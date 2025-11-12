УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13966 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці
1 380 13

Міністр економіки Соболєв про звільнення наглядової ради "Енергоатому": Швидка реакція на факти НАБУ, нова рада працюватиме в антикризовому режимі

енергоатом отримає нову наглядову раду

Уряд ухвалив рішення про звільнення наглядової ради "Енергоатому", оскільки оприлюднені НАБУ факти щодо корупції вимагали швидкої реакції. 

Про це повідомив у фейсбуку міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він детально пояснив вчорашнє рішення уряду щодо наглядової ради "Енергоатому".

За словами міністра, наглядові ради створюються під конкретні завдання. Одне з них - це поступова, виважена розбудова корпоративного управління в такій великій компанії як "Енергоатом". І зовсім інша - це антикризовий менеджмент, особливо після резонансних розслідувань НАБУ.

Також читайте: ЄС про розслідування НАБУ щодо "Енергоатому": Боротьба з корупцією – важлива умова для членства України

"У 2023 році ми дали старт реформі корпоративного управління, за прозорим конкурсом обрали наглядову раду "Енергоатому". Відповідно до реформи, саме вона має всю повноту важелів впливу - від призначення менеджменту до контролю діяльності. Уряд в її діяльність не втручався. Але останні події та факти, оприлюднені НАБУ, вимагають невідкладної реакції", - додав Соболєв.

Тому, як зазначається, уряд ухвалив рішення звільнити поточний склад наглядової ради "Енергоатому". Йдеться про необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів - швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

Також читайте: Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому"

"Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, ми розраховуємо на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період: передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску нового складу Ради.

Ми цінуємо роботу першої Наглядової ради. Вона запустила важливі процеси й допомогла сформувати основу сучасної системи управління. Це був непростий, але необхідний крок, який дав старт змінам у компанії.

Маємо забезпечити безперебійну роботу компанії. Тож протягом тижня міністерство у консультаціях з партнерами з G7 подасть новий склад на затвердження Уряду", - нагадав урядовець.

Він також зауважив, що вже обрано радника – міжнародну компанію, яка допомагає із цим процесом.

"Аналізуємо списки кандидатів, зокрема і тих, хто брав участь у попередніх конкурсах. Головний критерій – здатність ухвалювати ефективні та швидкі рішення в кризових умовах", - додав Соболєв.

У нової наглядової ради буде чіткий мандат:

  •  Перезапустити менеджмент компанії.
  •  Провести повний аудит.
  •  Надати всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні фактів можливої корупції.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також вже доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", включно із закупівлями, по всіх фактах, оприлюднених НАБУ. Очікуємо на результати у найкоротші терміни.

Також читайте: ВАКС обирає запобіжний захід чиновнику "Енергоатому" Дмитру Басову. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Хочу наголосити: ми залишаємося абсолютно відданими реформі корпоративного управління. Створення сильних, незалежних наглядових рад – це ключова вимога наших міжнародних партнерів (МВФ, Світового банку, ЄС) і маркер нашої готовності до інтеграції в європейські структури", - резюмує міністр.

Що передувало?

Читайте: ОП та Кабмін не звільнятимуть Галущенка та мінімально коментуватимуть розслідування НАБУ, - Железняк

Автор: 

НАБУ (5729) Енергоатом (1734) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
І знову просто звільнили.... А кошти які вони ********, а посадки, а в міжнародний розшук Міндича?.... Як все просто у зелених *********. Але 73 олігофренов знову все проковтнуть, як завжди.
показати весь коментар
12.11.2025 12:59 Відповісти
+6
хтось щось чув про лисого преЗЕрватива використаного мастафу наєма?
показати весь коментар
12.11.2025 12:55 Відповісти
+4
****. Нормальних слів немає. Клоуни зелені, еквілібристи - прямо в повітрі перевзуваються
показати весь коментар
12.11.2025 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хтось щось чув про лисого преЗЕрватива використаного мастафу наєма?
показати весь коментар
12.11.2025 12:55 Відповісти
І знову просто звільнили.... А кошти які вони ********, а посадки, а в міжнародний розшук Міндича?.... Як все просто у зелених *********. Але 73 олігофренов знову все проковтнуть, як завжди.
показати весь коментар
12.11.2025 12:59 Відповісти
Ох же ш і міністри у зеленського-одні здирники і корупціонери-а розповідало ж падла що він не такий і всіх ворюг посадить-а сам став ще гірший за попередніх
показати весь коментар
12.11.2025 13:00 Відповісти
нові смотрящі призначені )
показати весь коментар
12.11.2025 13:11 Відповісти
****. Нормальних слів немає. Клоуни зелені, еквілібристи - прямо в повітрі перевзуваються
показати весь коментар
12.11.2025 13:15 Відповісти
Я ж казав - призначили винуватих. Тих, кого Зельоні призначили, щоб нічого не чули, не бачили, і рота не відкривали.
показати весь коментар
12.11.2025 13:18 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а чим займається наглядова рада, які її повноваження, за чим наглядає, коли під її наглядом прокручуються коріпційні схеми в масштабах сотнів мільйонів долларів?
Преміальні отримують?
показати весь коментар
12.11.2025 13:24 Відповісти
Схоже що таки наглядають за своєчасним надходженням і розміром "преміальних".
показати весь коментар
12.11.2025 13:34 Відповісти
А воно ж таки ще й до всього просто дурне. Дві цитати:

1. "Уряд ухвалив рішення про звільнення наглядової ради "Енергоатому", оскільки оприлюднені НАБУ факти щодо корупції вимагали швидкої реакції".

2. "Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, ми розраховуємо на їхню подальшу професійну підтримку […]".

Тобто, за його власними словами, швидка реакція уряду полягає в звільненні непричетних…
показати весь коментар
12.11.2025 13:29 Відповісти
І покаранні невинних.
показати весь коментар
12.11.2025 13:55 Відповісти
Будуть красти по-новому.
показати весь коментар
12.11.2025 13:30 Відповісти
Є антикризовий менеджер рокет, тільки йому справу шьють.
показати весь коментар
12.11.2025 13:53 Відповісти
Який потужний крок!! А,цікаво,Дмитро Владленович, батько Міністра Соболєва продовжує бізнес с агресорами у Криму??? Але,звісно, наші міністри призначаються навіть з громадянством інших держав....який там батько з окупантами???Головне,щоб на Чернишова був схожий..."вірний" Україні...
показати весь коментар
12.11.2025 15:00 Відповісти
 
 