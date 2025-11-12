Міністр економіки Соболєв про звільнення наглядової ради "Енергоатому": Швидка реакція на факти НАБУ, нова рада працюватиме в антикризовому режимі

Уряд ухвалив рішення про звільнення наглядової ради "Енергоатому", оскільки оприлюднені НАБУ факти щодо корупції вимагали швидкої реакції.

Про це повідомив у фейсбуку міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, інформує Цензор.НЕТ.

Він детально пояснив вчорашнє рішення уряду щодо наглядової ради "Енергоатому".

За словами міністра, наглядові ради створюються під конкретні завдання. Одне з них - це поступова, виважена розбудова корпоративного управління в такій великій компанії як "Енергоатом". І зовсім інша - це антикризовий менеджмент, особливо після резонансних розслідувань НАБУ.

"У 2023 році ми дали старт реформі корпоративного управління, за прозорим конкурсом обрали наглядову раду "Енергоатому". Відповідно до реформи, саме вона має всю повноту важелів впливу - від призначення менеджменту до контролю діяльності. Уряд в її діяльність не втручався. Але останні події та факти, оприлюднені НАБУ, вимагають невідкладної реакції", - додав Соболєв.

Тому, як зазначається, уряд ухвалив рішення звільнити поточний склад наглядової ради "Енергоатому". Йдеться про необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів - швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

"Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, ми розраховуємо на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період: передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску нового складу Ради.

Ми цінуємо роботу першої Наглядової ради. Вона запустила важливі процеси й допомогла сформувати основу сучасної системи управління. Це був непростий, але необхідний крок, який дав старт змінам у компанії.

Маємо забезпечити безперебійну роботу компанії. Тож протягом тижня міністерство у консультаціях з партнерами з G7 подасть новий склад на затвердження Уряду", - нагадав урядовець.

Він також зауважив, що вже обрано радника – міжнародну компанію, яка допомагає із цим процесом.

"Аналізуємо списки кандидатів, зокрема і тих, хто брав участь у попередніх конкурсах. Головний критерій – здатність ухвалювати ефективні та швидкі рішення в кризових умовах", - додав Соболєв.

У нової наглядової ради буде чіткий мандат:

Перезапустити менеджмент компанії.

Провести повний аудит.

Надати всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні фактів можливої корупції.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також вже доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", включно із закупівлями, по всіх фактах, оприлюднених НАБУ. Очікуємо на результати у найкоротші терміни.

"Хочу наголосити: ми залишаємося абсолютно відданими реформі корпоративного управління. Створення сильних, незалежних наглядових рад – це ключова вимога наших міжнародних партнерів (МВФ, Світового банку, ЄС) і маркер нашої готовності до інтеграції в європейські структури", - резюмує міністр.

Що передувало?

