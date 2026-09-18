Уволить Кропиву без приговора суда невозможно, задействован механизм отстранения, - Офис генерального прокурора

В Офисе генерального прокурора объяснили, почему не могут освободить от должности подозреваемого в операции НАБУ и САП "Карфаген" Сергея Кропиву, и рассказали, какой механизм отстранения уже задействовали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская заявила в комментарии "Украинской правде".

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Объяснение

Пресс-секретарь ОГП Гайовская заявила, что Офис генерального прокурора не может просто издать приказ об увольнении прокурора лишь на том основании, что ему сообщено о подозрении или что он находится под стражей.

"Законом установлен исчерпывающий перечень оснований и процедура увольнения прокуроров. Сам факт предъявления подозрения или избрания меры пресечения в виде содержания под стражей к таким основаниям не относится. В уголовном производстве основанием для увольнения является, в частности, обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу", - заявила она.

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По ее словам, до этого момента законом предусмотрен другой механизм - отстранение прокурора от должности, которое также не может быть осуществлено единоличным решением руководителя ГП без установленной законом процедуры. Отстранение возможно по решению следственного судьи в рамках уголовного производства или по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в рамках дисциплинарного производства.

Какие шаги уже предпринял ОГП

По словам пресс-секретаря, Офис генерального прокурора уже задействовал предусмотренный законом механизм - 8 сентября Генеральная инспекция направила в КДКП дисциплинарную жалобу в отношении Кропивы, подняв вопрос о его отстранении от должности. 10 сентября КДКП возбудила дисциплинарное производство.

"То есть вопрос не в нежелании принять кадровое решение. Офис генерального прокурора обязан действовать исключительно в рамках и в порядке, предусмотренном законом. Нарушение этой процедуры означало бы принятие незаконного решения, которое могло бы быть отменено судом", - заверила Гайовская.

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Напомним, ранее "Центр противодействия коррупции", ссылаясь на ответ на информационный запрос, сообщил, что Сергей Кропива остается на должности в ГП и даже не отстранен на фоне операции "Карфаген".

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, которая фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

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