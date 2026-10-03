Жители оккупированных Олешек на мопедах, велосипедах и пешком преодолевают опасный путь ради продуктов (обновлено). ВИДЕО

Жители Олешек самостоятельно пытаются выбраться из оккупированного города, выбирая между двумя угрозами — подорваться на мине или умереть от голода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Telegram-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, публикуя видео, на котором, как утверждается, запечатлена попытка местных жителей выбраться из города.

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Бегут пешком и на велосипедах без безопасного маршрута

"На видео - то, что происходит с нашими людьми в Олешках прямо сейчас. Сегодня десятки людей покидают город. Сами. Кто-то - на велосипедах. Кто-то - на мопедах. Кто-то идет пешком. Без нормального транспорта. Без безопасного маршрута. Без какой-либо гарантии, что они вообще доедут", - подчеркивает он.

По словам Лубинца, люди знают, что на дороге могут быть мины. Но оставаться тоже означает рисковать жизнью. Ведь в оккупированных Олешках люди остались без самого необходимого - еды, чистой воды, лекарств.

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"Выбор, который Россия ежедневно ставит перед мирными жителями: остаться - и умирать от голода; уехать - и рисковать подорваться на мине. Действия России в отношении Украины - это истинное лицо дьявола. Это геноцид, который оккупанты совершают еще с 2014 года. Эти действия - грубое нарушение четвертой Женевской конвенции. Поэтому всякое внимание к этой теме - важно. Людей нужно спасать, пока есть кого спасать", - добавляет он.

Призыв к ООН и МККК вмешаться и спасти людей

Лубинец подчеркивает, что людям нужен безопасный коридор, помощь и шанс выжить.

Он обратился к международным партнерам с призывом помочь спасти этих людей.

"Я уже ранее направлял письма в МККК и ООН. Все было согласовано. Но у России нет ни капли человечности, и она блокирует эвакуацию. В Олешках и прилегающих населенных пунктах живут такие же люди, как и мы. И именно сейчас их еще можно спасти. Пока есть кого спасать", — резюмирует уполномоченный ВР по правам человека.

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Обновленная информация

Впрочем, как утверждают местные телеграмм-каналы, на самом деле люди не убегают из города, а таким образом пытаются добраться до Раденска, где можно купить продуктов.

Регион 22 также публикует видео, на котором, как утверждается, люди с купленными продуктами возвращаются обратно в Олешки.

"Оккупированные Олешки сегодня. Люди закупили продукты в Раденске и возвращаются в Олешки. Гуманитарная катастрофа в Олешках", - говорится в сообщении.

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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