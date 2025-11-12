Приофісні Telegram-канали поширюють фейки про НАБУ та ігнорують розслідування корупції, - Федина

Низка телеграм-каналів ігнорують розслідування корупції в енергетиці, натомість атакують НАБУ.

Про це повідомила нардепка "ЄС" Софія Федина.

"Якщо Зеленський не причетний, то чому ціла мережа приофісних Telegram-каналів поширює фейки про НАБУ замість висвітлення масштабного розслідування корупції в енергетиці?

Поки НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію у сфері енергетики, низка великих Telegram-каналів-мільйонників — таких як INSIDER UA, "Реальна Війна", "Труха", "Times of Ukraine", "Украина сейчас" та ін. — або публікують мінімальні дані, або повністю ігнорують цю тему, або публікують маніпулятивні дописи з дискредитацією антикорупційних органів", - зазначила вона.

За словами Федини водночас позицію уряду, Зеленського висвітлюють максимально деталізовано.

"Враховуючи, що українці найчастіше отримують новини саме з Telegram, не дивно, що влада не поспішає ухвалювати закон про регулювання цього майданчика. Тим часом телебачення обмежене марафоном, де за дві доби була дрібка інформації про скандальну аферу в енергетиці", - додала вона.

