Стармер о вторжении российских дронов в Польшу: "Чрезвычайно необдуманный шаг России"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал вторжение российских дронов в Польшу "глубоко тревожным", а действия России - "неразумными".

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Это был чрезвычайно необдуманный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном пренебрежении миром со стороны президента Путина и постоянных бомбардировках, которым ежедневно подвергаются невинные украинцы", - сказал премьер.

Он добавил, что связался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, "чтобы четко выразить нашу поддержку Польше".

"Я искренне благодарю НАТО и польские вооруженные силы, которые быстро отреагировали, чтобы защитить Альянс. Вместе с нашими партнерами - и благодаря нашему лидерству в "Коалиции желающих" - мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир", - добавил Стармер.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

