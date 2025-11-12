Министр экономики Соболев об увольнении наблюдательного совета "Энергоатома": Быстрая реакция на факты НАБУ, новый совет будет работать в антикризисном режиме

Правительство приняло решение об увольнении наблюдательного совета "Энергоатома", поскольку обнародованные НАБУ факты о коррупции требовали быстрой реакции.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подробно объяснил вчерашнее решение правительства относительно наблюдательного совета "Энергоатома".

По словам министра, наблюдательные советы создаются под конкретные задачи. Одна из них - это постепенное, взвешенное развитие корпоративного управления в такой крупной компании, как "Энергоатом". И совсем другая - это антикризисный менеджмент, особенно после резонансных расследований НАБУ.

Читайте также: ЕС о расследовании НАБУ в отношении "Энергоатома": Борьба с коррупцией – важное условие для членства Украины

"В 2023 году мы дали старт реформе корпоративного управления, по прозрачному конкурсу избрали наблюдательный совет "Энергоатома". В соответствии с реформой, именно он обладает всей полнотой рычагов влияния - от назначения менеджмента до контроля деятельности. Правительство в его деятельность не вмешивалось. Но последние события и факты, обнародованные НАБУ, требуют неотложной реакции", - добавил Соболев.

Поэтому, как отмечается, правительство приняло решение уволить текущий состав наблюдательного совета "Энергоатома". Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.

Читайте также: Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета "Энергоатома"

"Понимая непричастность Наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, мы рассчитываем на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период: передачу материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска нового состава Совета.

Мы ценим работу первого Наблюдательного совета. Он запустил важные процессы и помог сформировать основу современной системы управления. Это был непростой, но необходимый шаг, который дал старт изменениям в компании.

Мы должны обеспечить бесперебойную работу компании. Поэтому в течение недели министерство в консультациях с партнерами из G7 представит новый состав на утверждение правительства", - напомнил чиновник.

Он также отметил, что уже выбран советник – международная компания, которая помогает с этим процессом.

"Анализируем списки кандидатов, в том числе и тех, кто участвовал в предыдущих конкурсах. Главный критерий – способность принимать эффективные и быстрые решения в кризисных условиях", – добавил Соболев.

У нового наблюдательного совета будет четкий мандат:

Перезапустить менеджмент компании.

Провести полный аудит.

Оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции.

Премьер-министр Юлия Свириденко также уже поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", включая закупки, по всем фактам, обнародованным НАБУ. Ожидаем результаты в кратчайшие сроки.

Читайте также: ВАКС выбирает меру пресечения чиновнику "Энергоатома" Дмитрию Басову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Хочу подчеркнуть: мы остаемся абсолютно преданными реформе корпоративного управления. Создание сильных, независимых наблюдательных советов – это ключевое требование наших международных партнеров (МВФ, Всемирного банка, ЕС) и маркер нашей готовности к интеграции в европейские структуры", – резюмирует министр.

Что предшествовало?

Читайте: ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и будут минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк