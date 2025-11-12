Приофісні Telegram-канали поширюють фейки про НАБУ та ігнорують розслідування корупції, - Федина
Низка телеграм-каналів ігнорують розслідування корупції в енергетиці, натомість атакують НАБУ.
Про це повідомила нардепка "ЄС" Софія Федина, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Зеленський не причетний, то чому ціла мережа приофісних Telegram-каналів поширює фейки про НАБУ замість висвітлення масштабного розслідування корупції в енергетиці?
Поки НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію у сфері енергетики, низка великих Telegram-каналів-мільйонників — таких як INSIDER UA, "Реальна Війна", "Труха", "Times of Ukraine", "Украина сейчас" та ін. — або публікують мінімальні дані, або повністю ігнорують цю тему, або публікують маніпулятивні дописи з дискредитацією антикорупційних органів", - зазначила вона.
За словами Федини водночас позицію уряду, Зеленського висвітлюють максимально деталізовано.
"Враховуючи, що українці найчастіше отримують новини саме з Telegram, не дивно, що влада не поспішає ухвалювати закон про регулювання цього майданчика. Тим часом телебачення обмежене марафоном, де за дві доби була дрібка інформації про скандальну аферу в енергетиці", - додала вона.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Президент Зеленський анонсував санкції проти фігурантів справи НАБУ та закликав звільнити двох міністрів.
За що запло́чєно, те і поширюють.