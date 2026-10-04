Друга успішна операція: до окупованих РФ Олешків безпілотниками доставили продукти харчування, медикаменти та дитячі набори, - Вигівський. ВIДЕО

Цієї ночі гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України вже вдруге провели успішну операцію з доставки до міста Олешки в Херсонській області гуманітарного вантажу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зазначив, що загалом за допомогою безпілотників військовослужбовці НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори.

Вигівський відзначив усіх, хто безпосередньо брав участь у цій операції: доставляв, прикривав, забезпечував інженерний супровід та логістику. Окрема відзнака - екіпажу БпЛА "Перун", який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин.

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Хто надав допомогу

Також він подякував громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу та зробили цю операцію можливою. Усі без винятку посилки - а їх було майже 400 - успішно доправлені.

"Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешків фактично в заручниках - без їжі, води та медикаментів, - наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду", наголосив міністр.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.

За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

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