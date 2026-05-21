Апеляція ВАКС розглядає скаргу захисту на запобіжний захід Єрмаку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд скарги сторони захисту екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака на запобіжний захід.

Подробиці

Сторона обвинувачення просить суд скасувати ухвалу в частині розміру застави та постановити нову, призначивши заставу у 180 млн грн.

Водночас захист Єрмака просить скасувати ухвалу та відмовити у задоволенні клопотання.

Позиція захисту

Адвокат Ігор Фомін заявив, що повідомлення про підозру є необґрунтованим та побудовано "виключно на припущеннях".

Захист вважає "дивним" висновок сторони обвинувачення, що Чернишов залучив Єрмака та Міндіча до будівництва "Династії", оскільки він не міг організувати будівництво самотужки.

Також адвокат каже про відсутність фактів того, що від імені Єрмака здійснювалися операції з відмивання грошей.

Фомін також прокоментував заяви сторони обвинувачення про тиск на експерта, що проводив дослідження у провадженні.

За його словами, сторона захисту навіть про це не знала.

Фомін заявив, що наразі Єрмак не є посадовцем, тому не може впливати та тиснути на свідків чи інших фігурантів провадження.

Також він вважає необґрунтованою суму застави у 140 млн грн.

Заява Єрмака

Він підтримав заяви свого адвоката.

"Я вважаю підозру необґрунтованою, оскільки стороною обвинувачення не подано доказів моєї причетності до справи. Бачимо томи провадження, різні прізвища та розмових різних людей, але все це базується виключно на припущеннях.

Слідством не здобуто жодного доказу щодо моєї участі у фінансуванні, будівництві та легалізації якихось коштів", - зазначив екскерівник ОП.

Також він сказав, що йому нічого не відомо про "якусь" резиденцію.

Єрмак прокоментував і ризики, викладені стороною обвинувачення.

"Я ніколи не переховувався від органу досудового розслідування. Я завжди сприяв слідству та особисто беру участь у всіх процесуальних діях. Я не виїхав за кордон, коли протягом 6 місяців ширилися тиском на органи правосуддя інформація про можливість повідомлення мені про підозру", - зазначив він.

"Я практично 6 років очолював Офіс Президента. Я був на посаді, коли почалася повномасштабна агресія РФ проти нашої країни. Наразі я виконав всі зобов'язання, які на мене наклкав суд. Я ношу електронний браслет. Здав всі закордонні паспорти.

За мене сплачено одну з найбільших застав, навіть більше, бо багато людей вирішили допомогти. Більше 150 млн", - додав Єрмак.

Раніше під час судового засідання ВАКС повідомлялось, що Єрмака хотів взяти на поруки адвокат Олексій Шевчук, який захищав Іллю Киву.

Слідчий суддя запитав Єрмака про це.

"Чув про це прізвище, але особисто не знайомий. Але знаю, під час першого засідання я чув про те, що ця людина звернулася з таким клопотанням", - сказав екскерівник ОП.

Водночас Шевчука не було ні на засіданні щодо обрання запобіжного заходу, ні сьогодні, коли розглядають апеляцію.

Єрмак сказав, що ніяких доручень нікому не надавав.

Виступ прокурорки САП

За словами прокурорки Гребенюк, є низка доказів, що саме Андрій Єрмак є "R2", про якого говорять фігуранти.

У телефоні Квеленкової, яка була куратором будівництва, є чат із Андрієм Єрмаком, зокрема там був проєкт дизайну резиденції R2.

"Можу на 100% стверджувати, що Єрмак принаймні повинен був знати про злочинність походження коштів, оскільки на будівництво його резиденції його грошових коштів, як казав його батько, було виділено мільйони доларів США. Вони виділялися не з законних його доходів, а з офісу підконтрольного Міндічу, куди стікалися грошові кошти щонайменше від корупційної схеми "шлагбаум" на "Енергоатомі", однак досудове розслідування триває і ми встановлюємо й інші джерело коштів у вказаному офісі", - зазначила Гребенюк.

За словами сторони обвинувачення, є ризик як вчинення іншог кримінального правопорушення, так і продовження інкримінованого правопорушення.

"З офісу Міндіча на резиденцію 2 виділялись грошові кошти в сумі 1 млн 916 тис. доларів США. ще 3 млн доларів США виділено одночасно на три резиденції, зокрема на резиденцію 2. Сумарна сума цих коштів, якщо поділити на три резиденціії, складала понад 120 млн грн", - уточнила прокурорка.

"Оскільки ризик втрати застави має переважати над тими вигодами, які особа отримає, якщо реалізує ризики, передбачені ККУ, то я вважаю, що 140 млн грн недостатньо для запобігання цим ризикам", - пояснила Гребенюк.

Застава у 180 млн грн може запобігти таким ризикам.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

