Приофисные Telegram-каналы распространяют фейки о НАБУ и игнорируют расследование коррупции, - Федына
Ряд телеграм-каналов игнорируют расследование коррупции в энергетике, вместо этого атакуют НАБУ.
Об этом сообщила нардеп "ЕС" София Федына, передает Цензор.НЕТ.
"Если Зеленский не причастен, то почему целая сеть приофисных Telegram-каналов распространяет фейки о НАБУ вместо освещения масштабного расследования коррупции в энергетике?
Пока НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию в сфере энергетики, ряд крупных Telegram-каналов-миллионников - таких, как INSIDER UA, "Реальна війна", "Труха", "Times of Ukraine", "Україна сьогодні" и др. - либо публикуют минимальные данные, либо полностью игнорируют эту тему, либо публикуют манипулятивные посты с дискредитацией антикоррупционных органов", - отметила она.
По словам Федыны, в то же время позиция правительства Зеленского освещается максимально подробно.
"Учитывая, что украинцы чаще всего получают новости именно из Telegram, неудивительно, что власть не спешит принимать закон о регулировании этой площадки. Между тем, телевидение ограничено марафоном, где за двое суток была горстка информации о скандальной афере в энергетике", - добавила она.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
