Вторая успешная операция: в оккупированные РФ Олешки с помощью беспилотников доставили продукты питания, медикаменты и детские наборы, - Выговский
Этой ночью гвардейцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины уже во второй раз провели успешную операцию по доставке гуманитарного груза в город Олешки в Херсонской области.
Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
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Он отметил, что в целом с помощью беспилотников военнослужащие НГУ во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГПСУ доставили посылки общим весом почти 4 тонны. Это продукты питания, медикаменты и детские наборы.
Выговский отметил всех, кто непосредственно участвовал в этой операции: доставлял, прикрывал, обеспечивал инженерное сопровождение и логистику. Отдельная благодарность — экипажу БПЛА "Перун", который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных.
Кто оказал помощь
Также он поблагодарил общины, учебные заведения, благотворителей и волонтеров со всей страны, которые собрали гуманитарную помощь и сделали эту операцию возможной. Все без исключения посылки — а их было почти 400 — успешно доставлены.
"Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках — без еды, воды и медикаментов, — наши подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода", — подчеркнул министр.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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