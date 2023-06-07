Затоплення на Херсонщині: евакуйовано вже 1 тис. 548 осіб, - ДСНС. ФОТО

Органами місцевої влади з залученням ДСНС та Нацполіції проводяться евакозаходи в зонах підтоплення. Станом на 11:30 7 червня евакуйовано 1 тис. 548 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, впродовж 6 червня підрозділами ДСНС врятовано 74 особи (з них 2 дітей). Психологами ДСНС надано допомогу 41 особі.

За попередніми даними у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі р. Дніпро та понад 1 тис. 900 будинків.

Всього до ліквідації наслідків залучено понад 1 тис. 700 осіб та понад 300 од. техніки, з них від ДСНС -772 особи та 207 од. техніки, у тому числі 33 плавзасоби.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

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Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.