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Новини Відео Юрій Касьянов звернувся до Єрмака Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону Справа проти Касьянова
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Єрмак помстився мені за розкриття даних про гроші Fire Point, – Касьянов. ВIДЕО

Юрій Касьянов, радіоінженер, спеціаліст із аеророзвідки у інтервʼю Цензор.НЕТ розповідає:

  • як Андрій Єрмак помстився йому за розкриття інформації про гроші Fire Point
  • чому так звана "данська модель" фінансування – рай для охочих нагріти руки на армії
  • як людям погрожували "відправити на нуль", щоб допомогли склепати кримінальну справу на самого Касьянова

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ДПСУ Дейнеко влаштував для мене ГУЛАГ після свідчень в НАБУ, - Касьянов

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Пізніше стало відомо, що Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході.

Також читайте: Офіцер ДПСУ Касьянов заявив про переслідування бійців підрозділу та звернувся до Єрмака: "Дуже рекомендую сушити сухарі"

Автор: 

Касьянов Юрій (47) Єрмак Андрій (1781) Данилюк-Ярмолаєва Марина (468) Fire Point (34)
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Топ коментарі
+35
Та не, то пані Карма.
2019 рік пом'ятаєш? Ото ж.
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04.12.2025 21:05 Відповісти
+19
О! Вже перестав шмаркливо просити вибачення у Єрмака, і пітсотчисяч перший раз перевзувся.
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04.12.2025 21:05 Відповісти
+12
Ітіть секрет полішинеля відкрив Касьянов.
От ніхто приніхто задовго до нього не казав, що той Файрпойнт - шаражкина контора з фунтами на чолі, яка створена на колінці з лайна та гілок для пиляння грошей.
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04.12.2025 21:09 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=4WsmwnsLDGk

Нас зрадять через Зеленського-Рева
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04.12.2025 21:03 Відповісти
Та не, то пані Карма.
2019 рік пом'ятаєш? Ото ж.
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04.12.2025 21:05 Відповісти
О! Вже перестав шмаркливо просити вибачення у Єрмака, і пітсотчисяч перший раз перевзувся.
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04.12.2025 21:05 Відповісти
Знову цього касьяна тулять, подав голос, як воно там збирається дрони?
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04.12.2025 21:06 Відповісти
Воно відчуло, що може відвихляти. Тому знов відкрило рота...
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04.12.2025 22:57 Відповісти
Густо насипає
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04.12.2025 21:07 Відповісти
В українській мові зʼявився новий матюк з висотну будівлю - єрмак!
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04.12.2025 21:07 Відповісти
Якщо це так і дЄрмака немає - то підрозділ чекає формування (відміна наказу про розформування) і БпЛА уже майже летять на болотянський кремль?
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04.12.2025 21:09 Відповісти
Ітіть секрет полішинеля відкрив Касьянов.
От ніхто приніхто задовго до нього не казав, що той Файрпойнт - шаражкина контора з фунтами на чолі, яка створена на колінці з лайна та гілок для пиляння грошей.
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04.12.2025 21:09 Відповісти
Та, да, коли Йуру Касянова почали запитувати про накрутки на дрони, що Йура робив, проганяючи документи між фірмами родичів, Йура начитавшись інтернету вирішив " розкрити таємницю полішинеля" - КРАДУТЬ!
Всі крадуть і Йура також
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04.12.2025 22:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E

У помічника БУДАНОВА знашйли $2 МЛН! ЧЕКАЛКИН: СБУ и ГУР прочали боротьбу из-за Ермака

Глибока історія пздца владарування вовки та мафій починаючи чисто Бєніною а потім .рагулялісь ..
через корото історію вибори-2019 р- ПОРОХ СИЛА- КОКС МОГИЛА

https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E
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04.12.2025 21:09 Відповісти
Он, як рясно почало гадити на Українця, єрмаковске лайно по мережі!!
Добре, що світяться, для подальших дій🤝👍🫡💯⚔️🇺🇦❤️‼️
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04.12.2025 21:19 Відповісти
Де зараз знаходиться Єрмак?
За кордоном?
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04.12.2025 21:22 Відповісти
В кремлі,приймає звання героя...
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04.12.2025 21:48 Відповісти
Спадкоємиця древнього російського дворянського роду, наближеного до самого Петра Першого, як вона заявляє, і тупий агітатор за Голобородька...
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04.12.2025 21:32 Відповісти
Касьянов дурню якусь несе
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04.12.2025 21:34 Відповісти
Нова байка!
Касьян і мендель.
Касьян, то всьо клятий дєрьмак!
Твій любий зе!гундос не до чого!
Зе!гніда спиною до тебе стояв, нічого не бачив!
Касьян, я забув, хто тобі завадив москву знищити?
Дєрьмак?
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04.12.2025 21:36 Відповісти
Занадто,всюди наслідив,цей сірий кардинал.
Касьянов хоч без вязниці обійшовся: полковників-генералів той по вязницях порозпихав,бо щось не так про нього обмовились. Та й Мендель можна вірити,що сказала про сірого,навіть не сірого,а чорного кардинала.
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04.12.2025 21:46 Відповісти
Касьянову респект. Перший не злякався сказати правду про заробітки влади на дронах. Чекаєм розслідування від НАБУ.
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04.12.2025 22:45 Відповісти
Який в сраку респект? У людини є навички застосування дронів.
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04.12.2025 23:19 Відповісти
Розслідування по Касянову?
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05.12.2025 09:27 Відповісти
Для наповнення конвертів зеленим депутатам Зєлєнскій готовий на все. Адже "бєз конвєрта" депутат не голосує, або голосує не так як Зєлєнскому хочеться. Вся оця "офісна структура Єрмака" займалася по суті лише однією справою - висмоктувала відкати для себе і наповнювала конверти "багуцкім". Істерика Багуцкой не про "вялічіє і незамінність Єрмака", а про наповнення її особистого конверта від Зєлєнского. Звідси якщо хтось заважав красти з бюджету багато для наповнення конвертів та офшорних рахунків того адміністрація президента і вся депутатська фракція готові розірвати на шмаття. Зрозуміло що "Фаєр Поінт" це "дурілка картонная". Цинізм починається вже з кольору (розовий) і назви "Фламінго" (дітя заката), а коли мова доходить до персонального складу цієї єврейської компанії з Кварталу 95, то крах проекту гарантовано. Жодного технічно фахівця нема. Ну от зовсім жодного... Це як для проведення операції на серце запросити двірника... Касянов на це вказував і його просто "стерли". Чомусь найбільше нападають на Касьянові ті хто сам голосував за Зєлєнского, бо їм вже якось не до сміху. Раджу таким не "гавкати", а виправляти помилки!
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05.12.2025 00:02 Відповісти
йди ваюй, п1сятель..(
задрав ниттям)
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05.12.2025 01:29 Відповісти
Так он воюет а ты что или кто ?Диванный воин?)
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05.12.2025 10:55 Відповісти
"на самого Касьянова",юра себе прям оплотом укр державності возомним
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05.12.2025 04:58 Відповісти
Fire Point хочь якось літали, на відмінут від "виробів" Касянова
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05.12.2025 22:06 Відповісти
 
 