Приофисные Telegram-каналы распространяют фейки о НАБУ и игнорируют расследование коррупции, - Федына

Ряд телеграм-каналов игнорируют расследование коррупции в энергетике, вместо этого атакуют НАБУ.

Об этом сообщила нардеп "ЕС" София Федына, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Если Зеленский не причастен, то почему целая сеть приофисных Telegram-каналов распространяет фейки о НАБУ вместо освещения масштабного расследования коррупции в энергетике?

Пока НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию в сфере энергетики, ряд крупных Telegram-каналов-миллионников - таких, как INSIDER UA, "Реальна війна", "Труха", "Times of Ukraine", "Україна сьогодні" и др. - либо публикуют минимальные данные, либо полностью игнорируют эту тему, либо публикуют манипулятивные посты с дискредитацией антикоррупционных органов", - отметила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАЗШИФРОВКА

По словам Федыны, в то же время позиция правительства Зеленского освещается максимально подробно.

"Учитывая, что украинцы чаще всего получают новости именно из Telegram, неудивительно, что власть не спешит принимать закон о регулировании этой площадки. Между тем, телевидение ограничено марафоном, где за двое суток была горстка информации о скандальной афере в энергетике", - добавила она.

Читайте также: ТГ-каналы-миллионники игнорируют расследование НАБУ "Мідас" и дискредитируют Бюро

Что предшествовало?