Комітет вимагав від прокурорів, щоб вони з’ясували, хто за що відповідає, хто є т.в.о. керівника ОГП. Вони зобов’язалися це зробити, - нардепка Яцик

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на закритому засіданні, де були присутні заступники Генпрокурора, не обговорював питання виїзду за кордон ексочільника ОГП Руслана Кравченка.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала народний депутат, член Комітету Юлія Яцик.

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Тема закритого засідання

"Ми обговорювали робочі питання, зокрема визначення повноважень, хто може виконувати обов'язки на період відсутності Генерального прокурора, а також чи повинен був Кравченко в розпорядженні про відрядження визначити ТВО на цей період. Закон не містить такої прямої вказівки, але відповідно до норм Кодексу законів про працю, він повинен був це зробити. Комітет вимагав від прокурорів, щоб вони виступили з офіційною позицією, а не прикривалися позицією Офісу Генпрокурора, хто конкретно, які повноваження має, хто за що відповідає, хто є тимчасово виконуючим обов'язки. Вони зобов'язалися це зробити", - зауважила вона.

За словами Яцик, нині Максим Крим тимчасово виконує обов’язки Генерального прокурора.

"Я думаю, що і Комітет повинен був вийти з конкретною позицією щодо визначення і розподілу повноважень, а не просто перекласти це на ОГП, таким чином зробивши крайніми заступників Генпрокурора за дії їхнього нещодавно звільненого керівника", - зазначила нардеп.

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Очікування подання від Президента

Політик також зазначила, що тепер президент має внести до Верховної Ради подання на призначення Генерального прокурора.

"Навіть якщо зараз запустити процес щодо проведення конкурсу на цю посаду, то він буде довготривалим: розгляд законопроєкту, прийняття, формування конкурсної комісії тощо. Я вважаю, що у нас зараз вже достатньо органів із правоохоронними функціями, які не мають нормального керівництва. А ТВО Генерального прокурора під час війни – це неправильно. Тому я очікую на подання президента. Не знаю, якою буде кандидатура. Тут важко сказати", - додала вона.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня, Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

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