 Відповісти
10.09.2025 13:33 Відповісти
+4
Як це необдуманий крок?Раз він ретельно спланований,значить обдуманий.Пуйло заздалегідь планує все і підходить до цього прагматично Він переслідує свої цілі в перевірці реакції НАТО,одночас перевіряють спроможності БПЛА на відстань прольоту.
10.09.2025 13:34 Відповісти
10.09.2025 13:34 Відповісти
Навпаки - обдуманий!
10.09.2025 13:26 Відповісти
10.09.2025 13:26 Відповісти
нє!
не обдуманий, бо спочатку планували україну, швиденько!
як, що б думали то спочатку країни балтії....
10.09.2025 13:31 Відповісти
10.09.2025 13:31 Відповісти
Все дуже послідовно - Грузія - Крим - Донбас - вся Україна - Прибалтика - Польща - вся Європа !
10.09.2025 13:37 Відповісти
10.09.2025 13:37 Відповісти
з україной, щось не дуже склалося!
а от, як щоб: балтія, польща, а вже потім вся європа, то все б дуже гарно склалося.
чи, вже всьо?
10.09.2025 13:42 Відповісти
10.09.2025 13:42 Відповісти
дуже навіть спланований
10.09.2025 13:30 Відповісти
10.09.2025 13:30 Відповісти
Дуже необдумано було водити х**ем по губах НАТО. НАТО вже давно звикло, що на нього просто кладуть.
10.09.2025 13:31 Відповісти
10.09.2025 13:31 Відповісти
*****, та мовчіть вже заради Христа. Досить копати дно.🤦
10.09.2025 13:33 Відповісти
10.09.2025 13:33 Відповісти
Як це необдуманий крок?Раз він ретельно спланований,значить обдуманий.Пуйло заздалегідь планує все і підходить до цього прагматично Він переслідує свої цілі в перевірці реакції НАТО,одночас перевіряють спроможності БПЛА на відстань прольоту.
10.09.2025 13:34 Відповісти
10.09.2025 13:34 Відповісти
КРОК ,РАШИСТОМ, ОБДУМАНИЙ ДО ТИХ ,ПІР ПОКИ НЕМАЄ ОБУМАНОЇ АДЕКВАТНОЇ ВІДПОВІДІ США НАТО І ЄС.КУЙЛО В КУРСІ.ЩО ВІДПОВІДІ ВІД ОБІСРАНИХ КАЛЬСОНІВ ІЗ США НАТО І ЄС НЕ БУДЕ
10.09.2025 13:36 Відповісти
10.09.2025 13:36 Відповісти
А тепер питання чи потрібно Україні НАТО взагалі?
10.09.2025 13:36 Відповісти
10.09.2025 13:36 Відповісти
Це запитання тут дуже не подобається ...
10.09.2025 13:38 Відповісти
10.09.2025 13:38 Відповісти
10.09.2025 13:38 Відповісти
10.09.2025 13:38 Відповісти
Такие гомодрилы нам точно не потрібні
10.09.2025 14:06 Відповісти
10.09.2025 14:06 Відповісти
На скільки ж воно тупе та недолуге коли вважає дії раші необдуманими.
10.09.2025 13:36 Відповісти
10.09.2025 13:36 Відповісти
Черговий "випадковий" заліт дронів на територію Польщі. Всього 19 штук. Один із них пролетів 300 км. Совпадение!
10.09.2025 13:39 Відповісти
10.09.2025 13:39 Відповісти
ну сглотнуть НАТОвці і що? перший раз чи шо?
10.09.2025 13:39 Відповісти
10.09.2025 13:39 Відповісти
Как должна выглядеть правильная озабоченность НАТО. Красной линией справа и снизу обозначена западная часть Сувалкского коридора. Потом левее- нынешняя граница Польши. "Коридор" продолжается до самого Кенигсберга, и всё это делится пополам. Нижняя часть- Польше, верхняя- Литве. А свинособак надо сбросить в Балтику на корм местной кильке и салаке. Потом шпроты из них поедим.
10.09.2025 13:42 Відповісти
10.09.2025 13:42 Відповісти
10.09.2025 13:42 Відповісти
10.09.2025 13:42 Відповісти
Стармер, шольц, пшеки.. бу-бу-бу. А баба галамага.. сильно стурбовані. Дуже потужні. Сталева стіна. Надзвичайно грізні. Неймовірно мужні. Чудовно охочі. Бу-бу-бу. І так четвертий рік.
10.09.2025 13:46 Відповісти
10.09.2025 13:46 Відповісти
чим більше коментарів від креманичів західного світу, тим більше сорому тільки...
10.09.2025 13:47 Відповісти
10.09.2025 13:47 Відповісти
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал вторжение российских дронов в Польшу "глубоко тревожным"

Ну, тревожьтесь теперь за Польшу. Украину своими тревогами уже ушатали
10.09.2025 13:49 Відповісти
10.09.2025 13:49 Відповісти
Дивлячись на весь цей шум чогось пригадався віршик

"Гудіт как улєй
Родной завод
А мнє то х..лі?
Є..сь он в рот
Вєсь етот улей" (С)

Яка гадаєте- третя світова чи погудять і розійдуться?
10.09.2025 13:49 Відповісти
10.09.2025 13:49 Відповісти
Необдуманий крок зробила Україна в 1994 році в обличі піда...асів комуняк кравчука та кучми. А тут х...йло цілком обдумани поводив вам по губах.
10.09.2025 13:50 Відповісти
10.09.2025 13:50 Відповісти
якраз навпаки
10.09.2025 13:57 Відповісти
10.09.2025 13:57 Відповісти
Необдуманный шаг
Это когда на серьезное мероприятие
Все пришли в костюмах
А ты один - в купальнике - и выглядишь ,конечно, полным идиотом !!!!
10.09.2025 13:58 Відповісти
10.09.2025 13:58 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂💪
10.09.2025 14:11 Відповісти
10.09.2025 14:11 Відповісти
Звідки ви взяли, що необдуманий? Навпаки, дуже обдуманий, бо Пуйло чудово знає усі ваші подальші дії у вигляді "стурбованостей" та "крайніх занепокоєнь"...
10.09.2025 14:15 Відповісти
10.09.2025 14:15 Відповісти
Чомусь до Туреччини чи Азербайджану російські дрони не залітають, бо там у Ердогана "є яйця".
10.09.2025 14:20 Відповісти
10.09.2025 14:20 Відповісти
Ооооо. Пацанва ви зельоная. Це був самий обдуманий крок. Москалі побачили шо НАТО всралось. Ждіть ракети
10.09.2025 14:36 Відповісти
10.09.2025 14:36 Відповісти
 
 