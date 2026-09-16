Комитет требовал от прокуроров, чтобы они выяснили, кто за что отвечает, кто и.о. руководителя ОГП. Они обязались это сделать, - нардеп Яцик

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности на закрытом заседании, на котором присутствовали заместители генерального прокурора, не обсуждал вопрос о выезде за границу бывшего главы ОГП Руслана Кравченко.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила народный депутат, член комитета Юлия Яцик.

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Тема закрытого заседания

"Мы обсуждали рабочие вопросы, в частности определение полномочий, кто может исполнять обязанности на период отсутствия Генерального прокурора, а также должен ли был Кравченко в распоряжении о командировке определить исполняющего обязанности на этот период. Закон не содержит такого прямого указания, но в соответствии с нормами Кодекса законов о труде он должен был это сделать. Комитет потребовал от прокуроров, чтобы они выступили с официальной позицией, а не прикрывались позицией Офиса генпрокурора: кто конкретно, какие полномочия имеет, кто за что отвечает, кто является временно исполняющим обязанности. Они обязались это сделать", - отметила она.

По словам Яцик, в настоящее время Максим Крым временно исполняет обязанности генерального прокурора.

"Я думаю, что и Комитет должен был выступить с конкретной позицией относительно определения и распределения полномочий, а не просто переложить это на ОГП, тем самым сделав виновными заместителей генерального прокурора за действия их недавно уволенного руководителя", - отметила народный депутат.

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Ожидание представления от Президента

Политик также отметила, что теперь президент должен внести в Верховную Раду представление о назначении генерального прокурора.

"Даже если сейчас запустить процесс проведения конкурса на эту должность, то он будет длительным: рассмотрение законопроекта, его принятие, формирование конкурсной комиссии и т. д. Я считаю, что у нас сейчас уже достаточно органов с правоохранительными функциями, которые не имеют нормального руководства. А временное исполнение обязанностей генерального прокурора во время войны – это неправильно. Поэтому я жду представления президента. Не знаю, какой будет кандидатура. Здесь трудно сказать", – добавила она.

Напомним, что во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отставку Руслана Кравченко с поста генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

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