Звільнити Кропиву без вироку суду неможливо, задіяно механізм відсторонення, - Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора пояснили, чому не можуть звільнити з посади підозрюваного в операції НАБУ і САП "Карфаген" Сергія Кропиву, і розповіли, який механізм відсторонення вже задіяли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця ОГП Мар'яна Гайовська сказала в коментарі "Українській правді".

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Пояснення

Речниця ОГП Гайовська заявила, що Офіс генерального прокурора не може просто видати наказ про звільнення прокурора лише на тій підставі, що йому повідомлено про підозру або що він перебуває під вартою.

"Законом встановлено вичерпний перелік підстав та процедуру звільнення прокурорів. Сам факт повідомлення про підозру чи обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою до таких підстав не належить. У кримінальному провадженні підставою для звільнення є, зокрема, обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили", — заявила вона.

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За її словами, до цього моменту законом передбачений інший механізм — відсторонення прокурора від посади, яке також не може бути здійснене одноосібним рішенням керівника ОГП без визначеної законом процедури. Відсторонення можливе за рішенням слідчого судді в межах кримінального провадження або за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у межах дисциплінарного провадження.

Які кроки вже зробив ОГП

За словами речниці, Офіс генерального прокурора вже задіяв передбачений законом механізм — 8 вересня Генеральна інспекція направила до КДКП дисциплінарну скаргу щодо Кропиви, порушивши питання про його відсторонення від посади. 10 вересня КДКП відкрила дисциплінарне провадження.

"Тобто питання не в небажанні ухвалити кадрове рішення. Офіс генерального прокурора зобов'язаний діяти виключно в межах та у спосіб, передбачений законом. Порушення цієї процедури означало б прийняття незаконного рішення, яке могло б бути скасоване судом", — запевнила Гайовська.

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Нагадаємо, раніше "Центр протидії корупції", посилаючись на відповідь на інформаційний запит, повідомив, що Сергій Кропива залишається на посаді в ОГП й навіть не відсторонений на тлі операції "Карфаген".

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

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