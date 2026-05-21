Апелляция ВАКС рассматривает жалобу защиты на меру пресечения Ермаку. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Апелляционная палата ВАКС приступила к рассмотрению жалобы стороны защиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака на меру пресечения.

Сторона обвинения просит суд отменить постановление в части размера залога и вынести новое, назначив залог в размере 180 млн грн.

В то же время защита Ермака просит отменить постановление и отказать в удовлетворении ходатайства.

Позиция защиты

Адвокат Игорь Фомин заявил, что сообщение о подозрении необоснованно и построено "исключительно на предположениях".

Защита считает "странным" вывод стороны обвинения, что Чернышев привлек Ермака и Миндича к строительству "Династии", поскольку он не мог организовать строительство своими силами.

Также адвокат говорит об отсутствии фактов того, что от имени Ермака совершались операции по отмыванию денег.

Фомин также прокомментировал заявления стороны обвинения о давлении на эксперта, проводившего исследования по производству.

По его словам, сторона защиты даже об этом не знала.

Фомин заявил, что Ермак не является чиновником, поэтому не может влиять и давить на свидетелей или других фигурантов производства.

Заявление Ермака

Он поддержал заявление своего адвоката.

"Я считаю подозрение необоснованным, поскольку стороной обвинения не поданы доказательства моей причастности к делу. Видим тома производства, разные фамилии и разговоры разных людей, но все это базируется исключительно на предположениях."

Следствием не получено ни одного доказательства моего участия в финансировании, строительстве и легализации каких-либо средств", - отметил экс-руководитель ОП.

Также он сказал, что ему ничего не известно о "какой-то" резиденции.

Ермак прокомментировал и риски, изложенные стороной обвинения.

"Я никогда не скрывался от органов досудебного расследования. Я всегда содействовал следствию и лично участвую во всех процессуальных действиях. Я не уехал за границу, когда в течение 6 месяцев распространялась давление на органы правосудия информация о возможности сообщения мне о подозрении", - отметил он.

"Я практически 6 лет возглавлял Офис Президента. Я был в должности, когда началась полномасштабная агрессия РФ против нашей страны. Пока я выполнял все обязательства, которые на меня навлек суд. Я ношу электронный браслет. Сдал все загранпаспорта.

За меня оплачен один из самых больших залогов, даже больше, потому что многие решили помочь. Более 150 млн", - добавил Ермак.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

