Министр экономики Соболев об увольнении наблюдательного совета "Энергоатома": Быстрая реакция на факты НАБУ, новый совет будет работать в антикризисном режиме
Правительство приняло решение об увольнении наблюдательного совета "Энергоатома", поскольку обнародованные НАБУ факты о коррупции требовали быстрой реакции.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, информирует Цензор.НЕТ.
Он подробно объяснил вчерашнее решение правительства относительно наблюдательного совета "Энергоатома".
По словам министра, наблюдательные советы создаются под конкретные задачи. Одна из них - это постепенное, взвешенное развитие корпоративного управления в такой крупной компании, как "Энергоатом". И совсем другая - это антикризисный менеджмент, особенно после резонансных расследований НАБУ.
"В 2023 году мы дали старт реформе корпоративного управления, по прозрачному конкурсу избрали наблюдательный совет "Энергоатома". В соответствии с реформой, именно он обладает всей полнотой рычагов влияния - от назначения менеджмента до контроля деятельности. Правительство в его деятельность не вмешивалось. Но последние события и факты, обнародованные НАБУ, требуют неотложной реакции", - добавил Соболев.
Поэтому, как отмечается, правительство приняло решение уволить текущий состав наблюдательного совета "Энергоатома". Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.
"Понимая непричастность Наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, мы рассчитываем на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период: передачу материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска нового состава Совета.
Мы ценим работу первого Наблюдательного совета. Он запустил важные процессы и помог сформировать основу современной системы управления. Это был непростой, но необходимый шаг, который дал старт изменениям в компании.
Мы должны обеспечить бесперебойную работу компании. Поэтому в течение недели министерство в консультациях с партнерами из G7 представит новый состав на утверждение правительства", - напомнил чиновник.
Он также отметил, что уже выбран советник – международная компания, которая помогает с этим процессом.
"Анализируем списки кандидатов, в том числе и тех, кто участвовал в предыдущих конкурсах. Главный критерий – способность принимать эффективные и быстрые решения в кризисных условиях", – добавил Соболев.
У нового наблюдательного совета будет четкий мандат:
- Перезапустить менеджмент компании.
- Провести полный аудит.
- Оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции.
Премьер-министр Юлия Свириденко также уже поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", включая закупки, по всем фактам, обнародованным НАБУ. Ожидаем результаты в кратчайшие сроки.
"Хочу подчеркнуть: мы остаемся абсолютно преданными реформе корпоративного управления. Создание сильных, независимых наблюдательных советов – это ключевое требование наших международных партнеров (МВФ, Всемирного банка, ЕС) и маркер нашей готовности к интеграции в европейские структуры", – резюмирует министр.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
Преміальні отримують?
1. "Уряд ухвалив рішення про звільнення наглядової ради "Енергоатому", оскільки оприлюднені НАБУ факти щодо корупції вимагали швидкої реакції".
2. "Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, ми розраховуємо на їхню подальшу професійну підтримку […]".
Тобто, за його власними словами, швидка реакція уряду полягає в звільненні непричетних…