РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11577 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 920 30

Стармер о вторжении российских дронов в Польшу: "Чрезвычайно необдуманный шаг России"

стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал вторжение российских дронов в Польшу "глубоко тревожным", а действия России - "неразумными".

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Это был чрезвычайно необдуманный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном пренебрежении миром со стороны президента Путина и постоянных бомбардировках, которым ежедневно подвергаются невинные украинцы", - сказал премьер.

Он добавил, что связался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, "чтобы четко выразить нашу поддержку Польше".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залет дронов на территорию Польши - испытание обороноспособности НАТО, - Фиала

"Я искренне благодарю НАТО и польские вооруженные силы, которые быстро отреагировали, чтобы защитить Альянс. Вместе с нашими партнерами - и благодаря нашему лидерству в "Коалиции желающих" - мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир", - добавил Стармер.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны над Польшей отслеживали немецкие системы Patriot, - Reuters

Автор: 

Польша (8663) Стармер Кир (260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Навпаки - обдуманий!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:26 Ответить
+4
*****, та мовчіть вже заради Христа. Досить копати дно.🤦
показать весь комментарий
10.09.2025 13:33 Ответить
+4
Як це необдуманий крок?Раз він ретельно спланований,значить обдуманий.Пуйло заздалегідь планує все і підходить до цього прагматично Він переслідує свої цілі в перевірці реакції НАТО,одночас перевіряють спроможності БПЛА на відстань прольоту.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навпаки - обдуманий!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:26 Ответить
нє!
не обдуманий, бо спочатку планували україну, швиденько!
як, що б думали то спочатку країни балтії....
показать весь комментарий
10.09.2025 13:31 Ответить
Все дуже послідовно - Грузія - Крим - Донбас - вся Україна - Прибалтика - Польща - вся Європа !
показать весь комментарий
10.09.2025 13:37 Ответить
з україной, щось не дуже склалося!
а от, як щоб: балтія, польща, а вже потім вся європа, то все б дуже гарно склалося.
чи, вже всьо?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:42 Ответить
дуже навіть спланований
показать весь комментарий
10.09.2025 13:30 Ответить
Дуже необдумано було водити х**ем по губах НАТО. НАТО вже давно звикло, що на нього просто кладуть.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:31 Ответить
*****, та мовчіть вже заради Христа. Досить копати дно.🤦
показать весь комментарий
10.09.2025 13:33 Ответить
Як це необдуманий крок?Раз він ретельно спланований,значить обдуманий.Пуйло заздалегідь планує все і підходить до цього прагматично Він переслідує свої цілі в перевірці реакції НАТО,одночас перевіряють спроможності БПЛА на відстань прольоту.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:34 Ответить
КРОК ,РАШИСТОМ, ОБДУМАНИЙ ДО ТИХ ,ПІР ПОКИ НЕМАЄ ОБУМАНОЇ АДЕКВАТНОЇ ВІДПОВІДІ США НАТО І ЄС.КУЙЛО В КУРСІ.ЩО ВІДПОВІДІ ВІД ОБІСРАНИХ КАЛЬСОНІВ ІЗ США НАТО І ЄС НЕ БУДЕ
показать весь комментарий
10.09.2025 13:36 Ответить
А тепер питання чи потрібно Україні НАТО взагалі?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:36 Ответить
Це запитання тут дуже не подобається ...
показать весь комментарий
10.09.2025 13:38 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 13:38 Ответить
Такие гомодрилы нам точно не потрібні
показать весь комментарий
10.09.2025 14:06 Ответить
На скільки ж воно тупе та недолуге коли вважає дії раші необдуманими.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:36 Ответить
Черговий "випадковий" заліт дронів на територію Польщі. Всього 19 штук. Один із них пролетів 300 км. Совпадение!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:39 Ответить
ну сглотнуть НАТОвці і що? перший раз чи шо?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:39 Ответить
Как должна выглядеть правильная озабоченность НАТО. Красной линией справа и снизу обозначена западная часть Сувалкского коридора. Потом левее- нынешняя граница Польши. "Коридор" продолжается до самого Кенигсберга, и всё это делится пополам. Нижняя часть- Польше, верхняя- Литве. А свинособак надо сбросить в Балтику на корм местной кильке и салаке. Потом шпроты из них поедим.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:42 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 13:42 Ответить
Стармер, шольц, пшеки.. бу-бу-бу. А баба галамага.. сильно стурбовані. Дуже потужні. Сталева стіна. Надзвичайно грізні. Неймовірно мужні. Чудовно охочі. Бу-бу-бу. І так четвертий рік.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:46 Ответить
чим більше коментарів від креманичів західного світу, тим більше сорому тільки...
показать весь комментарий
10.09.2025 13:47 Ответить
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал вторжение российских дронов в Польшу "глубоко тревожным"

Ну, тревожьтесь теперь за Польшу. Украину своими тревогами уже ушатали
показать весь комментарий
10.09.2025 13:49 Ответить
Дивлячись на весь цей шум чогось пригадався віршик

"Гудіт как улєй
Родной завод
А мнє то х..лі?
Є..сь он в рот
Вєсь етот улей" (С)

Яка гадаєте- третя світова чи погудять і розійдуться?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:49 Ответить
Необдуманий крок зробила Україна в 1994 році в обличі піда...асів комуняк кравчука та кучми. А тут х...йло цілком обдумани поводив вам по губах.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:50 Ответить
якраз навпаки
показать весь комментарий
10.09.2025 13:57 Ответить
Необдуманный шаг
Это когда на серьезное мероприятие
Все пришли в костюмах
А ты один - в купальнике - и выглядишь ,конечно, полным идиотом !!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:58 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂💪
показать весь комментарий
10.09.2025 14:11 Ответить
Звідки ви взяли, що необдуманий? Навпаки, дуже обдуманий, бо Пуйло чудово знає усі ваші подальші дії у вигляді "стурбованостей" та "крайніх занепокоєнь"...
показать весь комментарий
10.09.2025 14:15 Ответить
Чомусь до Туреччини чи Азербайджану російські дрони не залітають, бо там у Ердогана "є яйця".
показать весь комментарий
10.09.2025 14:20 Ответить
Ооооо. Пацанва ви зельоная. Це був самий обдуманий крок. Москалі побачили шо НАТО всралось. Ждіть ракети
показать весь комментарий
10.09.2025 14:36 Ответить
 
 