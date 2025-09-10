Стармер о вторжении российских дронов в Польшу: "Чрезвычайно необдуманный шаг России"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал вторжение российских дронов в Польшу "глубоко тревожным", а действия России - "неразумными".
Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"Это был чрезвычайно необдуманный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном пренебрежении миром со стороны президента Путина и постоянных бомбардировках, которым ежедневно подвергаются невинные украинцы", - сказал премьер.
Он добавил, что связался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, "чтобы четко выразить нашу поддержку Польше".
"Я искренне благодарю НАТО и польские вооруженные силы, которые быстро отреагировали, чтобы защитить Альянс. Вместе с нашими партнерами - и благодаря нашему лидерству в "Коалиции желающих" - мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир", - добавил Стармер.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
не обдуманий, бо спочатку планували україну, швиденько!
як, що б думали то спочатку країни балтії....
а от, як щоб: балтія, польща, а вже потім вся європа, то все б дуже гарно склалося.
чи, вже всьо?
Ну, тревожьтесь теперь за Польшу. Украину своими тревогами уже ушатали
"Гудіт как улєй
Родной завод
А мнє то х..лі?
Є..сь он в рот
Вєсь етот улей" (С)
Яка гадаєте- третя світова чи погудять і розійдуться?
Это когда на серьезное мероприятие
Все пришли в костюмах
А ты один - в купальнике - и выглядишь ,конечно, полным идиотом !!!!