Новости Коррупция в энергетике
1 097 12

Приофисные Telegram-каналы распространяют фейки о НАБУ и игнорируют расследование коррупции, - Федына

Телеграм-каналы распространяют фейки о НАБУ

Ряд телеграм-каналов игнорируют расследование коррупции в энергетике, вместо этого атакуют НАБУ.

Об этом сообщила нардеп "ЕС" София Федына, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Если Зеленский не причастен, то почему целая сеть приофисных Telegram-каналов распространяет фейки о НАБУ вместо освещения масштабного расследования коррупции в энергетике?

Пока НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию в сфере энергетики, ряд крупных Telegram-каналов-миллионников - таких, как INSIDER UA, "Реальна війна", "Труха", "Times of Ukraine", "Україна сьогодні" и др. - либо публикуют минимальные данные, либо полностью игнорируют эту тему, либо публикуют манипулятивные посты с дискредитацией антикоррупционных органов", - отметила она.

Телеграм-каналы распространяют фейки о НАБУ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАЗШИФРОВКА

По словам Федыны, в то же время позиция правительства Зеленского освещается максимально подробно.

"Учитывая, что украинцы чаще всего получают новости именно из Telegram, неудивительно, что власть не спешит принимать закон о регулировании этой площадки. Между тем, телевидение ограничено марафоном, где за двое суток была горстка информации о скандальной афере в энергетике", - добавила она.

Читайте также: ТГ-каналы-миллионники игнорируют расследование НАБУ "Мідас" и дискредитируют Бюро

Телеграм-каналы распространяют фейки о НАБУ

Что предшествовало?

Автор: 

НАБУ (4690) Telegram (130) Федына София (74)
Топ комментарии
+8
Не так страшні московські воші, як страшніші українські гниди
12.11.2025 15:55 Ответить
+5
Телемарафон мовчить про корупцію зеленої гниди.
12.11.2025 15:56 Ответить
+3
ТГ кацапська помийка,яка діє в Україні дякуючи потужному
12.11.2025 15:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не так страшні московські воші, як страшніші українські гниди
12.11.2025 15:55 Ответить
А всього і треба, щоб була вірьовка для адресатів цих теревенів **********, по мережі!!
12.11.2025 15:58 Ответить
ТГ кацапська помийка,яка діє в Україні дякуючи потужному
12.11.2025 15:55 Ответить
Всі приофісні Telegram-канали можна в студію??? Хоча розумію, що Вєтнам не надасть
12.11.2025 15:55 Ответить
Цензор теж на підсосі у потужного
12.11.2025 16:00 Ответить
Телемарафон мовчить про корупцію зеленої гниди.
12.11.2025 15:56 Ответить
дивно
12.11.2025 15:58 Ответить
Так він лье гівно про те що він найвеличніший і разом з нами до перемоги ( до якої сраки перемоги коли вони вільно відправляють гроші в москву?!?)
12.11.2025 16:21 Ответить
"...поширюють фейки про НАБУ..."
За що запло́чєно, те і поширюють.
12.11.2025 15:58 Ответить
Так зеботва стараєтеся за крихки хліба з їх барського столу відбілити свого найпотужнішого
12.11.2025 16:01 Ответить
Істеричні конвульсії дєрьмака з татаровим.
12.11.2025 16:03 Ответить
Ось саме тому банда Зеленського не забороняє москальський окупаційний ''телеграм''.
12.11.2025 16:11 Ответить
 
 