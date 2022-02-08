"Суддю Чауса вивозили з Молдови, щоб вибивати покази на особистих ворогів Зеленського", - Ар’єв. ВIДЕО

Підозрюваний у хабарництві екссуддя Микола Чаус, який нещодавно вніс за себе заставу у понад 700 тис. грн, розповів, що під час викрадення з території Молдови, його били, кололи невідомі препарати та змушували дати свідчення проти опонентів президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Чаус зробив в інтерв'ю, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв.

"Ми маємо всі підстави стверджувати, що викраденням судді з території Молдови безпосередньо займалися українські спецслужби, а саме, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке на той час вже очолив друг родини секретарки Зеленського Марії Левченко Кирило Буданов... Вони вивозили суддю Чауса, щоб вибивати покази на особистих ворогів Зеленського... У нас ще немало інформації щодо цієї скандальної історії, яку буде опубліковано згодом", - зазначає в коментарі до відео А'рєв.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.