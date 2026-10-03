Жителі окупованих Олешок на мопедах, велосипедах і пішки долають небезпечний шлях заради продуктів (оновлено). ВIДЕО

Мешканці Олешок самотужки намагаються вибратися з окупованого міста, обираючи між двома загрозами - підірватися на міні чи померти від голоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у телеграм-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець, публікуючи відео, на якому, як стверджується, зафіксована спроба місцевих вибратися з міста.

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Тікають пішки та на велосипедах без безпечного маршруту

"На відео - те, що відбувається з нашими людьми в Олешках просто зараз. Сьогодні десятки людей залишають місто. Самі. Хтось - на велосипедах. Хтось - на мопедах. Хтось іде пішки. Без нормального транспорту. Без безпечного маршруту. Без жодної гарантії, що вони взагалі доїдуть", - наголошує він.

За словами Лубінця, люди знають, що дорогою можуть бути міни. Але залишатися теж означає ризикувати життям. Бо в окупованих Олешках люди залишилися без найнеобхіднішого - їжі, чистої води, ліків.

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"Вибір, який Росія щодня залишає цивільним: залишитися - і помирати від голоду; виїхати - і ризикувати підірватися на міні. Дії Росії щодо України - це справжнє обличчя диявола. Це геноцид, який окупанти вчиняють ще з 2014 року. Ці дії - грубе порушення четвертої Женевської конвенції. Тому вся увага до цієї теми - важлива. Людей треба рятувати допоки є кого рятувати", - додає він.

Заклик до ООН і МКЧХ втрутитися та врятувати людей

Лубінець акцентує увагу, що людям потрібен безпечний коридор, допомога та шанс вижити.

Він звернувся до міжнародних партнерів із закликом допомогти врятувати цих людей.

"Я вже раніше направляв листи до МКЧХ та ООН. Було все узгоджено. Але Росія не має людського в душі та блокує евакуацію. В Олешках та навколишніх населених пунктах - такі самі люди як ми. І саме зараз їх ще можна врятувати. Допоки є кого рятувати", - резюмує уповноважений ВР із прав людини.

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Оновлена інформація

Втім, як стверджують місцеві телеграм-канали, насправді люди не тікають із міста, а в такий спосіб намагаються дістатися Раденська, де можна купити продуктів.

Регіон 22 також публікує відео, на якому, як стверджується, люди з купленими продуктами повертаються назад в Олешки.

"Окуповані Олешки сьогодні. Люди закупили продукти у Раденську та повертаються у Олешки. Гуманітарна катастрофа в Олешках", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.

За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

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