Министр экономики Соболев об увольнении наблюдательного совета "Энергоатома": Быстрая реакция на факты НАБУ, новый совет будет работать в антикризисном режиме

Энергоатом получит новый наблюдательный совет

Правительство приняло решение об увольнении наблюдательного совета "Энергоатома", поскольку обнародованные НАБУ факты о коррупции требовали быстрой реакции.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

Он подробно объяснил вчерашнее решение правительства относительно наблюдательного совета "Энергоатома".

По словам министра, наблюдательные советы создаются под конкретные задачи. Одна из них - это постепенное, взвешенное развитие корпоративного управления в такой крупной компании, как "Энергоатом". И совсем другая - это антикризисный менеджмент, особенно после резонансных расследований НАБУ.

"В 2023 году мы дали старт реформе корпоративного управления, по прозрачному конкурсу избрали наблюдательный совет "Энергоатома". В соответствии с реформой, именно он обладает всей полнотой рычагов влияния - от назначения менеджмента до контроля деятельности. Правительство в его деятельность не вмешивалось. Но последние события и факты, обнародованные НАБУ, требуют неотложной реакции", - добавил Соболев.

Поэтому, как отмечается, правительство приняло решение уволить текущий состав наблюдательного совета "Энергоатома". Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.

"Понимая непричастность Наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, мы рассчитываем на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период: передачу материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска нового состава Совета.

Мы ценим работу первого Наблюдательного совета. Он запустил важные процессы и помог сформировать основу современной системы управления. Это был непростой, но необходимый шаг, который дал старт изменениям в компании.

Мы должны обеспечить бесперебойную работу компании. Поэтому в течение недели министерство в консультациях с партнерами из G7 представит новый состав на утверждение правительства", - напомнил чиновник.

Он также отметил, что уже выбран советник – международная компания, которая помогает с этим процессом.

"Анализируем списки кандидатов, в том числе и тех, кто участвовал в предыдущих конкурсах. Главный критерий – способность принимать эффективные и быстрые решения в кризисных условиях", – добавил Соболев.

У нового наблюдательного совета будет четкий мандат:

  • Перезапустить менеджмент компании.
  • Провести полный аудит.
  • Оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции.

Премьер-министр Юлия Свириденко также уже поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", включая закупки, по всем фактам, обнародованным НАБУ. Ожидаем результаты в кратчайшие сроки.

"Хочу подчеркнуть: мы остаемся абсолютно преданными реформе корпоративного управления. Создание сильных, независимых наблюдательных советов – это ключевое требование наших международных партнеров (МВФ, Всемирного банка, ЕС) и маркер нашей готовности к интеграции в европейские структуры", – резюмирует министр.

Что предшествовало?

+4
хтось щось чув про лисого преЗЕрватива використаного мастафу наєма?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:55 Ответить
+4
І знову просто звільнили.... А кошти які вони ********, а посадки, а в міжнародний розшук Міндича?.... Як все просто у зелених *********. Але 73 олігофренов знову все проковтнуть, як завжди.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:59 Ответить
+2
Я ж казав - призначили винуватих. Тих, кого Зельоні призначили, щоб нічого не чули, не бачили, і рота не відкривали.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:18 Ответить
хтось щось чув про лисого преЗЕрватива використаного мастафу наєма?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:55 Ответить
І знову просто звільнили.... А кошти які вони ********, а посадки, а в міжнародний розшук Міндича?.... Як все просто у зелених *********. Але 73 олігофренов знову все проковтнуть, як завжди.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:59 Ответить
Ох же ш і міністри у зеленського-одні здирники і корупціонери-а розповідало ж падла що він не такий і всіх ворюг посадить-а сам став ще гірший за попередніх
показать весь комментарий
12.11.2025 13:00 Ответить
нові смотрящі призначені )
показать весь комментарий
12.11.2025 13:11 Ответить
****. Нормальних слів немає. Клоуни зелені, еквілібристи - прямо в повітрі перевзуваються
показать весь комментарий
12.11.2025 13:15 Ответить
Я ж казав - призначили винуватих. Тих, кого Зельоні призначили, щоб нічого не чули, не бачили, і рота не відкривали.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:18 Ответить
Скажіть, будь ласка, а чим займається наглядова рада, які її повноваження, за чим наглядає, коли під її наглядом прокручуються коріпційні схеми в масштабах сотнів мільйонів долларів?
Преміальні отримують?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:24 Ответить
Схоже що таки наглядають за своєчасним надходженням і розміром "преміальних".
показать весь комментарий
12.11.2025 13:34 Ответить
А воно ж таки ще й до всього просто дурне. Дві цитати:

1. "Уряд ухвалив рішення про звільнення наглядової ради "Енергоатому", оскільки оприлюднені НАБУ факти щодо корупції вимагали швидкої реакції".

2. "Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, ми розраховуємо на їхню подальшу професійну підтримку […]".

Тобто, за його власними словами, швидка реакція уряду полягає в звільненні непричетних…
показать весь комментарий
12.11.2025 13:29 Ответить
Будуть красти по-новому.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:30 Ответить
 
 